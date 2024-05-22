Габулов о новом контракте Акинфеева с ЦСКА: «Если есть здоровье, силы, а главное – мотивация, то в этом нет ничего удивительного» 

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Владимир Габулов премьер-лига Россия Владислав Тороп Футбол

Владимир Габулов не удивлен продлению контракта между Игорем Акинфеевым и ЦСКА.

Сообщалось, что 38-летний голкипер заключит с армейцами новое соглашение до 2026 года.

«Я уже неоднократно говорил: если у Игоря есть здоровье, физические силы, а самое главное – мотивация и желание играть в футбол, то в этом нет ничего удивительного. Те факторы, которые я выше перечислил, позволяют показывать ему хороший футбол. 

Я не был бы категоричен в том, есть или нет ему замены. Здесь можно говорить только о виртуальном сравнении, а оно к футболу неприменимо. Молодой сменщик [Тороп] показал себя прекрасно. Думаю, если бы не травма, то он продолжил бы это делать. Я бы сказал, что у ЦСКА нет проблем с вратарской линией», – сказал экс-голкипер сборной России.

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