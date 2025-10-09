Жорже Жезуш: «Роналду – символ Португалии. Где бы он ни был, сотни людей собираются, чтобы просто посмотреть, как он проходит мимо»
Жорже Жезуш назвал Криштиану Роналду символом Португалии.
«Никто в мире не имеет ни малейшего представления о том, что он за человек. Я тоже не знал, а теперь знаю. Это невероятно.
Он, без сомнения, символ Португалии. Где бы он ни был в стране, сотни людей собираются у дверей отеля, чтобы просто посмотреть, как он проходит мимо», – сказал главный тренер «Аль-Насра».
Как вам дерби?21072 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: SAPO
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости