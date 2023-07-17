«Динозавры, неандертальцы, инопланетяне – все это ложь. Чертовы власти постоянно врут!» Би Джей Пенн о теории эволюции

Теги UFC MMA Би Джей Пенн Бокс/MMA/UFC

Би Джей Пенн усомнился в теории эволюции человека.

«Наши чертовы власти постоянно врут, им нельзя верить. Мы ничего на самом деле не знаем.

Динозавры, неандертальцы, инопланетяне – все это ложь. С эволюцией все еще сложнее, поскольку для доказательств этой чуши используют коренных гавайцев.

Хотел бы я, чтобы у нас были настоящие новости! Мы ничего не знаем!!!! Одни догадки! Все, что говорит нам правительство – чушь», – написал в соцсетях член Зала славы UFC Би Джей Пенн.

Позже американский боец удалил пост.

Би Джей Пенн проиграл предварительные выборы губернатора Гавайев с большим отрывом

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9 комментариев

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ESF
Мораль сего шедеврального спича такова: дети, берегите голову.
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SmilingBy
Слишком очевидная попытка инопланетян скрыть свое существование, приписав себя через уста бедолаги к явлениями о которых действительно лгут власти.
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cukken
Красавец!
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Арг
А Земля плоская
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Karamazoff
Ему бы с Дзюбой поговорить - все встанет на свои места.
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R Air
Я сначала подумал, что тут свищев или исембаева, а оказалось мма.
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Гамарджоба Генацвале
Инопланетяне точно есть. Рен ТВ врать не будет.
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xamanyd
Ответ Beloded2007
Би Джей Пенн: «Чёртовы власти постоянно врут! Соловьёв, Киселёв, Скабеева – всё это ложь»
Дядь тебе бы подлечитьсчя, это тут причём?
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