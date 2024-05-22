Тчуамени – Кроосу: «Спасибо за все, Маэстро. Ты один из лучших в истории! Теперь есть еще одна причина отдать все силы за 15-й титул ЛЧ» 

Орельен Тчуамени оценил решение Тони Крооса завершить игровую карьеру летом.

«Спасибо за все, Маэстро. Видеть твое величие каждый день было просто потрясающе. Ты один из лучших в истории! Спасибо богу, что я могу сказать: «Я играл с тобой».

Теперь есть еще одна причина отдать все силы за 15-й титул чемпионов», – написал хавбек « ».

Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами