Федоров о Федотове: «В СССР и России правила отличаются. Я служил два года – да, так получилось, что я играл в хоккей в это время. Случилось как случилось»

Теги ЦСКА Филадельфия Сергей Федоров НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров нашел различия между СССР и Россией, говоря об армии.

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о вратаре Иване Федотове, вернувшемся в московскую команду.

– С вашей стороны что нас должно убедить, что сейчас не повторение ситуации времен СССР, когда клуб запрещает уезжать в НХЛ наперекор желанию игрока?

– Насколько я понял ваш вопрос, то во времена СССР и России явно правила отличаются. Как я уже сказал, когда я был молодым игроком и пришел в ЦСКА, я служил два года. Да, так получилось, что я играл в хоккей в это время. Больше добавить нечего – случилось как случилось. Можно много умных доводов привести, но никто не знает, как так получилось, кроме Ивана и тех людей, с которыми он работал в этом направлении.

Убеждать, не убеждать… Жесткий ракурс вы поставили своим вопросом.

Мы тоже наблюдали за этим со стороны, прожили через те же эмоции, что и обычные болельщики. Я очень рад, что Иван прошел эту школу, что он жив, здоров, что он с нами и будет заниматься любимым делом. Команда его ждет, ребята его ждут, это очень позитивный момент для нашей команды.

Следующий сезон обещает быть длинным и полным сюрпризов, рад ситуации, в который мы сейчас. Надеюсь, команда меня в этом поддержит, – сказал Федоров.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»

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21 комментарий

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Ебздрогыч
Как я уже сказал, когда я был молодым игроком и пришел в ЦСКА, я служил два года. Да, так получилось, что я играл в хоккей в это время. Больше добавить нечего – случилось как случилось.

Максимальный уровень лицемерия!
+48
-4
+44
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Idacius
А можно мы тоже будем служить, работая на своих работах?
+37
0
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Павел Мельников
Сергей на всю страну ныл от удерживаний в молодости, а потом к зрелости сам превратился в удерживающего. Только ума к сединам там уже не прибавится...
+29
-2
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pit4er
Про отслужившего в российского армии говорит "рад, что он жив, здоров". Показательно.
+18
-3
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Melnikov1968
Одни служат, уходя из институтов, не имея возможность учится в этот период, другие с работы, не получая ЗП, а кто-то играет в хоккей, получает ЗП, и автомат видит только по ТВ. Так получилось😊 Лучше бы молчал. Позор тебе!!!
+8
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+7
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Алексей Ильин
Да просто сказал бы "этадругое" - зачем все эти 4 абзаца, когда всё укладывается в 9 букв?
+7
-1
+6
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Always_sam
Уровень лицемерия - 80. Правила у него другие. Вместо армии играл в хоккей, потом свинтил в НХЛ. Но теперь у нас не совок, другие правила. Теперь вместо хоккея армия, а вместо НХЛ - чемпионат водокачки имени ротенберга и роснефти
+6
-1
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Андрей Балабаев
Проходил службу в красных крыльях. Вполне себе советское название.
+7
-2
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Назар Игорь
Зачем нагло врать, Фëдоров? В 16 лет начал играть в хоккей, и это он называет службой в армии. Кирзовые сапоги только в кино и видел.
+4
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Айвенго
Эх, Федоров...Вот поэтому Курникова и кинула вас с Буре. Не каждый член с деньгами мужик.
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justbored
"Жесткий ракурс вы поставили своим вопросом."

Сергею правда нечего возразить на всё это ))
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Atsuktuvas
Сказка о фартовом Федоре и нефартовом Федоте.
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Сергей Орлов
Мда..
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ABarca777
Двуликий Янус.... Тьфу
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catcher69
служил он в армии.....)))))))))
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Заборостроитель
Где родился, там и пригодился.
Могильному ещё осталось сказать😅
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Dragon10
Просто признал бы, что даже фиктивно не служил. Ещё лучше, просто промолчал
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Kasztelan
Так получилось ¯⁠⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
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justbored
Ответ Андрей Балабаев
Проходил службу в красных крыльях. Вполне себе советское название.
))
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#31
Ответ Ебздрогыч
Как я уже сказал, когда я был молодым игроком и пришел в ЦСКА, я служил два года. Да, так получилось, что я играл в хоккей в это время. Больше добавить нечего – случилось как случилось. Максимальный уровень лицемерия!
У Федорова отец был военный и в советское время занимал в воинских частях должности главного физрука части, так что считай, что служил, особенно в Мурманской области
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Maxximus
Ответ Idacius
А можно мы тоже будем служить, работая на своих работах?
У меня так и было, военная кафедра при вузе 😂 Получилось как получилось 😂
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