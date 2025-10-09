Жорже Жезуш: «Роналду – символ Португалии. Где бы он ни был, сотни людей собираются, чтобы просто посмотреть, как он проходит мимо»

Жорже Жезуш назвал Криштиану Роналду символом Португалии.

«Никто в мире не имеет ни малейшего представления о том, что он за человек. Я тоже не знал, а теперь знаю. Это невероятно.

Он, без сомнения, символ Португалии . Где бы он ни был в стране, сотни людей собираются у дверей отеля, чтобы просто посмотреть, как он проходит мимо», – сказал главный тренер «Аль-Насра ».