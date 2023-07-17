Федоров о Федотове: «В СССР и России правила отличаются. Я служил два года – да, так получилось, что я играл в хоккей в это время. Случилось как случилось»

Сергей Федоров нашел различия между СССР и Россией, говоря об армии.

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о вратаре , вернувшемся в московскую команду.

– С вашей стороны что нас должно убедить, что сейчас не повторение ситуации времен СССР, когда клуб запрещает уезжать в НХЛ наперекор желанию игрока?

– Насколько я понял ваш вопрос, то во времена СССР и России явно правила отличаются. Как я уже сказал, когда я был молодым игроком и пришел в ЦСКА, я служил два года. Да, так получилось, что я играл в хоккей в это время. Больше добавить нечего – случилось как случилось. Можно много умных доводов привести, но никто не знает, как так получилось, кроме Ивана и тех людей, с которыми он работал в этом направлении.

Убеждать, не убеждать… Жесткий ракурс вы поставили своим вопросом.

Мы тоже наблюдали за этим со стороны, прожили через те же эмоции, что и обычные болельщики. Я очень рад, что Иван прошел эту школу, что он жив, здоров, что он с нами и будет заниматься любимым делом. Команда его ждет, ребята его ждут, это очень позитивный момент для нашей команды.

Следующий сезон обещает быть длинным и полным сюрпризов, рад ситуации, в который мы сейчас. Надеюсь, команда меня в этом поддержит, – сказал .

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»