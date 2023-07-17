Елена Исинбаева: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное»
Елена Исинбаева возобновит работу в МОК в сентябре 2023 года.
Ранее Украина просила Международный олимпийский комитет (МОК) провести проверку из-за того, что Исинбаева является членом МОК и при этом имеет воинское звание в России (майор).
«Друзья, я редко реагирую на какие либо новости или статьи связанные с моим именем… Но в этот раз решила расставить все точки над i для всех, кто интересуется этой темой и кому интересна истина.
В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному спортивному клубу.
До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание – спорт.
В 2013 году основала свой благотворителей фонд, работа которого направлена на развитие детско-юношеского спорта, массового спорта и спорта для детей с ограниченными возможностями. Вот уже 9 лет мы строим доступные спортивные площадки для бесплатного пользования (сегодня их насчитывается более 90), я провожу соревнования по легкой атлетике, выявляя талантливых детей, оснащаю спортивным инвентарям детские дома и т.д.
С 2016 года я являюсь членом Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и Олимпийского движения.
Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю.
Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фэйковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и ею останусь!
Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть – разрушающее чувство.
Проверяйте информацию, анализируйте ее, не давайте себя обмануть и сбить с пути достижения собственных целей. Цените себя и свое время, не тратьте его понапрасну…У вас еще есть шанс, чего-то достичь в этой жизни. Всем добра!» – написала Исинбаева.
Это же заявление Исинбаева продублировала на испанском языке на странице в инстаграме.
В 2012 году Исинбаева стала доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В ноябре 2017 года вступила в движение Putin Team. В январе 2020 года Исинбаева была включена в рабочую группу по поправкам в Конституцию.
Елена Исинбаева живет на Тенерифе (El Digital Sur)
Исинбаева помогает Путину менять Конституцию. А вы знаете, когда она стала экспертом в законах и праве?
Это для соседей по Тенерифе, чтобы они тоже поняли
Как показала практика, наиболее талантливые дети живут на Тенерифе, стараюсь им особенно помогать
Ну это пожалуй самый громкий плевок по адресу текущей администрации - и соотечественников заодно. Впрочем, никогда не вызывала симпатии, всегда болел против неё в секторе.