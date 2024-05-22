Генич о чемпионской гонке РПЛ: «Абсурд, комедия. Ну что это за чемпионат? Эмоционально – круто, но это не говорит, что уровень высокий»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Генич Краснодар Чемпионат.com Футбол

Константин Генич считает абсурдной чемпионскую гонку в РПЛ.

За тур до конца на чемпионство претендуют «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

«Даже выигрывая за четыре тура [до конца] в прошлом сезоне, «Зенит» показывал, что есть чемпионская команда, есть стабильность. А то, что происходит в этом сезоне, это абсурд.

Самый настоящий абсурд, когда «Краснодар» в первую часть сезона везет «Зениту» семь-восемь очков, 10 очков «Динамо». Потом на большую паузу зимнюю они уходят: «Краснодар» два очка проигрывает «Зениту», «Динамо» уступает. В 24-м туре у «Зенита» девятиочковый отрыв от «Динамо» и четырехочковый от «Краснодара», а к последнему туру они приходят: 56, 54, 53.

Ну, как бы и «Динамо» в лидерах. Ну это что за чемпионат? Ну что это такое? Ну, кому-то это, может быть, нравится, когда мы сидим, смотрим эту сумасшедшую развязку там с голами Нгамале на последних минутах в Калининграде и Сочи. Эмоционально это круто, но это не говорит о том, что уровень чемпионата высокий.

Это кинокомедия. Мы можем как угодно относиться к своему чемпионату. Он, разумеется, самый любимый, самый родной и самый обсуждаемый. Но вот то, что происходило в этом сезоне с точки зрения футбола, радовать не может», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

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16 комментариев
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Тоже самое могу сказать про уровень комментировария Генича. В полуфинале просто пробил дно своими недознаниями
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Динамо, Зенит и Краснодар о комментаторах Матч ТВ: «Абсурд, комедия. Ну что это за комментаторы? Эмоционально – круто, но это не говорит, что уровень высокий»
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Будь такое в апл, говорил бы как круто, ссался бы от удовольствия, а своих то всегда надо оббосрать
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Гиенич за последние годы сильно просел в качестве комментатора. Очерданился, если можно так сказать))
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Для меня нынешний сезон рпл очень даже нормальный, не надо Константин.
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,Генич эмоционально подозрительный.
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Напомню, что если Зенит выиграет чемпионство, то Генич проиграет последнюю модель айфона Слуцкому. Так что предпочтения Константина при комментировании онлайна 30 тура будут заметны в нотках голоса)
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Ответ Aleksey Yashin
Динамо, Зенит и Краснодар о комментаторах Матч ТВ: «Абсурд, комедия. Ну что это за комментаторы? Эмоционально – круто, но это не говорит, что уровень высокий»
Эмоционально на МатчТВ никак.
Переиграно в лучшем случае и даже убого.
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Слушайте, а вы точно занимаетесь продвижением и популяризацией спорта?
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Судьи старались на славу ради этой дутой интриги.🤷‍♂️
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Выдал базу про наш дно чемп
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Нормально все с точки зрения футбола. В смысле - снизился ли уровень лидеров? Снизился, конечно. Денег меньше, игроки проще. Халков, Данни и Вагнеров нет. Вместо них Угальды и Кассьеры. Вместо Гарая - Родригао. Вместо Витселя - Клаудиньо. Это понятно какбе. Но при этом уровень подравнялся, борьбы больше, проходных игр почти нет. Футбол он же не только в результатах твоей любимой команды. В общем, все не так плохо, смотреть можно...
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По ходу грузанул квартиру по зиме на "очевидного чемпиона".
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Все правильно сказал. Нормальный человек ЭТО смотреть не будет, если только это не оголтелый фанат, имхо.
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