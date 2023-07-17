«Интер» предложит 34 млн фунтов за Балогуна. «Арсенал» оценивает форварда в 50 млн
«Интер» хочет приобрести нападающего Фоларина Балогуна.
Ранее стало известно, что «нерадзурри» рассматривают футболиста «Арсенала» как главную трансферную цель.
Миланский клуб ведет переговоры с представителями нападающего. Ожидается, что «Арсеналу» направят трансферное предложение на сумму 40 миллионов евро (34,3 миллиона фунтов). Лондонцы оценивают форварда в 50 миллионов фунтов.
Сезон-2022/23 Балогун провел в аренде в «Реймсе». В рамках Лиги 1 он провел 37 матчей и забил 21 гол. Подробную статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.
ну или продадут за 40м, или отправят в аренду куда нибудь. до сих пор не слышал ещё кто то интересовался с ним, плюс Артету он не нужен