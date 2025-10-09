Англия выиграла 3 матча подряд с общим счетом 10:0. У сборной 6 побед в 7 играх при Тухеле

Сборная Англии выиграла три матча подряд.

Сегодня команда Томаса Тухеля обыграла сборную Уэльса в товарищеском матче со счетом 3:0. Ранее англичане одолели Андорру (2:0) и Сербию (5:0) в квалификации ЧМ-2026.

В 7 матчах под руководством немецкого специалиста сборная Англии одержала 6 побед. Единственное поражение она потерпела в товарищеской встрече со сборной Сенегала – 1:3.

14 октября англичане встретятся со сборной Латвии.