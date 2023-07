«Не могу поверить, что думаю о суициде». Зайон Уильямсон опубликовал строчки из песни Suicidal Thoughts

Форвард «Нового Орлеана» оставил на своей странице в соцсети сообщение, которое встревожило болельщиков.

Уильямсон опубликовал строчки из песни The Notorious B.I.G. – Suicidal Thoughts.

«The stress is buildin’ up, I can’t – I can’t believe

Suicide’s on my fuckin’ mind, I wanna leave», – что можно перевести: «Стресс все сильнее. Не могу поверить, что думаю о суициде, я хочу покинуть этот мир».

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней