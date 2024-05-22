Тчуамени – Кроосу: «Спасибо за все, Маэстро. Ты один из лучших в истории! Теперь есть еще одна причина отдать все силы за 15-й титул ЛЧ» 

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос соцсети Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени оценил решение Тони Крооса завершить игровую карьеру летом.

«Спасибо за все, Маэстро. Видеть твое величие каждый день было просто потрясающе. Ты один из лучших в истории! Спасибо богу, что я могу сказать: «Я играл с тобой».

Теперь есть еще одна причина отдать все силы за 15-й титул Лиги чемпионов», – написал хавбек «Реала».

Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами

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9 комментариев
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Тони реально один из величайших на своей позиций, легенда мирового футбола!
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Уходит эпоха... Да не слеза это просто что-то в глаз попало. Кстати...
Интересный факт 💡
Тони Кроос выигрывал трофеи в среднем каждые 24 матча в своей карьере.

Истинный победитель!
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Отдать все силы в финале, котором не сыграешь
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Уйти не пике - тяжёлое, волевое решение. Ведь всегда хочется продолжать, когда спорт и жажда величия, прогресса, достижений и трофеев как наркотик, что сжирает изнутри. Тем самым Кроос и велик, ибо выиграл почти все в карьере, и имеет шансы ещё одну ЛЧ в копилку закинуть, как и Евро в дополнении к ЧМ.
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Тони Тони( и радостно и за него что так ,но и грустно что уходит ! Если окунуться в историю Реала ) было бы интересно посмотреть на тройку Модрич Зидан Кроос , или Зидан Кроос Каз, ну или Гути))) оххххх слезинка ты куда потекла
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Он может сделать игру всего одним пасом. Легенда💪
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сколько пользы он принес в реал (нет слов). и до сих пор не пойму почему его Бавария продала? ещё и за небольшие деньги.
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Ройс больше заслужил лч
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Ответ Neo
сколько пользы он принес в реал (нет слов). и до сих пор не пойму почему его Бавария продала? ещё и за небольшие деньги.
последний год контракта. Тони просил повышения зп и пошел на принцип, а Хёнесс тоже принципиально не стал ему уступать, а потом продал, чтобы хоть какие-т деньги получить.
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