1

Каннаваро выиграл первый матч с Узбекистаном – 2:0 у Кувейта в товарищеской игре

Фабио Каннаваро стартовал в Узбекистане с победы.

Сборная под руководством итальянца обыграла Кувейт (2:0) в товарищеском матче. 

52-летний Каннаваро возглавил сборную Узбекистана 6 октября, сменив Тимура Кападзе, с которым команда вышла на ЧМ-2026.

13 октября Узбекистан проведет товарищеский матч с Уругваем. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoсборная Кувейта по футболу
logoвысшая лига Узбекистан
logoСборная Узбекистана по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoФабио Каннаваро
