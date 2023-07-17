Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру

Теги Фигурное катание

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру.

«Сегодня мы хотим официально объявить об окончании нашей соревновательной карьеры в танцах на льду.

Мы гордимся нашими достижениями и дорожим всеми воспоминаниями. Мы также безмерно благодарны за возможности, которые сделали нас такими, какие мы есть сегодня.

После многих лет самоотверженности, тяжелой работы и бесчисленных часов тренировок мы приняли решение уйти. Несмотря на сладко-горькое чувство, мы взволнованы будущими проектами и тем, что нас ждет впереди.

Принять окончание этой главы означает также признать влияние той поддержки, которую мы получали от наших тренеров, семьи, друзей, болельщиков и товарищей по команде на протяжении всего нашего пути.

Мы хотели бы выразить всем искреннюю благодарность за поддержку на протяжении многих лет. Эта часть нашей жизни навсегда останется с нами», – написал Гурейро в соцсети. 

Загорски и Гурейро выступали с дуэте за Россию с 2014 года. Они принимали участие в Олимпиаде-2018, где заняли 13-е место. Также дуэт занимал призовые места на этапах Гран-при. 

36 комментариев

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Shveddka
Жаль.
Спасибо ребята, вы были красивыми и яркими!
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MockingBird
Яркая и харизматичная была пара. Очень не хватало их в прошлом сезоне в российских танцах((
Тиффани и Джону удачи по жизни и в шоу!
+29
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anna788587
Может и пора, но жаль. Такая красивая, талантливая пара, со своим прекрасным, не похожим на других катанием.
+19
0
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Vendetta4111323
Нынче надо иметь мужество, чтоб так прямо все заявить. Обычно приостанавливают и вотщаскаквернусь, хотя всем все ясно
Спасибо ребятам, самобытная пара
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Гаммаглобулин
Жаль. Успехов на профессиональном поприще. И отдельный респект за то, что не стали изображать из себя "пойду-не пойду".
+11
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Charliz
Красивые ребята, они оставили самые приятные воспоминания и впечатления о себе на льду! Успеха им в новой жизни!
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Delirium
Удачи ребятам и востребованности в шоу!
+6
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Marya Y
Ответ natali5228
Жаль, что не смогли поехать тогда в Пекин Жалко их было на ЧР, когда Дэвисов бессовестно протащили
Эпичный коммент. Всё, что надо знать о некоторых. Вы хоть тот ЧР посмотрите, прежде чем волны пускать - Тиффани не смогла нормально докатать программу из-за болезни.
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Sky Smoker
Кто б сомневался...
ЗГ удачи в дальнейшей жизни и профессиональных и личных успехов!
+5
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olvl
Отличная пара была, сразу обращала на себя внимание. Наверно, в танцах и до ОИ добраться уже успех. Желаю и Тиффани и Джонатану успехов в дальнейшем, найти своё и получать удовольствие от работы и вообще.
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Александр Шульгин
Ожидаемо
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Аленка_76
Самое ожидаемое завершение, к сожалению
+4
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Юра Плисецкий
Удачи спортсменам в новой жизни.
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Сергей Орлов
Рыженькая супер)
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Анастасия Внукова
Интересной жизни после спорта.
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Anabelle1226
Очень жаль, хотя и ожидаемо...
Очень яркая позитивная пара. Успехов на следующем жизненном этапе
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Bursve
Даже не приостановили карьеру ?! 🤷‍♀️🤨 а как люди, красиво завершили! Респект!! 👍💪👌
+5
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Marya Y
Удачи Тиффани и Джонатану в жизни после спорта, они уже катались в шоу и наверняка дальше продолжат и будут востребованы.
+2
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Лека-Лека
Давно напрашивалось.
Короче, наши танцы с нуля. Но до ГС времени достаточно.
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Алеся Ткаченко
Эх,жаль(
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Акселек давай
Яркая была парочка, успехов им!
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KMR
Главное честно,а не посижу-ка я на зп в запасе сборной
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Алексей Токарев
Ответ KMR
Главное честно,а не посижу-ка я на зп в запасе сборной
Так они уже 2 сезона сидят.
+1
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Анастасия Балканова
Ответ scorp19
А что в них российского ?)))
Паспорта. У Джонатана мама русская, у Тиффани дед родился в Москве.
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flyhigh
Ожидаемо
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