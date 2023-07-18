Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол. Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ»
Криштиану Роналду заявил, что больше не будет играть за европейские клубы.
«Я не вернусь в европейский футбол, дверь закрыта до конца.
Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола заметно упал. Единственная достойная лига – АПЛ, она значительно опережает все остальные», – заявил форвард «Аль-Насра».
Напомним, первую часть прошлого сезона Криштиану провел в «Манчестер Юнайтед». Перед ЧМ-2022 он дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага, после чего стороны расторгли контракт.
За карьеру Роналду также выступал за «Спортинг», «Реал Мадрид» и «Ювентус».
«Я не вернусь в Европу не потому что там уже никому не нужен со своим уровнем игры и запросами, а потому что уровень упал»
Если бы ему предложили хороший контракт в Баварии, то я уверен, что он бы пешком пришел в Мюнхен, чтобы шакалить статку в упавшей по уровню Европе)))
Есть АПЛ, Реал, Барса, Бавария, ПСЖ, Юве (с натяжкой), а дальше пропасть….
как и всегда