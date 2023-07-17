УАФ после игры крымских клубов в ЧР просит УЕФА и ФИФА рассмотреть исключение РФС

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Вторая лига УАФ ФК Севастополь Политика чемпионат Крыма Рубин Ялта Футбол

УАФ просит УЕФА и ФИФА наказать РФС за включение крымских клубов в чемпионат России.

В воскресенье, 16 июля, в 1-м туре Второй лиги «Рубин» Ялта на выезде сыграл вничью с «Биологом» (1:1), а «Севастополь» победил ростовский СКА (3:1). Таким образом, клубы из Крыма сыграли в чемпионате России впервые с сезона-2014/15.

Украинская ассоциация футбола направила письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций и в Международную федерацию футбола, в котором «просит отреагировать на незаконное включение клубов Крыма в чемпионат России».

«Мы уже несколько раз обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы в российские внутренние чемпионаты. Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению еще одного нарушения Россией всех существующих правил и норм.

Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16.07.2023 «Севастополь» и «Рубин» Ялта провели первые матчи во Втором российском дивизионе.

Мы расцениваем такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решения УЕФА об особом статусе крымского футбола.

В свете вышеупомянутого УАФ вновь обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в ФИФА и УЕФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мира и Европы и ценностям всемирной футбольной семьи», – говорится в письме.

Напомним, в конце июня УЕФА сделал заявление о крымских клубах: «Участие в турнирах под эгидой РФС запрещено. Регион рассматривается как «специальная зона».

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52 комментария

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Фут.Боль
Вы уже за это чуть команду не взорвали. Тут вопрос,кто ещё исключен должен быть.
+62
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Криштиану Роналду
После того как исключите РФС, дайте грошей, добавили в УАФ.
+59
-16
+43
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
А я прошу вернуть Суровикина, чтобы он на Украине опять выключил свет.
+51
-14
+37
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Фарид Харисов
Почему любое обращение УАФ звучит как «уаф, уаф, уаф»?
+39
-14
+25
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VDX00
’И дать нам ещё немного денег. Если не получится исключить, то просто дать денег’
+24
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D-eisler@yandex.ru
контрнахрюк?
+22
-4
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Спартакус Москвакус
всемирные попрошайки с клоуном во главе ,красиво в уши украинцев опорожняется
+16
-4
+12
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Holy Diver
Судя по минусам, десант с трибуны уже высадился, контрнахрюк начался.
+13
-1
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Topordo
Ответ Криштиану Роналду
После того как исключите РФС, дайте грошей, добавили в УАФ.
Ну даже если не исключите, грошей дайте все равно.
+14
-2
+12
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Данилъ Шипицинъ
Просит. Даже не требует. Прям не похоже на УАФ
+13
-2
+11
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Спартакус Москвакус
ну исключите ну пожалуйста,дайте оружие ,дайте денег , дайте,дайте ,дайте пожалуйста
+12
-3
+9
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Ann Tretiakova
))а ты и дальше веришь с сказки )))??уже даже на федеральных каналах сегодня ,некто скобеева ,жаловалась что и прошлый раз не получилось выключить свет и сейчас не получится тем более .. выключить пару раз свет на 2...3 часа ))да уж ...и правда большое достижения для второй армии мира)))
⚡️Половина всей энергосистемы Украины повреждена, — глава Министерства энергетики Украины.
Около 50% объектов энергетической системы Украины имеют повреждения, из которых часть полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
----------------------
Ну вот как раз самое время добить оставшуюся половину.
+11
-3
+8
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Spartakus1984
и ценностям всемирной футбольной семьи(с) Хахххахххаа
+6
-1
+5
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
За военное преступление за пределами границ Украины 1991го года самое время это квазигосударство отстранить от международных матчей.
+11
-6
+5
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Rio de Janeiro
Ответ Ann Tretiakova
))а ты и дальше веришь с сказки )))??уже даже на федеральных каналах сегодня ,некто скобеева ,жаловалась что и прошлый раз не получилось выключить свет и сейчас не получится тем более .. выключить пару раз свет на 2...3 часа ))да уж ...и правда большое достижения для второй армии мира)))
Ладно свет.Как там дела с позорным на весь мир контрхрюком?
+5
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Гамарджоба Генацвале
ФИФА и УЕФА в ответном заявлении просят УАФ экономнее относиться к бумаге и беречь природу. Напечатано на обратной стороне обращений УАФ.
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Игорь Буев
руководство уаф абсолютно не умеет читать между строк. УЕФА уже давно шлёт им месенджи, типа идити на, мы устали от ваших жалоб и нытья.
+5
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noti22
Уаф! Уаф! Уаф!🐩
+12
-8
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athlete
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
⚡️Половина всей энергосистемы Украины повреждена, — глава Министерства энергетики Украины. Около 50% объектов энергетической системы Украины имеют повреждения, из которых часть полностью разрушена и не подлежит восстановлению. ---------------------- Ну вот как раз самое время добить оставшуюся половину.
лучше по Банковой. по их домам и резиденциям.
+4
0
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Spartakus1984
Только вчера я спросил здесь,побежали ли уже хо х ленки жаловаться или нет))
+7
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Красная стрела
Думаю, мнение представителей государства террориста, в европе уже никого не волнует. Им можно только погибать за их интересы. В остальном отказано.
+4
-1
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Фарид Харисов
Ответ Topson_77
У тебя похоже на футболиста Педриньо тоже нездоровые ассоциации возникали🤦🏻‍♂️
Ассоциации с различными Педриньо у меня возникают, когда читаю письма УАФ.
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maksim shavkun
То есть футболистов под дулом автоматов заставляли играть?
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qiqe
логотип уаф похож на голову поросёнка
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Pavel Gurin
Ножкой топнули ? Хрюкнули?
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