  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кин хотел бы видеть Симеоне в «МЮ»: «Он создал бы хороший хаос, встряхнул бы клуб. Мне нравится характер Диего. «Атлетико» – бойцы»
12

Кин хотел бы видеть Симеоне в «МЮ»: «Он создал бы хороший хаос, встряхнул бы клуб. Мне нравится характер Диего. «Атлетико» – бойцы»

Рой Кин хотел бы видеть Диего Симеоне в «Манчестер Юнайтед».

– Давай представим утопический мир, где ты можешь выбрать любого тренера в мире и знаешь, что он добьется успеха с «Манчестер Юнайтед»...

– Я бы хотел видеть там Симеоне из «Атлетико». Я знаю, что его приятель [Андреа Берта] перешел в «Арсенал». Но я думаю, что он создал бы хаос, но хороший хаос. Он бы встряхнул этот клуб. 

Конечно, никаких гарантий, но мне просто нравится его характер, его послужной список. Людям может не нравиться его стиль футбола, но на прошлой неделе они забили пять голов «Реалу». И это мнение, что у него оборонительный стиль... Да, он не любит, когда его команда пропускает много голов или допускает много моментов, но они умеют играть и бороться. Они бойцы. 

В матче с «Ливерпулем» команда была не так сильна, как несколько лет назад, но все равно проявила бойцовский дух. Он [Симеоне] получил красную карточку, да? Я бы хотел видеть [в «Юнайтед»] сильную личность, – сказал бывший полузащитник манкунианцев. 

Как вам дерби?21141 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Overlap
logoАтлетико
logoМанчестер Юнайтед
logoРой Кин
logoЛа Лига
logoДиего Симеоне
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Жезуш о Роналду: «Он второй по скорости в «Аль-Насре» и третий по количеству спринтов. Криштиану – очень умный человек со знаниями, которые выходят далеко за рамки футбола»
259 минут назад
Тухель о 3:0 и болельщиках Англии: «На «Уэмбли» стояла тишина, мы не получили никакой энергии. В течение получаса слышно было только фанатов Уэльса – это печально»
7сегодня, 21:23
У жены Семака украли золотые часы Cartier: «Не первый эпизод в этом месяце. Кто дернул? ######## какие-то»
64сегодня, 21:15
Австрия разгромила Сан-Марино 10:0 – это крупнешая победа австрийцев в истории. Арнаутович сделал покер
27сегодня, 20:48
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды победили Мальту, Беларусь пропустила 6 голов от Дании, Австрия разгромила Сан-Марино 10:0, Чехия и Хорватия не забили
65сегодня, 20:43
Товарищеские матчи. Англия разгромила Уэльс, Польша обыграла Новую Зеландию, Румыния победила Молдову
3сегодня, 20:40
Жорже Жезуш: «Роналду – символ Португалии. Где бы он ни был, сотни людей собираются, чтобы просто посмотреть, как он проходит мимо»
7сегодня, 20:28
Инфантино о перемирии Израиля и Палестины: «Все должны быть рады этому и поддержать процесс. Это касается не только футбола, но и его в том числе»
10сегодня, 20:09
Винисиус предлагал секс втроем бразильской модели с ее подругой, но та не смогла приехать в Мадрид. Анна Силва предложила взять с собой друга – вингер «Реала» отказался
134сегодня, 20:01
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
сегодня, 20:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Каннаваро выиграл первый матч с Узбекистаном – 2:0 у Кувейта в товарищеской игре
1сегодня, 22:01
Фарерские острова разгромили Черногорию (4:0) в отборе ЧМ – это повторение крупнейшей победы сборной в официальных матчах. У команды 3 победы в 4 последних играх и 3-е место в группе
2сегодня, 21:46
Колосков про уайлд-кард на ЧМ-2026 для России: «Глупости. Раньше окончания СВО наше возвращение в футболе не произойдет»
3сегодня, 21:25
Пикфорд отыграл на ноль 8 матчей подряд по 90 минут – он первый вратарь в истории сборной Англии с таким достижением
1сегодня, 21:07
«Милан» собирается расторгнуть контракт с Ориги, получающим больше Модрича и Рабьо. Форвард не играл за клуб с 2023-го
6сегодня, 20:56
Англия выиграла 3 матча подряд с общим счетом 10:0. У сборной 6 побед в 7 играх при Тухеле
сегодня, 20:56
Сборная Беларуси проиграла 4 матча подряд с общим счетом 2:17 и идет последней в группе квалификации ЧМ-2026
7сегодня, 20:45
Нидерланды разгромили Мальту – 4:0, Гакпо сделал дубль с пенальти и ассистировал Рейндерсу, Депай тоже забил. Команда Кумана лидирует в группе
5сегодня, 20:44
Тренер Ирана Галенои: «Состав России оценивается в 200 млн евро – в 6 раз больше, чем наш. Они были бы в топ-20 команд ФИФА, если бы не несправедливые обстоятельства»
9сегодня, 20:21
Игроки Англии и Уэльса вышли на матч с болельщиками с болезнью Альцгеймера. Во 2-м тайме футболисты играют без фамилий на спине, чтобы привлечь внимание к потере памяти
1сегодня, 20:05