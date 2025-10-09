  • Спортс
Инфантино о перемирии Израиля и Палестины: «Все должны быть рады этому и поддержать процесс. Это касается не только футбола, но и его в том числе»

Джанни Инфантино высказался об урегулировании конфликта Израиля и Палестины.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о первом этапе мирного урегулирования. Стороны подтвердили, что подписали соглашение о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении остающихся там израильских заложников в обмен на выход из израильских тюрем большого числа осужденных палестинцев.

«Теперь, когда достигнуто перемирие, все должны быть рады этому. Все должны поддержать этот процесс.

Те, кто несет ответственность за посредничество и выполнение этих шагов, добились [заключения соглашения], и теперь все остальные должны поддержать это.

Это касается не только футбола, но и футбола в том числе», – сказал президент ФИФА на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов. 

Инфантино о соглашении Израиля и Палестины: «Отличная новость, которая дает надежду всем. Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за свои решительные действия»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
Политика
