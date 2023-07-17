СКА на 350 млн рублей превышает потолок зарплат КХЛ за полтора месяца до начала сезона

Теги СКА КХЛ Спорт-Экспресс потолок зарплат Хоккей

СКА по-прежнему не соответствует потолку зарплат КХЛ.

17 июля петербургский клуб обменял Игоря Ожиганова в московское «Динамо». Зарплата хоккеиста составляет 65 миллионов рублей в год. СКА получил 10 тысяч рублей в качестве компенсации.

После трансфера Ожиганова платежная ведомость всех игроков СКА на сезон-2023/24 составляет около 1,25 миллиарда рублей.

Таким образом, клубу надо освободить еще примерно 350 миллионов под потолком зарплат.

Максимальный предел потолка зарплат в КХЛ установлен на отметке 900 миллионов рублей.

СКА пробил потолок зарплат: в составе 46 хоккеистов на 1,3 миллиарда. При этом клуб не выглядит явным фаворитом

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Через час. КХЛ повысила потолок зарплат на 350 млн....
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Сейчас раскидают игроков по клубам - кому за тысячу рублей, кому за 500 р)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
Ответ Sobachkin
Через час. КХЛ повысила потолок зарплат на 350 млн....
на 600, еще полтора месяца
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MironSM84
И 2 млрд бонусами ещё)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waa1982
Короче, превышение еще на одну Ладу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Filimonov
Ответ Sobachkin
Через час. КХЛ повысила потолок зарплат на 350 млн....
Всё проще, просто простят)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Сколько там фармов. Лада, витязь, Сочи. Ща, на сборах определятся с составом и всех рассуют. Делов то.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WW77
Кто бы сомневался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий