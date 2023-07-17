Федотов о службе: «Все военнообязанные должны отдать долг родине. Закон есть закон. Каждый в той или иной мере долг родине отдает»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о своей службе на флоте.

– Как получилось, что пришлось отслужить срочную службу? Была ли возможность этого избежать?

– Избежать в какой плоскости? Все военнообязанные граждане в стране должны отдать долг родине. Можно долго дискутировать, но закон есть закон. Его надо соблюдать. Каждый в той или иной мере долг родине отдает, – ответил на вопрос хоккеист.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Нормально парня прижали. Видимо сказали, что если не будешь радоваться тому, что год в армии пробыл, мы тебя еще куда-нибудь отправим Родину защищать, например в "новые" регионы. Так что теперь у нас Федотов стал амбассадором службы в армии
+81
-7
+74
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasiliy S
Вечная классика

Во Франции, Великобритании и России приняли закон об обязательном групповом анальном изнасиловании граждан по субботам.
В Великобритании правительство отправлено в отставку.
Во Франции начались гражданские беспорядки, приведшие к революции.
В России люди начали записываться в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться
+79
-12
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Ответ Ебздрогыч
Нормально парня прижали. Видимо сказали, что если не будешь радоваться тому, что год в армии пробыл, мы тебя еще куда-нибудь отправим Родину защищать, например в "новые" регионы. Так что теперь у нас Федотов стал амбассадором службы в армии
Все хорошо, теперь все хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он полюбил Большого Брата. (c)
+45
-1
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
"Все военнообязанные граждане в стране должны отдать долг родине"

А что родина должна своим гражданам?
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Удивительный куколдизм, конечно.
+42
-14
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Никто не обязан делать то, на что он сознательно и добровольно не подписывался.

Навыдумывали тут долгов каких-то...
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hiper26
Не мужил – не служик!
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
После дембеля все такие) проверено лично) потом отпустит
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TeRex
Ответ Vir_Cotto
Это что за широкий/узкий смысл такой? Сам придумал? У слова есть вполне конкретное значение.
Словарная норма - не константа.
Немного ликбеза: лексическое значение слова глобально состоит из двух компонентов - денотативного и коннотативного. Денотативный - это то, что записано в толковом словаре, и то, эта норма может со временем меняться. Коннотативный же компонент постоянно пополняется и изменяется в процессе словоупотребительной практики - отсюда и появляются, так называемые, "широкое и узкое" значения слова. Так что употребление слова "куколд" в значении человека, поступающегося своими интересами ради чужих, полностью уместно.

P.S.: мимо лингвист, если что
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mars53
Не раскрыто, что взял у родины в долг Федотов, что потом пришлось год потратить на возврат.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vir_Cotto
Ответ Арг
В широком смысле слова куколдизм - это когда человек ставит чужие интересы (как в данном случае) выше собственных
Это что за широкий/узкий смысл такой? Сам придумал? У слова есть вполне конкретное значение.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
На флоте теперь год служат?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дикийоскар
А, так ты чего-то в долг брал? Ну тогда да, без вопросов, надо было отдать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vir_Cotto
Ответ Сергей Орлов
Удивительный куколдизм, конечно.
Я думал, уже прошла мода везде пихать это слово не по делу, не понимая его смысла. Оказывается, ещё остаются уникумы-слоупоки.
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Matt Ress
Ответ Злобный Конь
На флоте теперь год служат?
Сейчас служба на флоте не отличается по длительности от «обычной» армейской. В ВМФ служат те же двенадцать месяцев. А вот в СССР те, кому «повезло» отправиться служить в морфлот, служили целых три года – то есть, на год больше остальных.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Ответ Vir_Cotto
Это что за широкий/узкий смысл такой? Сам придумал? У слова есть вполне конкретное значение.
"An abbreviation of cuckold, the term cuck has been used by the alt-right to attack the masculinity of an opponent. It was originally aimed at other conservatives"
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
по депутатам видно как они отдают долг родине, сколько там из думы служивых?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Ответ Vir_Cotto
Я думал, уже прошла мода везде пихать это слово не по делу, не понимая его смысла. Оказывается, ещё остаются уникумы-слоупоки.
В широком смысле слова куколдизм - это когда человек ставит чужие интересы (как в данном случае) выше собственных
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Особенно мигранты, на шару получившие гражданство РФ, ломая ноги бегут в военкомат по месту жительства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Видели мы как ты радовался отправке в армию, даже сопровождение заказал😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Ответ Vir_Cotto
Это что за широкий/узкий смысл такой? Сам придумал? У слова есть вполне конкретное значение.
Вообще похоже, автор употребил его как эвфемизм слова на д с тем же окончанием
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pirelli
Ответ Арг
В широком смысле слова куколдизм - это когда человек ставит чужие интересы (как в данном случае) выше собственных
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Российский пользователь
это было условие так говорить при попадании в обратно в цска
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Ответ TeRex
Словарная норма - не константа. Немного ликбеза: лексическое значение слова глобально состоит из двух компонентов - денотативного и коннотативного. Денотативный - это то, что записано в толковом словаре, и то, эта норма может со временем меняться. Коннотативный же компонент постоянно пополняется и изменяется в процессе словоупотребительной практики - отсюда и появляются, так называемые, "широкое и узкое" значения слова. Так что употребление слова "куколд" в значении человека, поступающегося своими интересами ради чужих, полностью уместно. P.S.: мимо лингвист, если что
О, спасибо. У меня что-то подобное вертелось в голове, но я бы так не сформулировал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John Doe
Переобули чувака
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий