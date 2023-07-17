Дмитрий Губерниев: «Исинбаева, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это все-таки не так?»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен МОК прыжки с шестом Дмитрий Губерниев Политика деньги Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Елены Исинбаевой о «номинальном звании майора».

Двукратная олимпийская чемпионка ранее заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».

«Елена Исинбаева сказала, что она номинально была офицером российской армии. Мне бы хотелось, чтобы она пояснила, что значит «номинально».

Она, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это все-таки не так?

Еще было бы интересно услышать комментарии воинского подразделения, которое она представляла. Была ли Исинбаева номинальным офицером?

Если Елена Исинбаева будет отстаивать интересы Российской Федерации в МОК не номинально, то ее возвращение к работе будет полезно. А если номинально, то это вызовет еще большие вопросы», – сказал Губерниев.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

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38 комментариев

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Fona
Дожили до времен, когда даже Губерниев может обвинять людей в двойных стандартах и не выглядеть глупо
+116
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Колено Кэма Нили
Номинальный чел задает номинальные вопросы в номинальной стране.
+73
-18
+55
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Александр Федоров
Димка, Димка... Она и так как уж на сковородке крутится, чтобы из "недружественной" страны не выперли, а тут еще ты
+42
-1
+41
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Alex_Loborev
Если бы мне сказали, лет 10-12 назад, что однажды Губерниев будет "наезжать" на Исинбаеву, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Однако, жизнь повернулась так, что довольно мерзкий персонаж задаёт вполне резонные вопросы.
+28
-2
+26
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sfilatov13
Ответ Колено Кэма Нили
Номинальный чел задает номинальные вопросы в номинальной стране.
Номинальный чел это прокомментировал на номинальном сайте
+26
-7
+19
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misha.corp
мы тут праведно, конечно, возмущаемся.
но факт в том, что и рыбку съесть, и на ... сесть у нее получилось сполна.
+16
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Андоррский почтальон
Мне обидно за наших офицеров, когда погоны получают такие «номинальные майоры», которые не только автомата, а даже этих самых погон не видели. Воинское звание надо заслужить, причем не в секторе для прыжков. У меня отец 25 лет прослужил в армии и ушел на пенсию капитаном, а эта, видите ли, майор.
+14
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Колено Кэма Нили
Номинальный чел задает номинальные вопросы в номинальной стране.
номинальный юзер спортса пытается выдать себя за номинального адеквата
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АГОШКИН Алексей
Ответ Берни Парент
Открытие сделал Димон. Ещё с советских времён тянется эта смехотворная игра в "любителей". Спортсмены, причисленные к соответствующим обществам, будь то, к примеру," Динамо" (МВД), ЦСКА (армия) получали звания и номинально числились в рядах милиции или вооружённых сил. Легендарный Мальцев аж цельный полковник в отставке. Ну, и так далее. Так что, не включай дурака, Губерниев. Хотя, уверен, всё-то ты знаешь. Про тотальные фальшь и лицемерие. А с Исинбаевой чего взять- порыгунья-стрекоза и все дела. Толку от неё ноль. С её-то кругозором. Двух слов связать не может, а вот поди ж ты, интересы защищать собирается. Убожество.
Как это ноль,она ведь и новую конституцию хвалила и в каком то совете была!
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papadok
Ай да Пушкин, ай да с. сын. От гадюки ответа ждать, к сожалению, не приходится, она никому не должна. Абсолютно те же вопросы хочется задать дочери освобожденного Востока.
+8
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Берни Парент
Открытие сделал Димон. Ещё с советских времён тянется эта смехотворная игра в "любителей". Спортсмены, причисленные к соответствующим обществам, будь то, к примеру," Динамо" (МВД), ЦСКА (армия) получали звания и номинально числились в рядах милиции или вооружённых сил. Легендарный Мальцев аж цельный полковник в отставке. Ну, и так далее. Так что, не включай дурака, Губерниев. Хотя, уверен, всё-то ты знаешь. Про тотальные фальшь и лицемерие. А с Исинбаевой чего взять- порыгунья-стрекоза и все дела. Толку от неё ноль. С её-то кругозором. Двух слов связать не может, а вот поди ж ты, интересы защищать собирается. Убожество.
