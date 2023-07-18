У «Зенита» было приоритетное право подписания Эраковича. В «Спартаке» шокированы исходом переговоров с «Црвеной Звездой» (Иван Карпов)

Стало известно, как «Зенит» опередил «Спартак» в борьбе за защитника Страхиню Эраковича.

Ранее сообщалось, что 22-летний защитник согласовал контракт со « », но « » отменила сделку. На этой неделе Эракович подпишет контракт с « ».

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» воспользовался приоритетным правом подписания Эраковича, которое у них было в случае предложения «Црвене Звезде». «Зенит» интересовался сербом еще прошлым летом.

Питерцы повторили предложение «Спартака», но московский клуб не захотел торговаться и отказался от сделки.

Сообщается, что в «Спартаке» шокированы исходом переговоров. В текущее трансферное окно красно-белые рассмотрят другие варианты усиления обороны.

Подробная статистика доступна здесь.