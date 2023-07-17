Эракович переходит в «Зенит», в среду защитник прилетит на медосмотр. «Црвена Звезда» отменила сделку со «Спартаком» (MaxBet Sport)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Газпром Страхиня Эракович Футбол

Страхиня Эракович на этой неделе подпишет контракт с «Зенитом».

Как сообщает MaxBet Sport, решение о приобретении защитника «Црвены Звезды» было принято очень быстро. 22-летний футболист был близок к трансферу в «Спартак», документы были подготовлены к подписанию, условия – согласованы.

Но ситуация быстро изменилась, и петербуржцы сделали предложение, опираясь в том числе на хорошие отношения с сербским клубом и их общей связью с «Газпромом».

«Црвена Звезда» отменила намечавшуюся сделку со «Спартаком» и приняла предложение чемпионов России.

Эракович будет получать немногим больше миллиона евро в год. В среду ожидается его прибытие в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра и заключения четырехлетнего контракта.

Напомним, что «Зенит» интересовался сербом еще прошлым летом. Сообщалось, что у питерского клуба будет приоритет в переговорах по Эраковичу, если он сделает предложение.

Подробная статистика футболиста доступна здесь.

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123 комментария

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Криштиану Роналду
Сейчас Зенит закончит свою трансферную кампанию, тогда уже смогут закупаться другие.
+97
-6
+91
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chukovsky
по-джентльменски подождали, когда переговоры зашли в тупик, и сделали свое предложение... или это я новость с какой-то другой перепутал?
+69
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+60
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Алексей Иванов
Зенит и СКА самые мерзкие клубы, все зло режима в них
+60
-18
+42
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2vdhrvmmzf
Пропишите напрямую в регламенте что все трансферы клубов рпл должны проходить согласование в Зените, чего уж люди пыхтят пытаются договориться, а потом самолёты разворачивают когда человек летел контракт подписывать, или вообще как с Суторминым спустя неделю документы переподписывают
+49
-10
+39
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ken2ki
Зенит и СКА - позор российского спорта
+48
-11
+37
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ks1923
Как там Медведев сказал про что мешает конкурировать с Зенитом другим клубам?
+43
-8
+35
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timohin
Зенит - это не клуб! Зенит - это падальщики!
+41
-17
+24
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Сергей Буевич
Спартачи не переживайте. Руководство найдёт другого центрального защитника и будет всем нам счастье. После истории с Фернандесом удивляться вообще ничему не стоит, претензий к Звезде и Эраковичу быть не может. Ну а логубые в своём репертуаре, тоже не удивили.
+26
-6
+20
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Ответ timohin
Зенит - это не клуб! Зенит - это падальщики!
Клуб паразит, который не даёт развиваться другим..
+30
-11
+19
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Пикачу82
Просто мерзость какая-то а не клуб
+19
-3
+16
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ТрактоПоктер
Господа!
Извините за то, что вмешиваюсь в ваш спор !
Но!
Только что я ( в свои 40 лет) в третий раз стал отцом и меня распирает от эмоций)
Да, мы тут все друг друга не особо любим, факт, но в этот волшебный для меня момент , хочу пожелать всем пользователям этого сайта, неважно каких взглядов - либералы и вата, болельщики Спартака, Зенита, ЦСКА, Локомотива и всех остальных команд ( извините кого не назвал) - Хочу пожелать вам добра, здоровья, счастья и любви )
Извините, что коряво, но эмоции, кобасит)
Я самый счастливый человек на земле (с)
+15
-1
+14
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Алексей Иванов
Ответ 2vdhrvmmzf
Пропишите напрямую в регламенте что все трансферы клубов рпл должны проходить согласование в Зените, чего уж люди пыхтят пытаются договориться, а потом самолёты разворачивают когда человек летел контракт подписывать, или вообще как с Суторминым спустя неделю документы переподписывают
Или как Ростов при проблемах с бабками, продал двух игроков всего за 8 млн рублей
+16
-2
+14
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Steiner
Клуб-паразит..
+15
-4
+11
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Камбоджа Иванов
Ответ Алексей Иванов
Зенит и СКА самые мерзкие клубы, все зло режима в них
СКА, который привозит игроков из НХЛ? А ЦСКА, который собирает сильнейших в КХЛ? А, да, это другое.
+16
-8
+8
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Зелёный гопник
Ответ timohin
Зенит - это не клуб! Зенит - это падальщики!
Не переживай! Алипа возьмете за 7 миллионов 🤝
+15
-8
+7
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Влад Безруков
Ответ Григорий Гашников
такое впечатление, что футболистов не хватает на три команды у нас в чемпионате, Спартак может из тех же клубов второй восьмерки себе ЦЗ присмотреть с хорошей мотивацией
А Зенит может найти себе защитника из второй восьмёрки, а не воровать всех подряд?
+9
-2
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Пепси пеналдувич
Ответ Криштиану Роналду
Сейчас Зенит закончит свою трансферную кампанию, тогда уже смогут закупаться другие.
В новостях писали, с прошлого года еще у них право приоритетного выкупа
+16
-10
+6
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Three Days Grace
Ответ Антон Путятин
а примеры можешь привести? вот у нас Дмитриева Спартак забирал бесплатно, под еврокубки, руководствуясь необходимостью Российского футбола)))
Быстров?
+5
0
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Jovana Jovičić
Как человек, которая лично с ним знакома, первыми из российских клубов его просматривали из Динамо Москва (где-то в 21 году, когда он начал показывать хороший футбол), они интересовались, но предметно на него не выходили.

Зенит с конца 21 - начала 22 отправлял на матчи нашей Црвены скаутов, они постоянно были в контакте с Зораном Павловичем (агент Страхини), но сначала не могли договориться по сумме, а потом он срезался из-за дисквалификации ваших клубов.
+4
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Madyavchik
Новый прикол - болельщики московских клубов называют Зенит паразитом😂
+5
-1
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jwbmwbqvih
Ответ Антон Путятин
а примеры можешь привести? вот у нас Дмитриева Спартак забирал бесплатно, под еврокубки, руководствуясь необходимостью Российского футбола)))
Быстров. Сутормин.
+5
-1
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RAMIK
А кто то думал,что будет по другому?
+6
-3
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Madyavchik
Ответ jwbmwbqvih
Быстров. Сутормин.
А теперь не помешают доказательства. А сначала предлагаю вбить определение слова «доказательство»
+3
0
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Fjordy
24 Ноября 2022

СМИ: Эракович остается приоритетной зимней целью «Зенита»
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Ответ chukovsky
по-джентльменски подождали, когда переговоры зашли в тупик, и сделали свое предложение... или это я новость с какой-то другой перепутал?
Перепутал
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