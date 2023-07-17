💣 Фернандес перешел в «Зенит». Марио 10 лет играл за ЦСКА
Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес стал игроком «Зенита».
Петербургский клуб официально объявил о подписании контракта с 32-летним игроком, перешедшим на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.
Ранее сообщалось, что «Зенит» выкупил контракт футболиста у «Интернасьонала» за 360 тысяч евро, а сам бывший игрок сборной России будет получать в новом клубе 2 млн евро в год.
Фернандес выступал за армейцев с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.
В мае 2022 года защитник приостановил карьеру, возобновив ее в декабре, когда он подписал контракт с «Интернасьоналом».
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«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?
Бог судья тебе, Марио.
С год назад просто свалить из клуба, приостановить карьеру во вполне играбельном возрасте, наплевав на действующий контракт. Мол, устал он от футбола! Это вообще сюр, много таких примеров было в мировом футболе? Ну ладно, учли былые заслуги, пошли навстречу клоуну, уладили историю с контрактом. И вот ради чего. Сначала "уставший от футбола" тут же всплыл в бразильском Интере, потом вместе со своим алчным агентом сполна отблагодарил ЦСКА за любезность, выкручивал руки клубу, требуя бабло за возвращение, потом тут же кинул, как только появился вариант послаще. И да, несмотря на то, что до этого бил себя пяткой в грудь, мол, в другом российском клубе ни за что и никогда.
Максимально позорная история.
А другое дело, когда ты несколько лет назад говоришь публично, что в России нигде кроме ЦСКА не будешь играть, подчеркивая при этом, что в Зенит никогда не перейдёт и после этого переходить к главным конкурентам.
Никак иначе как предательство это описать нельзя:)
Примеры вообще некорректные.