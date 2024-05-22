Эдерсон интересен саудовским клубам. Вратарь «Ман Сити» рассматривает предложения
Эдерсон по окончании сезона может перебраться в Саудовскую Аравию.
Местные клубы интересуются вратарем, который может покинуть «Манчестер Сити» в случае выгодного предложения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 30-летний игрок сборной Бразилии уже рассматривает варианты.
Контракт Эдерсона с «горожанами» рассчитан до июня 2026 года
В настоящее время голкипер восстанавливается от перелома глазницы и пропустит остаток сезона.
Топовый вратарь, 30 лет, играет в лучшем клубе АПЛ, какая Аравия?
Ортега отличный кипер, но влияние Эдерсона на игру Ман.Сити большая, многое завязано на игре Эдерсона ногами. Ортега тоже владеет этим на хорошем уровне, но до бразильца не дотягивает. Эдерсон по этому показателю уверенно находится в Топ-3.