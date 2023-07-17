💣 Фернандес перешел в «Зенит». Марио 10 лет играл за ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Марио Фернандес Футбол

Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес стал игроком «Зенита».

Петербургский клуб официально объявил о подписании контракта с 32-летним игроком, перешедшим на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» выкупил контракт футболиста у «Интернасьонала» за 360 тысяч евро, а сам бывший игрок сборной России будет получать в новом клубе 2 млн евро в год.

Фернандес выступал за армейцев с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.

В мае 2022 года защитник приостановил карьеру, возобновив ее в декабре, когда он подписал контракт с «Интернасьоналом».

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«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

166 комментариев

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Кирилл
Марио за год проделал путь от легенды ЦСКА, которого любили, уважали и защищали все люди, связанные с клубом, и которому шли на встречу во всех вопросах, до балабола и предателя, который пошел на поводу у своего агента…

Бог судья тебе, Марио.
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Отец Абду
Одно дело когда чувак уезжает просто подзаработать куда-то А другое дело, когда ты несколько лет назад говоришь публично, что в России нигде кроме ЦСКА не будешь играть, подчеркивая при этом, что в Зенит никогда не перейдёт и после этого переходить к главным конкурентам. Никак иначе как предательство это описать нельзя:)
Это даже не всё.

С год назад просто свалить из клуба, приостановить карьеру во вполне играбельном возрасте, наплевав на действующий контракт. Мол, устал он от футбола! Это вообще сюр, много таких примеров было в мировом футболе? Ну ладно, учли былые заслуги, пошли навстречу клоуну, уладили историю с контрактом. И вот ради чего. Сначала "уставший от футбола" тут же всплыл в бразильском Интере, потом вместе со своим алчным агентом сполна отблагодарил ЦСКА за любезность, выкручивал руки клубу, требуя бабло за возвращение, потом тут же кинул, как только появился вариант послаще. И да, несмотря на то, что до этого бил себя пяткой в грудь, мол, в другом российском клубе ни за что и никогда.

Максимально позорная история.
+84
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Пользователь заблокирован
Ответ angry horse
Как низко 🤦‍♂️
на уровне голеностопа
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-5
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QWertY
Деньги не пахнут
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Отец Абду
Одно дело когда чувак уезжает просто подзаработать куда-то

А другое дело, когда ты несколько лет назад говоришь публично, что в России нигде кроме ЦСКА не будешь играть, подчеркивая при этом, что в Зенит никогда не перейдёт и после этого переходить к главным конкурентам.

Никак иначе как предательство это описать нельзя:)
+83
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Британский шпион
Бог ему судья, он же верующий.
+53
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angry horse
Ответ Алена Нахо
Сломайте ему ногу 3 сентября
Как низко 🤦‍♂️
+45
-9
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Олег Акимов
Ответ Кирилл
Марио за год проделал путь от легенды ЦСКА, которого любили, уважали и защищали все люди, связанные с клубом, и которому шли на встречу во всех вопросах, до балабола и предателя, который пошел на поводу у своего агента… Бог судья тебе, Марио.
За две недели
+20
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Barvex
Ответ Кирилл
Марио за год проделал путь от легенды ЦСКА, которого любили, уважали и защищали все люди, связанные с клубом, и которому шли на встречу во всех вопросах, до балабола и предателя, который пошел на поводу у своего агента… Бог судья тебе, Марио.
Он таким и был всегда.
+22
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Ivas715
Ответ riverman1980
Семаку будет с кем обсудить вечные ценности армейской семьи.
Семак не предавал ЦСКА. Как и Жирков.
Примеры вообще некорректные.
+21
-3
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ОлегГуннар
Я даже не представляю какой будет гул в матчах с армейцами
+23
-7
+16
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analogia
Это такой абсурд, что вызывает от увиденного лишь рвотный рефлекс как от самого футболиста, так и от клуба в который он перешел🤦🏻‍♂️
+22
-10
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Британский шпион
Ответ ОлегГуннар
Я даже не представляю какой будет гул в матчах с армейцами
Да не будет ничего, фан-айди в деле, придет самое большое 10 тысяч обывателей в кокошниках и с хот-догами. При 30 тысячах болельщиков было бы посложнее, но кстати, тоже терпимо, у нас нравы другие, не латинская америка, где гарантия того, что какой-нибудь дурик прорвется на поле и проломит ему башку почти 100%, этот момент я, думаю, тоже учитывался при принятии решения.
+12
-2
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Егор Лешуков
Эмблему поцеловал уже?
+9
-3
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riverman1980
Семаку будет с кем обсудить вечные ценности армейской семьи.
+18
-12
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ivan_belov
Фото будет, нет?)
+7
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vceppesh
Ответ alexsem69
Комментарий удален модератором
газ не пахнет
+12
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Мосгорсуд
У Марио лишний вес предательства, и его не сбросишь никакими тренировками.....так и будет с ним на лавке сидеть
+8
-3
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Ебздрогыч
Марио Ф€рнанд£$
+13
-9
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Петр Дьяконов
если он верит в христианские учения, то своими действими нагрешил он сполна. Бог ему судья, но считаю, что графити с его участием нужно стереть со стен стадиона.
+4
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Эдуард Суровый
Иуда
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Spartakus1984
Уже есть в ТГ, фото где он тренируется.Мутным типом конечно оказался,обманул ЦСКА 2 раза,сначала попросился на отдых а сам в другой клуб ушел,и второй раз с зенитом))
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ВладимирНеПутин
Ответ Кирилл
Марио за год проделал путь от легенды ЦСКА, которого любили, уважали и защищали все люди, связанные с клубом, и которому шли на встречу во всех вопросах, до балабола и предателя, который пошел на поводу у своего агента… Бог судья тебе, Марио.
Да и не только люди связанные с клубом его любили и уважали. Думаю, что и нейтральный любитель футбола разочарован, да и болельщики других команд, в том числе Зенита не очень рады такому поступку
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Денис Ширинов
Ответ Кирилл
Марио за год проделал путь от легенды ЦСКА, которого любили, уважали и защищали все люди, связанные с клубом, и которому шли на встречу во всех вопросах, до балабола и предателя, который пошел на поводу у своего агента… Бог судья тебе, Марио.
Мне он всегда не нравился, трусливый какой-то, неприятный, ладно русского языка не знает, но когда смылся недавно, стало понятно, что это за чел, но меня тут яро осуждали за это, вот, пожалуйста теперь смотрите
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serginn
Ответ ОлегГуннар
Я даже не представляю какой будет гул в матчах с армейцами
Кто гудеть-то будет?
+16
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