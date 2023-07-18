Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол. Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ»

Криштиану Роналду заявил, что больше не будет играть за европейские клубы.

«Я не вернусь в европейский футбол, дверь закрыта до конца.

Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола заметно упал. Единственная достойная лига – , она значительно опережает все остальные», – заявил форвард « ».

Напомним, первую часть прошлого сезона провел в « ». Перед ЧМ-2022 он дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага, после чего стороны расторгли контракт.

За карьеру Роналду также выступал за « », « » и « ».