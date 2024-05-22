Эдерсон интересен саудовским клубам. Вратарь «Ман Сити» рассматривает предложения

Эдерсон по окончании сезона может перебраться в Саудовскую Аравию.

Местные клубы интересуются вратарем, который может покинуть « » в случае выгодного предложения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 30-летний игрок сборной Бразилии уже рассматривает варианты.

Контракт Эдерсона с «горожанами» рассчитан до июня 2026 года

В настоящее время голкипер восстанавливается от перелома глазницы и пропустит остаток сезона.