Эдерсон интересен саудовским клубам. Вратарь «Ман Сити» рассматривает предложения

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Эдерсон Футбол

Эдерсон по окончании сезона может перебраться в Саудовскую Аравию.

Местные клубы интересуются вратарем, который может покинуть «Манчестер Сити» в случае выгодного предложения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 30-летний игрок сборной Бразилии уже рассматривает варианты.

Контракт Эдерсона с «горожанами» рассчитан до июня 2026 года

В настоящее время голкипер восстанавливается от перелома глазницы и пропустит остаток сезона.

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8 комментариев
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Ответ Олег Мастерков
Хороший вратарь.
Хороший, но не более того. Ортега ничем не хуже, и меньше запросов.
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Хороший вратарь.
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Надеюсь, не повторит ошибок Бензема, Хендерсона.
Топовый вратарь, 30 лет, играет в лучшем клубе АПЛ, какая Аравия?
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этерсон так карьеру закупит
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Правильно пусть заработает
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Ага, Гвардиола так и отпустит его
Ортега отличный кипер, но влияние Эдерсона на игру Ман.Сити большая, многое завязано на игре Эдерсона ногами. Ортега тоже владеет этим на хорошем уровне, но до бразильца не дотягивает. Эдерсон по этому показателю уверенно находится в Топ-3.
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Все хотят заработать
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Ответ Marcus-light
Хороший, но не более того. Ортега ничем не хуже, и меньше запросов.
Уход Эдерсона будет потерей, но очень интересно посмотреть на Ортегу в качестве основного вратаря. Ногами он играет неплохо, но не на уровне лучших, а на ленточке даже лучше Эдерсона
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