Депутат Журова о словах Безрукова про «денежки»: «Он явно шутил. Это дело не правоохранительных органов. Можно оштрафовать в назидание, но загубить парню карьеру из-за шутки…»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Светлана Журова Государственная дума Комитет по этике Руслан Безруков Футбол

Светлана Журова высказалась о ситуации с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Когда депутаты делают такие заявления – это обычно пиар-ход. Журналисты цитируют его слова, пишут про него, спикеры комментируют. На мой взгляд, ситуация вокруг шутки Безрукова – дело не правоохранительных органов, не прокуратуры, а комитета по этике.

Человек сказал это несерьезно, пошутил. Такие вещи – больше вопрос этики, такта, воспитания. Он явно шутил, о какой-то коррупции тут говорить странно. Давайте признаем – в спорте такие шутки есть.

Между собой ребята так шутили всегда, это обычный спортивный юмор. Просто раньше это не попадало на публику, не было социальных сетей и возможности все это раскрутить. В каждом виде спорта есть шутки, которые не понимают все остальные, принимают за чистую монету.

Допускаю, что эта шутка – специфическая для футбола. Сейчас просто время такое – СМИ все это раскрутили, расспросили разных людей, дисциплинарные органы обратили внимание и так далее.

Лично я не вижу предпосылок для рассмотрения шутки Безрукова прокуратурой РФ. Да, за эти слова можно и, наверное, стоит так или иначе наказать футболиста – комитет по этике может пригрозить пальцем, оштрафовать в назидание, чтобы другим неповадно было, чтобы контролировали свои эмоции, слова. Но загубить молодому парню карьеру из-за шутки…

Если действительно есть какие-то подозрения на него или на конкретную игру, то есть специальные комиссии, комитеты по договорным матчам, которые должны это все разобрать. Чтобы провести расследование, нужно заподозрить кого-то в проведении договорного матча.

Но сейчас же об этом нет речи, насколько я понимаю. И вообще, если бы это было так, то футболист точно не стал бы говорить об этом публично, подставляя себя» , – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

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5 комментариев
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Надеюсь, этот вопрос поднимут на прямой линии с президентом. Только он может решить проблему «денежек на карту»
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Депутат депутату рознь. Да и эти Новичковы из СПЗД,, вообще, кто такие? К спорту никаким боком, позорники.
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Дожили, у нас теперь Журова самый адекватный из депутатов!
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Это его дело...НЕТ! НАШЕ! (А. Папанов)
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Ответ Чебурашка от Гены
Депутат депутату рознь. Да и эти Новичковы из СПЗД,, вообще, кто такие? К спорту никаким боком, позорники.
Это его дело...Нет ! Наше!
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