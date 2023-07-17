Эракович переходит в «Зенит», в среду защитник прилетит на медосмотр. «Црвена Звезда» отменила сделку со «Спартаком» (MaxBet Sport)
Страхиня Эракович на этой неделе подпишет контракт с «Зенитом».
Как сообщает MaxBet Sport, решение о приобретении защитника «Црвены Звезды» было принято очень быстро. 22-летний футболист был близок к трансферу в «Спартак», документы были подготовлены к подписанию, условия – согласованы.
Но ситуация быстро изменилась, и петербуржцы сделали предложение, опираясь в том числе на хорошие отношения с сербским клубом и их общей связью с «Газпромом».
«Црвена Звезда» отменила намечавшуюся сделку со «Спартаком» и приняла предложение чемпионов России.
Эракович будет получать немногим больше миллиона евро в год. В среду ожидается его прибытие в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра и заключения четырехлетнего контракта.
Напомним, что «Зенит» интересовался сербом еще прошлым летом. Сообщалось, что у питерского клуба будет приоритет в переговорах по Эраковичу, если он сделает предложение.
Подробная статистика футболиста доступна здесь.
Извините за то, что вмешиваюсь в ваш спор !
Но!
Только что я ( в свои 40 лет) в третий раз стал отцом и меня распирает от эмоций)
Да, мы тут все друг друга не особо любим, факт, но в этот волшебный для меня момент , хочу пожелать всем пользователям этого сайта, неважно каких взглядов - либералы и вата, болельщики Спартака, Зенита, ЦСКА, Локомотива и всех остальных команд ( извините кого не назвал) - Хочу пожелать вам добра, здоровья, счастья и любви )
Извините, что коряво, но эмоции, кобасит)
Я самый счастливый человек на земле (с)
Зенит с конца 21 - начала 22 отправлял на матчи нашей Црвены скаутов, они постоянно были в контакте с Зораном Павловичем (агент Страхини), но сначала не могли договориться по сумме, а потом он срезался из-за дисквалификации ваших клубов.
СМИ: Эракович остается приоритетной зимней целью «Зенита»