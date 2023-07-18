У «Зенита» было приоритетное право подписания Эраковича. В «Спартаке» шокированы исходом переговоров с «Црвеной Звездой» (Иван Карпов)
Стало известно, как «Зенит» опередил «Спартак» в борьбе за защитника Страхиню Эраковича.
Ранее сообщалось, что 22-летний защитник согласовал контракт со «Спартаком», но «Црвена Звезда» отменила сделку. На этой неделе Эракович подпишет контракт с «Зенитом».
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» воспользовался приоритетным правом подписания Эраковича, которое у них было в случае предложения «Црвене Звезде». «Зенит» интересовался сербом еще прошлым летом.
Питерцы повторили предложение «Спартака», но московский клуб не захотел торговаться и отказался от сделки.
Сообщается, что в «Спартаке» шокированы исходом переговоров. В текущее трансферное окно красно-белые рассмотрят другие варианты усиления обороны.
Подробная статистика Страхини Эраковича доступна здесь.
Зенит лучший клуб России по трансферной политике с большим отрывом на сегодняшний день. Так что успокойтесь и учитесь.
Братский клуб кинул? На так спонсировал бы его Лукоил тогда, а не Газпром, раз уж Црвена вам такие братушки.
"Кто девушку ужинает тот её и танцует"
Скорей Спартак сам сел в лужу думая убедить игрока и клуб забить на это право …
Ну либо клуб решил надавить на Зенит , чтобы выкупили игрока
В любом случае , менеджмент спартака показал себя во всей красе
плохо искали
https://www.sports.ru/football/1110155398-u-zenita-budet-prioritet-v-peregovorax-po-erakovichu-esli-klub-sdelaet.html
Приоритетное право выкупа = повторить предложение другого клуба (не перебить). И тебе обязаны продать игрока, если тот согласен на переход. Иногда даже другой клуб не нужен (Педро и ’Коринтианс’).
Мы интересовались сербом ещё полтора года назад. ’Црвена’ наш клуб-побратим.
Недавно Эракович с командой играли на ’Газпром-Арене’. Он всё увидел своими глазами.
- А как болельщики Спартака оправдывали трансфер Жиго, которого увели у Краснодара на подписании?
- Или покупку Зобнина из Динамо, вылетевшего в ФНЛ?
- Или подписание Еременко, который имел "джентльменские договоренности" с ЦСКА после отбытия дисквалификации?
- Или как оправдывали трансфер Медины на прошлой неделе?
- Или оправдывали загубленного на скамейке Тигиева, по сути, не получившего и шанса?
- Или Ташаева, которого закидали баблом и убили, как Зенит Соловьева?
- Или как оправдывают контрольный закуп игроков КС (читать Андреева) - Соболев, Чернов, Пруцев, Зиньковский?
- Или как покупали Умярова и Глушенкова у Чертаново в обход кассы Чертаново, потому что они юридически не могли продавать игроков в клубы РПЛ, ибо в их Уставе не было прописано такой возможности (а когда косяк прознали, то побежали изменения в Устав вносить)?
Продолжать?