+9
-2
+7
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FightClub
Можно представить, сколько таких номинальных майоров получают выплаты, пенсии, льготы майорские
+7
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Берни Парент
Ответ АГОШКИН Алексей
Как это ноль,она ведь и новую конституцию хвалила и в каком то совете была!
Это да. Тут не поспоришь).
+2
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Роман Гущин
Главное, чтобы Родина не оказалась номинальной. А то вообще будет грустно.
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rtr_return
Вообще хотелось бы услышать всех номинальщиков из Putin Team
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Берни Парент
Ответ Андоррский почтальон
Мне обидно за наших офицеров, когда погоны получают такие «номинальные майоры», которые не только автомата, а даже этих самых погон не видели. Воинское звание надо заслужить, причем не в секторе для прыжков. У меня отец 25 лет прослужил в армии и ушел на пенсию капитаном, а эта, видите ли, майор.
О чём и речь. Именно так. Позорище. Глумление, по сути.
+2
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dmitry79
Ответ Александр Федоров
Димка, Димка... Она и так как уж на сковородке крутится, чтобы из "недружественной" страны не выперли, а тут еще ты
Ну так сама загнала себя в такую историю. Могла бы умнее поступить - промолчать. Но попыталась оправдаться, причём перед испанцами. Так что Губерниев ещё не так сильно и наехал.
+2
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Savarona25
Все у них считается "номинальным", что не выгодно в данный момент времени. В данным момент времени Исинбаева рассудила, что от всего что было весьма выгодно совсем недавно надо держаться подальше. Но как минимум интернет все помнит.
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matush
Ответ Андоррский почтальон
Мне обидно за наших офицеров, когда погоны получают такие «номинальные майоры», которые не только автомата, а даже этих самых погон не видели. Воинское звание надо заслужить, причем не в секторе для прыжков. У меня отец 25 лет прослужил в армии и ушел на пенсию капитаном, а эта, видите ли, майор.
Возмутительно, 25 лет службы и капитан!
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rtr_return
Ответ юрий зайцев
Димон да ты такой же...Не прочь посидеть на двух стульях (((
Они оба номинально... , когда клюнет... Вот пусть и жрут друг друга теперь, номинальщики
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Adeen
Ответ Берни Парент
Открытие сделал Димон. Ещё с советских времён тянется эта смехотворная игра в "любителей". Спортсмены, причисленные к соответствующим обществам, будь то, к примеру," Динамо" (МВД), ЦСКА (армия) получали звания и номинально числились в рядах милиции или вооружённых сил. Легендарный Мальцев аж цельный полковник в отставке. Ну, и так далее. Так что, не включай дурака, Губерниев. Хотя, уверен, всё-то ты знаешь. Про тотальные фальшь и лицемерие. А с Исинбаевой чего взять- порыгунья-стрекоза и все дела. Толку от неё ноль. С её-то кругозором. Двух слов связать не может, а вот поди ж ты, интересы защищать собирается. Убожество.
Тут весь смысл в том, что никто никогда напрямую не говорил про "номинальность" подобных званий. Это, как бы, унижение чести и достоинства служащих. Но вот, одна додумалась это сказать. Это ей припомнят в самый для неё неожиданный момент. И всё может закончиться достаточно серьёзно.
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ibra875
а губер чисто номинально удалил определенные фотки в соцсетях? и пускай всем представителям ЦСКА адресует свой вопрос
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Dr. Heisenberg
В России Министр обороны - номинальный военный. О чем вы вообще говорите?
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Иннокентий Кокс
Ответ Андоррский почтальон
Мне обидно за наших офицеров, когда погоны получают такие «номинальные майоры», которые не только автомата, а даже этих самых погон не видели. Воинское звание надо заслужить, причем не в секторе для прыжков. У меня отец 25 лет прослужил в армии и ушел на пенсию капитаном, а эта, видите ли, майор.
Это очень плохо надо служить, если за 25 лет только капитан. Там залет на залете у твоего папы.
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Norvezhets2m
Тут сразу понятно кто жаба, а кто гадюка
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