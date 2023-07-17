«Барса» согласовала трансфер Ромеу, хавбек перейдет на этой неделе. Торре отдадут «Жироне» в аренду

Ориоль Ромеу переходит в «Барселону».

Клуб согласовал с «Жироной» трансфер 31-летнего полузащитника. Игрок уже прошел медосмотр, сторонам осталось подписать необходимые документы.

Ранее сообщалось, что « » заплатит 5-6 миллионов евро и бонусы за Ромеу. В рамках сделки к «Жироне» присоединится – его аренда будет рассчитана на один сезон.

станет игроком «Барсы» уже на этой неделе.

В минувшем сезоне Ла Лиги Ориоль провел 33 матча и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.