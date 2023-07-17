«Интер» предложит 34 млн фунтов за Балогуна. «Арсенал» оценивает форварда в 50 млн

«Интер» хочет приобрести нападающего Фоларина Балогуна.

Ранее стало известно, что «нерадзурри» рассматривают футболиста « » как главную трансферную цель.

Миланский клуб ведет переговоры с представителями нападающего. Ожидается, что «Арсеналу» направят трансферное предложение на сумму 40 миллионов евро (34,3 миллиона фунтов). Лондонцы оценивают форварда в 50 миллионов фунтов.

Сезон-2022/23 провел в аренде в «Реймсе». В рамках Лиги 1 он провел 37 матчей и забил 21 гол. Подробную статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.