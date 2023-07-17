Елена Исинбаева: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное»

Теги Елена Исинбаева МОК Легкая атлетика

Елена Исинбаева возобновит работу в МОК в сентябре 2023 года.

Ранее Украина просила Международный олимпийский комитет (МОК) провести проверку из-за того, что Исинбаева является членом МОК и при этом имеет воинское звание в России (майор).

«Друзья, я редко реагирую на какие либо новости или статьи связанные с моим именем… Но в этот раз решила расставить все точки над i для всех, кто интересуется этой темой и кому интересна истина.

В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному спортивному клубу.

До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание – спорт.

В 2013 году основала свой благотворителей фонд, работа которого направлена на развитие детско-юношеского спорта, массового спорта и спорта для детей с ограниченными возможностями. Вот уже 9 лет мы строим доступные спортивные площадки для бесплатного пользования (сегодня их насчитывается более 90), я провожу соревнования по легкой атлетике, выявляя талантливых детей, оснащаю спортивным инвентарям детские дома и т.д.

С 2016 года я являюсь членом Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и Олимпийского движения.

Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю.

Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фэйковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и ею останусь!

Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть – разрушающее чувство.

Проверяйте информацию, анализируйте ее, не давайте себя обмануть и сбить с пути достижения собственных целей. Цените себя и свое время, не тратьте его понапрасну…У вас еще есть шанс, чего-то достичь в этой жизни. Всем добра!» – написала Исинбаева.

Это же заявление Исинбаева продублировала на испанском языке на странице в инстаграме.

В 2012 году Исинбаева стала доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В ноябре 2017 года вступила в движение Putin Team. В январе 2020 года Исинбаева была включена в рабочую группу по поправкам в Конституцию.

Елена Исинбаева живет на Тенерифе (El Digital Sur)

Исинбаева помогает Путину менять Конституцию. А вы знаете, когда она стала экспертом в законах и праве?

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65 комментариев

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Melnikov1968
Как это воинское звание может быть номинальным? Тогда увольняешься со службы и лишаешься части привилегий. Как плюшки получать, то звание есть, а если спрос за звание, так сразу номинальное. Подлая душонка эта Исинбаева.
+70
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Ебздрогыч
Мое призвание – спорт. И агитация за поправки в Конституцию, добавила Исинбаева
+59
-3
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Grishgeorgov
Я человек мира и вообще у меня благотворительная организация. Поймите правильно я не против сво. Я за все то, что мне удобно, одновременно за Путина и за мир во всем мире. Неужели так сложно понять? Я просто хочу кормиться с руки и жить в Европе. Почему так много людей пишут мне гадости в Инстаграм. Наверно из-за зависти…
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Margor
так а чего ты в Испании а не в России живешь?
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Ебздрогыч
Это же заявление Исинбаева продублировала на испанском языке на странице в инстаграме.

Это для соседей по Тенерифе, чтобы они тоже поняли
+23
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Betonomeshalka
Ответ Ебздрогыч
Мое призвание – спорт. И агитация за поправки в Конституцию, добавила Исинбаева
Считай она агитировала за поправки и свалила в другую страну, не вкусив жизнь с этими поправками в стране
+20
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mclaren-honda
Ничего удивительного, у нас в стране много чего чисто номинального
+15
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Вечно в бане
Ответ Margor
так а чего ты в Испании а не в России живешь?
Ее дом на Тенерифе - тоже чисто номинальный.
+14
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ЦСКА1960
Номинальная патриотка
+13
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Олег Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
Мое призвание – спорт. И агитация за поправки в Конституцию, добавила Исинбаева
Майор не может быть номиналом. Он либо есть, либо его нет.
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alexey102rus
Что же ты, человек мира, лезешь к нам, людям России, со своей политической деятельностью. Нашла бы себе какую-нибудь должность в ООН, а не агитировала за поправки в Конституцию.
+9
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Alexander Lyakhov
Ну хорошо!.. Пусть я наврал, пусть я не майор... Но я хотел... Сколько раз я летал... во сне... я осуществлял стыковки и расстыковки... Я выходил в открытый космос, и там... парил...
+7
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Андрей Рязанов
Ну уж нет! Так не пойдёт. Хлебай со всеми эту кашу, которую помогала заврить. Живи в Волгограде и т.д.. Реально, а не номинально. **** лицемерная.
+7
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Олег Милославский
Из Монако возобновишь или из Испании ?? Шойгу,ты понял ?? Звание майора – чисто номинальное 😁😁
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DebunkerOfMyths
Жиденько все это звучит Леночка. Все эти "я не я и лошадь не моя" и прочие "просто сижу в тумбочке и никого не трогаю", могут произвести впечатление только на неокрепшие умы еврочиновников. Для жителей РФ же все строго и понятно, пока нужны бабки ты вдруг читаешь конституцию РФ, "оказываешься" в Вооруженных силах РФ, и осмысленно вступаешь в движении Putin Team. А как стало страшно, что можно лишится доступа в МОК и жития бытия в Европах, ты сразу "я человек мира, всегда была и ею останусь"...
+6
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KKA
Ответ Melnikov1968
Как это воинское звание может быть номинальным? Тогда увольняешься со службы и лишаешься части привилегий. Как плюшки получать, то звание есть, а если спрос за звание, так сразу номинальное. Подлая душонка эта Исинбаева.
Не просто привилегии , она зп там получала )
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Ебздрогыч
Я провожу соревнования по легкой атлетике, выявляя талантливых детей, оснащаю спортивным инвентарям детские дома и т.д.

Как показала практика, наиболее талантливые дети живут на Тенерифе, стараюсь им особенно помогать
+6
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Павел Мельников
Только вот пенсию майоры получают совсем не номинальную. По сравнению с офицерской пенсией номинальная - это скорее общегражданская.
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BearS
Ответ Ебздрогыч
Мое призвание – спорт. И агитация за поправки в Конституцию, добавила Исинбаева
Мое призвание спорт, - и добавила - А Волгоград по-прежнему г***о, поэтому я буду продолжать жить в Испании, АХАХАХХАХАХ
+5
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sashafan2
А можно мне тоже чисто номинальное звание майора🤣 чтобы получать выплаты и при этом не иметь никаких обязательств?
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den70
Ленка Конституция.
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dafaka13
Живу там, где работаю, а работаю в МОК, значит и живу там откуда пускают на олимпиаду. Hasta la vista, por favour, no pasaran!
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mclaren-honda
Ответ Mortimer1
Например - макларен-хонда
вот сейчас обидно было
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justbored
"Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю."

Ну это пожалуй самый громкий плевок по адресу текущей администрации - и соотечественников заодно. Впрочем, никогда не вызывала симпатии, всегда болел против неё в секторе.
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Dizzod
Ни слова в поддержку Путина и СВО. Предательница.
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