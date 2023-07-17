«Барса» согласовала трансфер Ромеу, хавбек перейдет на этой неделе. Торре отдадут «Жироне» в аренду
Ориоль Ромеу переходит в «Барселону».
Клуб согласовал с «Жироной» трансфер 31-летнего полузащитника. Игрок уже прошел медосмотр, сторонам осталось подписать необходимые документы.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит 5-6 миллионов евро и бонусы за Ромеу. В рамках сделки к «Жироне» присоединится Пабло Торре – его аренда будет рассчитана на один сезон.
Ромеу станет игроком «Барсы» уже на этой неделе.
В минувшем сезоне Ла Лиги Ориоль провел 33 матча и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.
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