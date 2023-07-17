«Динозавры, неандертальцы, инопланетяне – все это ложь. Чертовы власти постоянно врут!» Би Джей Пенн о теории эволюции

Би Джей Пенн усомнился в теории эволюции человека.

«Наши чертовы власти постоянно врут, им нельзя верить. Мы ничего на самом деле не знаем.

Динозавры, неандертальцы, инопланетяне – все это ложь. С эволюцией все еще сложнее, поскольку для доказательств этой чуши используют коренных гавайцев.

Хотел бы я, чтобы у нас были настоящие новости! Мы ничего не знаем!!!! Одни догадки! Все, что говорит нам правительство – чушь», – написал в соцсетях член Зала славы UFC Би Джей Пенн.

Позже американский боец удалил пост.

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