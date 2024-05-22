Клуб с россиянином в составе никогда не проигрывал в финале еврокубков

«Аталанта» и «Байер» встретятся в финале Лиги Европы.

Клуб с российским футболистом в составе еще ни разу не проиграл в финале еврокубка.

Дмитрий Аленичев победил в финалах Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004, играя за «Порту». Александр Кержаков с «Севильей» выиграл Кубок УЕФА-2007, а Денис Черышев – Лигу Европы в сезоне-2013/14.

Кроме того, ЦСКА в 2005-м и «Зенит» в 2008-м победили в финалах еврокубков с россиянами в составе.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Финал состоится 22 мая, начало – в 22:00 мск.

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