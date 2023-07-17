Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру.

«Сегодня мы хотим официально объявить об окончании нашей соревновательной карьеры в танцах на льду.

Мы гордимся нашими достижениями и дорожим всеми воспоминаниями. Мы также безмерно благодарны за возможности, которые сделали нас такими, какие мы есть сегодня.

После многих лет самоотверженности, тяжелой работы и бесчисленных часов тренировок мы приняли решение уйти. Несмотря на сладко-горькое чувство, мы взволнованы будущими проектами и тем, что нас ждет впереди.

Принять окончание этой главы означает также признать влияние той поддержки, которую мы получали от наших тренеров, семьи, друзей, болельщиков и товарищей по команде на протяжении всего нашего пути.

Мы хотели бы выразить всем искреннюю благодарность за поддержку на протяжении многих лет. Эта часть нашей жизни навсегда останется с нами», – написал Гурейро в соцсети.

Загорски и Гурейро выступали с дуэте за Россию с 2014 года. Они принимали участие в Олимпиаде-2018, где заняли 13-е место. Также дуэт занимал призовые места на этапах Гран-при.