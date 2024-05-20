Крылья Советов – Пари НН где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 25 мая
В субботу, 25 мая, сыграют Крылья Советов и Пари НН в 30 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Игра.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Крылья Советов – Пари НН
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Последние матчи Крылья Советов
- Динамо – Крылья Советов : 4 – 1
- Крылья Советов – Ахмат : 0 – 2
- Оренбург – Крылья Советов : 2 – 1
- Крылья Советов – Краснодар : 0 – 0
- Факел – Крылья Советов : 0 – 1
Последние матчи Пари НН
- Пари НН – ЦСКА : 2 – 6
- Сочи – Пари НН : 6 – 1
- Пари НН – Спартак : 0 – 0
- Ахмат – Пари НН : 5 – 1
- Пари НН – Локомотив : 2 – 3
Прогноз на матч Крылья Советов – Пари НН
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