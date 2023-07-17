СКА на 350 млн рублей превышает потолок зарплат КХЛ за полтора месяца до начала сезона
СКА по-прежнему не соответствует потолку зарплат КХЛ.
17 июля петербургский клуб обменял Игоря Ожиганова в московское «Динамо». Зарплата хоккеиста составляет 65 миллионов рублей в год. СКА получил 10 тысяч рублей в качестве компенсации.
После трансфера Ожиганова платежная ведомость всех игроков СКА на сезон-2023/24 составляет около 1,25 миллиарда рублей.
Таким образом, клубу надо освободить еще примерно 350 миллионов под потолком зарплат.
Максимальный предел потолка зарплат в КХЛ установлен на отметке 900 миллионов рублей.
СКА пробил потолок зарплат: в составе 46 хоккеистов на 1,3 миллиарда. При этом клуб не выглядит явным фаворитом
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