Тчуамени – Кроосу: «Спасибо за все, Маэстро. Ты один из лучших в истории! Теперь есть еще одна причина отдать все силы за 15-й титул ЛЧ»
Орельен Тчуамени оценил решение Тони Крооса завершить игровую карьеру летом.
«Спасибо за все, Маэстро. Видеть твое величие каждый день было просто потрясающе. Ты один из лучших в истории! Спасибо богу, что я могу сказать: «Я играл с тобой».
Теперь есть еще одна причина отдать все силы за 15-й титул Лиги чемпионов», – написал хавбек «Реала».
Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами
Интересный факт 💡
Тони Кроос выигрывал трофеи в среднем каждые 24 матча в своей карьере.
Истинный победитель!