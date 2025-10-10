Кин хотел бы видеть Симеоне в «МЮ»: «Он создал бы хороший хаос, встряхнул бы клуб. Мне нравится характер Диего. «Атлетико» – бойцы»

Рой Кин хотел бы видеть Диего Симеоне в «Манчестер Юнайтед».

– Давай представим утопический мир, где ты можешь выбрать любого тренера в мире и знаешь, что он добьется успеха с «Манчестер Юнайтед»...

– Я бы хотел видеть там Симеоне из «Атлетико ». Я знаю, что его приятель [Андреа Берта] перешел в «Арсенал». Но я думаю, что он создал бы хаос, но хороший хаос. Он бы встряхнул этот клуб.

Конечно, никаких гарантий, но мне просто нравится его характер, его послужной список. Людям может не нравиться его стиль футбола, но на прошлой неделе они забили пять голов «Реалу». И это мнение, что у него оборонительный стиль... Да, он не любит, когда его команда пропускает много голов или допускает много моментов, но они умеют играть и бороться. Они бойцы.

В матче с «Ливерпулем» команда была не так сильна, как несколько лет назад, но все равно проявила бойцовский дух. Он [Симеоне ] получил красную карточку, да? Я бы хотел видеть [в «Юнайтед»] сильную личность, – сказал бывший полузащитник манкунианцев.