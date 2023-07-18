Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол. Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ»

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Криштиану Роналду заявил, что больше не будет играть за европейские клубы.

«Я не вернусь в европейский футбол, дверь закрыта до конца.

Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола заметно упал. Единственная достойная лига – АПЛ, она значительно опережает все остальные», – заявил форвард «Аль-Насра».

Напомним, первую часть прошлого сезона Криштиану провел в «Манчестер Юнайтед». Перед ЧМ-2022 он дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага, после чего стороны расторгли контракт.

За карьеру Роналду также выступал за «Спортинг», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

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36 комментариев

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Фарид Харисов
Это же насколько должна улететь кукуха, чтобы с таким ЧСВ рассуждать об упадке уровня главных лиг мира, когда сидишь в Аравии на пенсии.

«Я не вернусь в Европу не потому что там уже никому не нужен со своим уровнем игры и запросами, а потому что уровень упал»

Если бы ему предложили хороший контракт в Баварии, то я уверен, что он бы пешком пришел в Мюнхен, чтобы шакалить статку в упавшей по уровню Европе)))
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Pitkin
«Единственная достойная лига – РПЛ», - поправился Рональду.
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k_terekhov
Европейский футбол просто перестал быть красивым
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fussballer
Ответ Royal Watcher
Судя по тому сколько тратят английские клубы и все остальные это на самом деле так… Есть АПЛ, Реал, Барса, Бавария, ПСЖ, Юве (с натяжкой), а дальше пропасть….
Юве - с натяжкой, Барса - с рычагами.
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Andrey Kulchitsky
это не ты меня бросил, это я от тебя ушла
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Иван Тасминский
Ответ Pitkin
«Единственная достойная лига – РПЛ», - поправился Рональду.
ФНЛ
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Михо
Так ты же из АПЛ и ушел😃
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pit4er
Удачный момент для публикации наброса – сразу после товарняка, в котором Сельта разнесла Аль-Наср 5:0)
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Overkiller
Ответ Пирс Морган
Роналду: “Я не вернусь в европейский футбол, дверь закрыта до конца. Джорджину в Тверь, а Пирса в дверь”.
Не Роналжу, а Ржоналду.
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Человек1991
Хахахахаха)) Какую же чушь ты несёшь Кринжиану Пеналду )
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Royal Watcher
Судя по тому сколько тратят английские клубы и все остальные это на самом деле так…
Есть АПЛ, Реал, Барса, Бавария, ПСЖ, Юве (с натяжкой), а дальше пропасть….
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Pavlo Pedko
После того как Месси ушел в МЛС, уровень футбола в Европе автоматически упал(
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Пирс Морган
Ответ Фарид Харисов
Это же насколько должна улететь кукуха, чтобы с таким ЧСВ рассуждать об упадке уровня главных лиг мира, когда сидишь в Аравии на пенсии. «Я не вернусь в Европу не потому что там уже никому не нужен со своим уровнем игры и запросами, а потому что уровень упал» Если бы ему предложили хороший контракт в Баварии, то я уверен, что он бы пешком пришел в Мюнхен, чтобы шакалить статку в упавшей по уровню Европе)))
Не грози европейскому централу, попивая сок в арабском квартале
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vipMarat
Ответ Royal Watcher
Судя по тому сколько тратят английские клубы и все остальные это на самом деле так… Есть АПЛ, Реал, Барса, Бавария, ПСЖ, Юве (с натяжкой), а дальше пропасть….
А как же Зенит с Генами побеждать!...-Семак.
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Zver
Ответ Royal Watcher
Судя по тому сколько тратят английские клубы и все остальные это на самом деле так… Есть АПЛ, Реал, Барса, Бавария, ПСЖ, Юве (с натяжкой), а дальше пропасть….
А ПСЖ то тут каким боком? они топ только по финансам, в остальном днари. В АПЛ сейчас тоже разве что МС топовый и все. МЮ не тот, Челси даже в еврокубки не попал, Ливер сдулся.
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Андрей Бутко
Ахах, это твой уровень серьёзно упал))) Реально похож на пацана со двора, который обиделся, что никому не нужен)
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Сергей
Медиалига ждёт тебя
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Bananas_Oil
Мерзкий урод
как и всегда
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NickN
Он еще на МЛС нагнал. Если неправ - поправьте, пожалуйста
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Surviving
Обиделся на Баварию)
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Взвешенный вомбат Китая
И тут Сельта такая - Привет, как дела?
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Пирс Морган
Роналду: “Я не вернусь в европейский футбол, дверь закрыта до конца. Джорджину в Тверь, а Пирса в дверь”.
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