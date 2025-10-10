Тухель о 3:0 и болельщиках Англии: «На «Уэмбли» стояла тишина, мы не получили никакой энергии. В течение получаса слышно было только фанатов Уэльса – это печально»
Томас Тухель упрекнул английских болельщиков в слабой поддержке.
Сборная Англии обыграла команду Уэльса в товарищеском матче (3:0) на «Уэмбли», забив три мяча в первые 20 минут.
– У нас было полтора дня, чтобы подготовиться к встрече с хорошо организованной командой, и мы справились очень хорошо. К перерыву могли вести со счетом 5:0. Не удалось забить четвертый и пятый голы.
На стадионе стояла тишина. Мы не получили никакой энергии от трибун. Мы сделали все, чтобы победить».
- Вы ожидали большего от болельщиков?
– Да. Что нам еще нужно было сделать за эти 20 минут? Мы не дали сопернику выйти из-под давления.
Но если в течение получаса слышно только болельщиков Уэльса – это печально, потому что команда заслуживала большего сегодня, – сказал главный тренер сборной Англии в интервью ITV.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
