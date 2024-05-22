Силкин о легионерах в РПЛ: «Уровень сильно просел. Раньше в одиночку могли вытаскивать матчи, а сейчас по пустым воротам не попадают»

Сергей Силкин считает, что уровень легионеров в РПЛ сильно упал.

«Сейчас в легионеры очень низкого уровня, они не способны делать наш чемпионат лучше. Раньше были легионеры, которые в одиночку могли вытаскивать матчи, а сейчас что? Люди по пустым воротам не попадают. Ужас просто.

Посмотрите на « »: ушел и все, игра у команды исчезла. Так и с остальными клубами. Уровень сильно просел», – заявил бывший главный тренер « » .

Сергей Силкин: «Нам везут иностранцев не первой свежести. Зачем нужны легионеры на лавке? Или те, кто в пустые ворота не попадают, как Кади?»