«Интер» предложит 34 млн фунтов за Балогуна. «Арсенал» оценивает форварда в 50 млн

Теги Интер премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Фоларин Балогун Футбол

«Интер» хочет приобрести нападающего Фоларина Балогуна.

Ранее стало известно, что «нерадзурри» рассматривают футболиста «Арсенала» как главную трансферную цель. 

Миланский клуб ведет переговоры с представителями нападающего. Ожидается, что «Арсеналу» направят трансферное предложение на сумму 40 миллионов евро (34,3 миллиона фунтов). Лондонцы оценивают форварда в 50 миллионов фунтов. 

Сезон-2022/23 Балогун провел в аренде в «Реймсе». В рамках Лиги 1 он провел 37 матчей и забил 21 гол. Подробную статистику 22-летнего форварда можно найти здесь

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19 комментариев

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Абдула Магомедсаидов
Хороший форвард, но Интер конечно же не заплатит за него 50 млн, да и врядли кто-то заплатит
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Eden Hazard
нехило оценивают, надо сказать)
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Palacio8
Пятьдесят лаймов за какого-то ноунейма Интер конечно же не заплатит.
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RealJon
Адекватная предложение была от Интера.
ну или продадут за 40м, или отправят в аренду куда нибудь. до сих пор не слышал ещё кто то интересовался с ним, плюс Артету он не нужен
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Branddd
Ну что, пришло время подправлять трансферный баланс?)
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Begench Berdimuradov
Хороший игрок с хорошим потенциалом
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Cearvm
После прошлого сезона я бы на месте Арсенала не отказывался от Балогуна, а то и оставил бы в ротации.
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Средний палец Кирана Тирни
Забивных форвардов дефицит. А молодых и забивных еще меньше. Не заплатит Интер, заплатит Вест Хэм или Кристал Пэлас.
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Сергей Ефимов
Как будто сейчас просто цены на молодых более менее стрельнувших игроков начинаются от 50 млн.
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Диер Ташкент
похоже с Лукаку всё
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Palacio8
Пятьдесят лаймов за какого-то ноунейма Интер конечно же не заплатит.
Прочитал: пятьдесят лайков )))
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Palacio8
Пятьдесят лаймов за какого-то ноунейма Интер конечно же не заплатит.
Но при этом готовы заплатить 40 лямов, может он все же не ноунейм?
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Артём Лапицкий
Ответ Cearvm
После прошлого сезона я бы на месте Арсенала не отказывался от Балогуна, а то и оставил бы в ротации.
он хочет играть, а не быть в ротации, вот в чем проблема, и понять его можно, 22 года, разрывал в молодёжке, шанса до сих пор не получил, провел отличную аренду, к сожалению продажа сейчас самый правильный вариант для всех, через сезон на скамейке в Арсенале он и половины этих денег может не стоить
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