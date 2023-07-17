Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о своей службе на флоте.

– Как получилось, что пришлось отслужить срочную службу? Была ли возможность этого избежать?

– Избежать в какой плоскости? Все военнообязанные граждане в стране должны отдать долг родине. Можно долго дискутировать, но закон есть закон. Его надо соблюдать. Каждый в той или иной мере долг родине отдает, – ответил на вопрос хоккеист.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»