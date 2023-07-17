«Барса» согласовала трансфер Ромеу, хавбек перейдет на этой неделе. Торре отдадут «Жироне» в аренду

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Ориоль Ромеу Пабло Торре Футбол

Ориоль Ромеу переходит в «Барселону».

Клуб согласовал с «Жироной» трансфер 31-летнего полузащитника. Игрок уже прошел медосмотр, сторонам осталось подписать необходимые документы.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит 5-6 миллионов евро и бонусы за Ромеу. В рамках сделки к «Жироне» присоединится Пабло Торре – его аренда будет рассчитана на один сезон. 

Ромеу станет игроком «Барсы» уже на этой неделе.

В минувшем сезоне Ла Лиги Ориоль провел 33 матча и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь

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26 комментариев

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la_masia
Ответ Нурбол Жумаскалиев
рычагов хватило ровно на 1 сезон и на 1 чемпионство. теперь только такие трансферы и будут. а многие ругают бартомеу. вспомните каких игроков покупал он, и каких - лапорта))
именно потому что Бартомеу покупал тех игроков, сейчас Лапорта покупает таких как Ромеу 😁
+18
-3
+15
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ Нурбол Жумаскалиев
рычагов хватило ровно на 1 сезон и на 1 чемпионство. теперь только такие трансферы и будут. а многие ругают бартомеу. вспомните каких игроков покупал он, и каких - лапорта))
Вспомни в каком финансовом положении был Бартомеу а в каком Лапорта.

Не накидывай больше так дешево)
+13
-4
+9
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Bazilic
Ответ Born is the King
Давно в Барселоне опорника уровня Ромеу не было
Со временем Ромеу
+4
-1
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Born is the King
Давно в Барселоне опорника уровня Ромеу не было
+4
-2
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SaH4r.
хорошая сделка, на год-два хотя бы позицию закроет
+4
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Bazilic
Ответ DolJun
заменит бускетца без потери качества
Как никак лучший опорник в истории Челси
+4
-3
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Bazilic
Ответ Максим Семин
многовато игроков в возрасте. Есть ли перспектива у состава?
Аххахахахах
Бальде, Араухо, Кунде, Кристенсен, Педри, Де Йонг, Гави, Рафинья - игроки основы, самому старшему из которых 26
+4
-3
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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borodinnikita963@gmail.com
Прочитал ’’ Ромелу едет в барсу"
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Inside 88 LW
Я так понимаю на позицию ПЗ ждут когда Дани Алвеса освободят?
+2
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cektor
не понимаю зачем он нужен
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Нионель Ералду
Ответ Inside 88 LW
Я так понимаю на позицию ПЗ ждут когда Дани Алвеса освободят?
Кунде потерпит )
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Максим Семин
Ответ Bazilic
Аххахахахах Бальде, Араухо, Кунде, Кристенсен, Педри, Де Йонг, Гави, Рафинья - игроки основы, самому старшему из которых 26
А приходят Ромеу, Мартинес и Гюндоган, все 31+.
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