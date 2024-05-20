Крылья Советов – Пари НН где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 25 мая

В субботу, 25 мая, сыграют Крылья Советов и Пари НН в 30 туре РПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Игра.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Крылья Советов – Пари НН

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Крылья Советов – Пари НН

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