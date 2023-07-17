«Не могу поверить, что думаю о суициде». Зайон Уильямсон опубликовал строчки из песни Suicidal Thoughts
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон оставил на своей странице в соцсети сообщение, которое встревожило болельщиков.
Уильямсон опубликовал строчки из песни The Notorious B.I.G. – Suicidal Thoughts.
«The stress is buildin’ up, I can’t – I can’t believe
Suicide’s on my fuckin’ mind, I wanna leave», – что можно перевести: «Стресс все сильнее. Не могу поверить, что думаю о суициде, я хочу покинуть этот мир».
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Бесит
Похоже что можно списывать и этого некствана, до баскетбольной площадки он по-настоящему и не дошёл.