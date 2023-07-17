Страхиня Эракович на этой неделе подпишет контракт с «Зенитом».

Как сообщает MaxBet Sport, решение о приобретении защитника «Црвены Звезды» было принято очень быстро. 22-летний футболист был близок к трансферу в « », документы были подготовлены к подписанию, условия – согласованы.

Но ситуация быстро изменилась, и петербуржцы сделали предложение, опираясь в том числе на хорошие отношения с сербским клубом и их общей связью с « ».

« » отменила намечавшуюся сделку со «Спартаком» и приняла предложение чемпионов России.

будет получать немногим больше миллиона евро в год. В среду ожидается его прибытие в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра и заключения четырехлетнего контракта.

Напомним, что «Зенит» интересовался сербом еще прошлым летом. Сообщалось, что у питерского клуба будет приоритет в переговорах по Эраковичу, если он сделает предложение.

Подробная статистика футболиста доступна здесь.