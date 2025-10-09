Винисиус предлагал секс втроем бразильской модели с ее подругой, но та не смогла приехать в Мадрид. Анна Силва предложила взять с собой друга – вингер «Реала» отказался

Модель рассказала, что Винисиус предлагал ей секс втроем.

Бразильская модель Анна Силва раскрыла содержание переписки с вингером «Реала ». Она рассказала, что обменивалась с Винисусом интимными сообщениями и обсуждала возможную поездку в Испанию по приглашению футболиста.

По словам модели, игрок также уговаривал ее взять с собой подругу, но перед этим просил скинуть ее фотографию и ссылку на соцсети. Девушка стала подозревать, что его намерения выходят за рамки простой встречи.

«На самом деле он этого прямо не предложил, но для меня потом все стало очевидно. Когда я сказала, что поеду одна, он уже не проявлял такого интереса. Сказал, что будет очень занят, что там будет много людей, и что я все равно проведу много времени в одиночестве», – рассказала Анна в интервью LeoDias TV.

Модель объяснила Винисиусу, что подруга не сможет приехать, она предложила взять с собой друга, но от этого бразилец отказался.

Девушка называет себя сапиосексуалкой – человеком, ставящим интеллектуальную связь выше физического влечения. Она отметила, что именно отсутствие этой связи с Винисиусом стало конечной точкой их общения.

«Если его беспокоила компания, я нашла ему компанию, но, как оказалось, дело было совсем не в этом», – заявила она.

Модель также не скрывает раздражения отношением Винисиуса, особенно после того, как футболист снова стал просить интимные материалы, проигнорировав ее сообщение о ДТП.

«Я не из тех женщин, которые будут слать тебе видео, если ты ничего не сделал, чтобы это заслужить, понимаешь? Ты пишешь, когда тебе удобно, и зовешь меня ради видео? Для меня это уже похоже на маниакальное поведение, честно.

Я не такой человек. Я уже говорила тебе утром, что ты меня обидел, а ты снова просишь видео? По-моему, ты крайне эгоцентричен. Искренне желаю тебе всего хорошего, хорошей недели и береги себя», – добавила модель.

