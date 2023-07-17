СКА на 350 млн рублей превышает потолок зарплат КХЛ за полтора месяца до начала сезона

СКА по-прежнему не соответствует потолку зарплат КХЛ.

17 июля петербургский клуб обменял Игоря Ожиганова в московское «Динамо». Зарплата хоккеиста составляет 65 миллионов рублей в год. СКА получил 10 тысяч рублей в качестве компенсации.

После трансфера Ожиганова платежная ведомость всех игроков на сезон-2023/24 составляет около 1,25 миллиарда рублей.

Таким образом, клубу надо освободить еще примерно 350 миллионов под потолком зарплат.

Максимальный предел потолка зарплат в установлен на отметке 900 миллионов рублей.

СКА пробил потолок зарплат: в составе 46 хоккеистов на 1,3 миллиарда. При этом клуб не выглядит явным фаворитом