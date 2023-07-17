«Не могу поверить, что думаю о суициде». Зайон Уильямсон опубликовал строчки из песни Suicidal Thoughts

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон оставил на своей странице в соцсети сообщение, которое встревожило болельщиков.

Уильямсон опубликовал строчки из песни The Notorious B.I.G. – Suicidal Thoughts.

«The stress is buildin’ up, I can’t – I can’t believe
Suicide’s on my fuckin’ mind, I wanna leave», – что можно перевести: «Стресс все сильнее. Не могу поверить, что думаю о суициде, я хочу покинуть этот мир».

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20 комментариев

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Антон
Это будет венец всего этого сюрреалистического явления под названием "Зайон Уильямсон".
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Григорий Ефимов
Вообще это все конечно очень печально. Жалко видеть, как такой талант пропадает из-за психологических проблем, которые никто не хочет или не может решать. Парню явно нужна помощь, вся эта бесконечная жратва и потрахушки - очевидная попытка заполнить какую-то пустоту. Сам Зайон явно не справляется и идет во все тяжкие, а рядом нет человека, который мог бы его направить в правильную сторону.
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kot_letova
Запретили пончики есть?
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LAV27
Ох уж эти проблемы богатых черных баскетболистов)
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noke
"Я считаю, прежде всего он идёт в правильном направлении" - сказал Гриффин. "Хорошо, когда ты начинаешь с данной исходной точки ... Конечный результат будет зависеть от условий, которые мы сможем ему создать, и его желания реализовать подобный сценарий. Я думаю, что сейчас он расставил правильные приоритеты, и нам стоит просто надеяться на лучшее."
А, и ежегодная минутка воспоминаний о том, что, по словам Панченко, все мы идиоты и все аккаунты минимально значимых игроков в НБА ведут целые команды PR-менеджеров, а игроки не имеют права даже прикасаться к клавиатурам.
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Light Yagami
Думать о суициде – это нормально.
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Light Yagami
Ответ За Валенсию с 1999
Нормального в этом нет
Сама мысль нормальна, естесственна я бы даже сказал. Тем более если мы говорим о зависимом человеке. Просто нужно работать над всеми сферами жизни и искать альтернативный источник дофамина. Бывает, что наркозависимые при выходе в трезвость кончают суицидом, потому что уже не видят смысла в жизни без употребления.
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За Валенсию с 1999
Ответ Light Yagami
Думать о суициде – это нормально.
Нормального в этом нет
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Pavel Harriss
пожалейте меня, ну пожалуйста
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Stephan Carrypenko
По-веселее слушай что-то) желательно в зале
Бесит
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Что удивляться,бабками завалили его с головой,а потом удивляются,от того что ему башню снесло.
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smartass
Ну, хотя бы место в платежке освободит)
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boller_73
Это название нового бургера?
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За Валенсию с 1999
Я с самого начала его появления в Нба говорил, что Толстый Холодильник переоценен и ничего в итоге не добьётся
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Локоть Артеста
Парень безусловно талантливый, однако обжорство может поставить на нем крест. 20-30 матчей за сезон - это ни в какие ворота.
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Алексааандр
он бургеров переел?
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Insamo217
Ути пути, нашего пончика ни одна петля не выдержит. Надо тренироваться, а не песни слушать
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Anttii
Между тем как встречаться с несколькими женщинами (моделями(порнозвёздами)) сразу или во время?
Похоже что можно списывать и этого некствана, до баскетбольной площадки он по-настоящему и не дошёл.
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Happa4
Это что? Он так обиделся на слова Баркли?
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