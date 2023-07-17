Депутат Терюшков: «Настало время вводить запрет на мигрантов в российском футболе. Восстановив спортивный суверенитет, мы получим поколение, способное побеждать на уровне клубов и сборных»

Теги премьер-лига Россия Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков выступил за отказ от легионеров в российском футболе.

«Государственная политика в области содействия занятости населения не распространяется на российский футбол. События футбольного межсезонья оставляют тягостное впечатление. Ведущие клубы РПЛ продолжают закупать иностранцев, ориентированные на Запад российские футболисты перебегают в зарубежные чемпионаты, а на смену им приходят бразильцы, другие южноамериканцы, игроки из Африки.

Получается так, что наши Ивановы и Петровы продолжают «полировать» скамейку, наблюдая за Мозесами и Промесами.

Настало время вводить запрет на мигрантов в российском футболе по примеру ХМАО, где на 2022 год было установлено ограничение хозяйствующим субъектам на привлечение иностранных граждан к определенным видам деятельности, таким как образование, производство детского питания, деятельность легкового такси, городские и пригородные перевозки пассажиров и прочее.

Для футбольных клубов, которые финансируются из региональных и местных бюджетов, госкорпорациями, добывающими и перерабатывающими компаниями, должно быть введено правило: никаких легионеров-мигрантов. Вся государственная поддержка должна идти исключительно на создание трудовых мест для граждан нашей страны и усиление футбольного имиджа России.

Восстановив спортивный суверенитет, мы уже через 5-7 лет получим поколение, способное побеждать как в клубных турнирах, так и на уровне сборных», – сказал депутат Госдумы. 

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83 комментария

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mars
Аптека за углом
+72
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Sinister Kid
Прям как в КНДР, постоянно ЧМ выигрывать будем.
+66
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nurlan-zenit
А его не смущает, что даже если его план рабочий, и появится поколение, то играть этому поколению будет совсем не с кем…
+30
0
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Max Semenik
Ответ mars
Аптека за углом
Боюсь, такое таблетками не исправить.
+30
0
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Tom_York
Ну, заживем)))
+19
0
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Ivan Balashov
Ответ nurlan-zenit
А его не смущает, что даже если его план рабочий, и появится поколение, то играть этому поколению будет совсем не с кем…
Идеи "России-25" будут актуальны всегда.
+16
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Nils Michael
Феерический!
+14
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Lionel Andres Messi 10
А запрет на ввоз импортных автомобилей он не хочет предложить, чтобы наконец-то пересесть с вражеского BMW на нашу патриотическую Гранту.
+12
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Groznykrab
Как сделать так, чтобы у меня в ленте не было высеров от этого персонажа?
+8
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Александр Жердин
Вы для начала уберите депутатов с двойным гражданством и недвижимостью за границей !
+8
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IlyaGrain
А где на уровне сборных вы собрались побеждать ?
+6
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DancePunk
В ту же минуту, когда выходит новость, Химки начали сезон первой лиги с 5 легионерами в составе
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Glukinho
Ответ Max Semenik
Боюсь, такое таблетками не исправить.
там ампутировать надо
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Александр Жердин
Стесняюсь спросить, с Ротенберга начнёте? У него, если не изменяет память, финское подданство.
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Алексей Дольский
Ответ Lionel Andres Messi 10
А запрет на ввоз импортных автомобилей он не хочет предложить, чтобы наконец-то пересесть с вражеского BMW на нашу патриотическую Гранту.
на китайскую в смысле?)
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ZjzoRe
Это не "к нам не едут", это "мы их к себе не пускаем"

повторять почаще и упиваться ВЕЛИЧИЕМ
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Stepan_Dog
Что может сказать о спортивной конкуренции депутат, который никогда не сталкивался с конкуренцией даже политической?
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Ответ mars
Аптека за углом
Соболев оплатит 😁
+4
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Ivan Balashov
Ответ Groznykrab
Как сделать так, чтобы у меня в ленте не было высеров от этого персонажа?
Лишить этого персонажа властных полномочий.
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Max Semenik
Ответ Glukinho
там ампутировать надо
Так нечего ампутировать-то!
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Tollie
Ориентированные на запад футболисты... 😂😂😂

Захарян хочет в Челси - расстрел!
Миранчук и Головин играют в недружественных странах - расстрел!
+3
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Gustav Forsberg
Ответ fan_stepan
Вводить запрет на мигрантов нужно не только в спорте!
в дворники, курьеры и прочие нужные профессии вы за копейки пойдете работать?
+3
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fan_stepan
Вводить запрет на мигрантов нужно не только в спорте!
+8
-5
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Ответ Dmitry Orlov
"Для футбольных клубов, которые финансируются ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ГОСКОРПОРАЦИЯМИ, ДОБЫВАЮЩИМИ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ, должно быть введено правило: никаких легионеров-мигрантов. Вся ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА должна идти исключительно на создание трудовых мест для граждан нашей страны и усиление футбольного имиджа России." А в чём он, собственно, неправ? Частным клубам с частным финансированием вроде как запрещать не предлагается.
Пусть начнет со своих Химок. Никто не против.
Посмотрим, как это работает.
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ВладимирНеПутин
Настало время вводить запрет на Терюшкова
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