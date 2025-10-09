Игроки Англии и Уэльса вышли на матч с болельщиками с болезнью Альцгеймера. Во 2-м тайме футболисты играют без фамилий на спине, чтобы привлечь внимание к потере памяти
Игроки Англии и Уэльса провели акцию в поддержку людей с болезнью Альцгеймера.
Игроки сборных вышли на поле в товарищеском матче в сопровождении 22 болельщиков, страдающих деменцией.
Встреча проводится под эгидой Alzheimer’s Society International в рамках партнерства с Футбольной ассоциацией Англии.
Во втором тайме футболисты вышли на поле в футболках без фамилий на спине, чтобы привлечь внимание к потере памяти, одному из основных симптомов деменции.
Встреча проходит на «Уэмбли» в Лондоне, хозяева впереди – 3:0 (второй тайм).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Independent
