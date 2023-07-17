Елена Исинбаева: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное»

Елена Исинбаева возобновит работу в МОК в сентябре 2023 года.

Ранее Украина просила Международный олимпийский комитет ( ) провести проверку из-за того, что Исинбаева является членом МОК и при этом имеет воинское звание в России (майор).

«Друзья, я редко реагирую на какие либо новости или статьи связанные с моим именем… Но в этот раз решила расставить все точки над i для всех, кто интересуется этой темой и кому интересна истина.

В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному спортивному клубу.

До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание – спорт.

В 2013 году основала свой благотворителей фонд, работа которого направлена на развитие детско-юношеского спорта, массового спорта и спорта для детей с ограниченными возможностями. Вот уже 9 лет мы строим доступные спортивные площадки для бесплатного пользования (сегодня их насчитывается более 90), я провожу соревнования по легкой атлетике, выявляя талантливых детей, оснащаю спортивным инвентарям детские дома и т.д.

С 2016 года я являюсь членом Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и Олимпийского движения.

Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю.

Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фэйковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и ею останусь!

Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть – разрушающее чувство.

Проверяйте информацию, анализируйте ее, не давайте себя обмануть и сбить с пути достижения собственных целей. Цените себя и свое время, не тратьте его понапрасну…У вас еще есть шанс, чего-то достичь в этой жизни. Всем добра!» – написала Исинбаева.

Это же заявление Исинбаева продублировала на испанском языке на странице в инстаграме.

В 2012 году Исинбаева стала доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В ноябре 2017 года вступила в движение Putin Team. В январе 2020 года Исинбаева была включена в рабочую группу по поправкам в Конституцию.

Елена Исинбаева живет на Тенерифе (El Digital Sur)

Исинбаева помогает Путину менять Конституцию. А вы знаете, когда она стала экспертом в законах и праве?