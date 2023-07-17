Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Елены Исинбаевой о «номинальном звании майора».

Двукратная олимпийская чемпионка ранее заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».

«Елена Исинбаева сказала, что она номинально была офицером российской армии. Мне бы хотелось, чтобы она пояснила, что значит «номинально».

Она, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это все-таки не так?

Еще было бы интересно услышать комментарии воинского подразделения, которое она представляла. Была ли Исинбаева номинальным офицером?

Если Елена Исинбаева будет отстаивать интересы Российской Федерации в МОК не номинально, то ее возвращение к работе будет полезно. А если номинально, то это вызовет еще большие вопросы», – сказал .

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках