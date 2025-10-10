У жены Семака украли золотые часы Cartier: «Не первый эпизод в этом месяце. Кто дернул? ######## какие-то»

Жена Сергея Семака заявила, что у нее украли золотые часы.

«Хочу поделиться печалью дня. У меня дернули золотые часы Cartier. Не первый эпизод в этом месяце. Кто дернул? ######## какие-то», – написала Анна Семак в сторис инстаграма.