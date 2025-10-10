Каннаваро выиграл первый матч с Узбекистаном – 2:0 у Кувейта в товарищеской игре
Фабио Каннаваро стартовал в Узбекистане с победы.
Сборная под руководством итальянца обыграла Кувейт (2:0) в товарищеском матче.
52-летний Каннаваро возглавил сборную Узбекистана 6 октября, сменив Тимура Кападзе, с которым команда вышла на ЧМ-2026.
13 октября Узбекистан проведет товарищеский матч с Уругваем.
