Федотов о службе: «Все военнообязанные должны отдать долг родине. Закон есть закон. Каждый в той или иной мере долг родине отдает»
Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о своей службе на флоте.
– Как получилось, что пришлось отслужить срочную службу? Была ли возможность этого избежать?
– Избежать в какой плоскости? Все военнообязанные граждане в стране должны отдать долг родине. Можно долго дискутировать, но закон есть закон. Его надо соблюдать. Каждый в той или иной мере долг родине отдает, – ответил на вопрос хоккеист.
1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.
Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»
Во Франции, Великобритании и России приняли закон об обязательном групповом анальном изнасиловании граждан по субботам.
В Великобритании правительство отправлено в отставку.
Во Франции начались гражданские беспорядки, приведшие к революции.
В России люди начали записываться в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться
А что родина должна своим гражданам?
Навыдумывали тут долгов каких-то...
Немного ликбеза: лексическое значение слова глобально состоит из двух компонентов - денотативного и коннотативного. Денотативный - это то, что записано в толковом словаре, и то, эта норма может со временем меняться. Коннотативный же компонент постоянно пополняется и изменяется в процессе словоупотребительной практики - отсюда и появляются, так называемые, "широкое и узкое" значения слова. Так что употребление слова "куколд" в значении человека, поступающегося своими интересами ради чужих, полностью уместно.
P.S.: мимо лингвист, если что