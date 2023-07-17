УАФ после игры крымских клубов в ЧР просит УЕФА и ФИФА рассмотреть исключение РФС

УАФ просит УЕФА и ФИФА наказать РФС за включение крымских клубов в чемпионат России.

В воскресенье, 16 июля, в 1-м туре « » Ялта на выезде сыграл вничью с «Биологом» (1:1), а « » победил ростовский СКА (3:1). Таким образом, клубы из Крыма сыграли в чемпионате России впервые с сезона-2014/15.

Украинская ассоциация футбола направила письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций и в Международную федерацию футбола, в котором «просит отреагировать на незаконное включение клубов Крыма в чемпионат России».

«Мы уже несколько раз обращались в и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы в российские внутренние чемпионаты. Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению еще одного нарушения Россией всех существующих правил и норм.

Несмотря на многочисленные обращения в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16.07.2023 «Севастополь» и «Рубин» Ялта провели первые матчи во Втором российском дивизионе.

Мы расцениваем такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и и решения УЕФА об особом статусе крымского футбола.

В свете вышеупомянутого УАФ вновь обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в ФИФА и УЕФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мира и Европы и ценностям всемирной футбольной семьи», – говорится в письме.

Напомним, в конце июня УЕФА сделал заявление о крымских клубах: «Участие в турнирах под эгидой РФС запрещено. Регион рассматривается как «специальная зона».