Генич о чемпионской гонке РПЛ: «Абсурд, комедия. Ну что это за чемпионат? Эмоционально – круто, но это не говорит, что уровень высокий»

Константин Генич считает абсурдной чемпионскую гонку в РПЛ.

За тур до конца на чемпионство претендуют «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

«Даже выигрывая за четыре тура [до конца] в прошлом сезоне, «Зенит» показывал, что есть чемпионская команда, есть стабильность. А то, что происходит в этом сезоне, это абсурд.

Самый настоящий абсурд, когда «Краснодар» в первую часть сезона везет «Зениту» семь-восемь очков, 10 очков «Динамо». Потом на большую паузу зимнюю они уходят: «Краснодар» два очка проигрывает «Зениту», «Динамо» уступает. В 24-м туре у «Зенита» девятиочковый отрыв от «Динамо» и четырехочковый от «Краснодара», а к последнему туру они приходят: 56, 54, 53.

Ну, как бы и «Динамо» в лидерах. Ну это что за чемпионат? Ну что это такое? Ну, кому-то это, может быть, нравится, когда мы сидим, смотрим эту сумасшедшую развязку там с голами Нгамале на последних минутах в Калининграде и Сочи. Эмоционально это круто, но это не говорит о том, что уровень чемпионата высокий.

Это кинокомедия. Мы можем как угодно относиться к своему чемпионату. Он, разумеется, самый любимый, самый родной и самый обсуждаемый. Но вот то, что происходило в этом сезоне с точки зрения футбола, радовать не может», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!