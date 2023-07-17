💣 Фернандес перешел в «Зенит». Марио 10 лет играл за ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес стал игроком «Зенита».

Петербургский клуб официально объявил о подписании контракта с 32-летним игроком, перешедшим на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» выкупил контракт футболиста у «Интернасьонала» за 360 тысяч евро, а сам бывший игрок сборной России будет получать в новом клубе 2 млн евро в год.

Фернандес выступал за армейцев с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.

В мае 2022 года защитник приостановил карьеру, возобновив ее в декабре, когда он подписал контракт с «Интернасьоналом».

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