У «Зенита» было приоритетное право подписания Эраковича. В «Спартаке» шокированы исходом переговоров с «Црвеной Звездой» (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Страхиня Эракович Футбол

Стало известно, как «Зенит» опередил «Спартак» в борьбе за защитника Страхиню Эраковича.

Ранее сообщалось, что 22-летний защитник согласовал контракт со «Спартаком», но «Црвена Звезда» отменила сделку. На этой неделе Эракович подпишет контракт с «Зенитом».

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» воспользовался приоритетным правом подписания Эраковича, которое у них было в случае предложения «Црвене Звезде». «Зенит» интересовался сербом еще прошлым летом.

Питерцы повторили предложение «Спартака», но московский клуб не захотел торговаться и отказался от сделки.

Сообщается, что в «Спартаке» шокированы исходом переговоров. В текущее трансферное окно красно-белые рассмотрят другие варианты усиления обороны.

Подробная статистика Страхини Эраковича доступна здесь.

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70 комментариев

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Иван Тасминский
Приоритетное право подписания перестаёт быть приоритетным, когда дело касается теорий заговора против Зенита
+57
-21
+36
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Егор Егор
Ответ Игорь Новиков
Зенит должен был благородно отказаться от права покупки талантливого игрока, чтобы болельщики Спартака были довольны)
Болельщики из Эстонии умудряются одновременно и болеть за газпром и выступать против действий РФ (и россиян) - интересно на двух стульях продолжаешь сидеть, молодчина
+38
-11
+27
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Камбоджа Иванов
Так понимаю, утром ждем в ленте Зарему с очередным тезисом "о размытии всех принципов футбольного противостояния", когда она вновь забудет напомнить о Жиго, Еременко, Медине, и, например, Зобнине?
+20
-1
+19
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Rundatgame
Очередное доказательство заговоров против Спартака. Уже на европейском уровне! Доколе!!
+24
-11
+13
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futbol Liverpool
Вспомнил историю Жиго так что , обстоятельства иногда работают на тебя , а иногда против.
+13
-4
+9
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svft
Ответ Злодей Спб
Ну куда КБ полезли? У двух клубов один спонсор. Просто позвонили из Газпрома и сказали "шлите красно-белых лесом". Может быть Зенит специально не спешил с трансфером, ждал 2 года когда Эракович "наберёт" опыт и скилл. Но сунулись КБ и пришлось ускорить трансфер. Братский клуб кинул? На так спонсировал бы его Лукоил тогда, а не Газпром, раз уж Црвена вам такие братушки. "Кто девушку ужинает тот её и танцует"
судя по матчу в рамках товарняков девчушка оказалась со страпоном
+15
-6
+9
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Kira625
В Спартаке шокированы? Ждём заявления Заремы.
+7
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Alex_V69
Ответ Роман Ахмедов
типичное дело для Зенита Если б не интересовался Спартак бы,то этот игрок и не нужен был бы.Предлагаю Спартаку другого игрока црвены братт якобы за 50 лямов евро...Зенит повторит и купит)😁😁😁😁
Однозначно заговор! Зенит имеет право приглашать игроков только с разрешения московских клубов, не иначе.
Зенит лучший клуб России по трансферной политике с большим отрывом на сегодняшний день. Так что успокойтесь и учитесь.
+7
-1
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Злодей Спб
Ну куда КБ полезли? У двух клубов один спонсор. Просто позвонили из Газпрома и сказали "шлите красно-белых лесом". Может быть Зенит специально не спешил с трансфером, ждал 2 года когда Эракович "наберёт" опыт и скилл. Но сунулись КБ и пришлось ускорить трансфер.

Братский клуб кинул? На так спонсировал бы его Лукоил тогда, а не Газпром, раз уж Црвена вам такие братушки.

"Кто девушку ужинает тот её и танцует"
+20
-14
+6
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zhenyaspb
Сомневаюсь , что Спартаку не сказали про первоочередное право выкупа Зенитом
Скорей Спартак сам сел в лужу думая убедить игрока и клуб забить на это право …
Ну либо клуб решил надавить на Зенит , чтобы выкупили игрока
В любом случае , менеджмент спартака показал себя во всей красе
+19
-14
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воробей джек
Ответ Recreated
Непонятно одно, зачем зениту столько легов!??
Тот-же вопрос можно задать Спартаку? И вообще,что это за "ковровые" закупки? К чему готовятся? К ЛЧ? Может я чего-то не знаю?
+8
-3
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PsichoEscape
Спартачок в себя поверил что ли😂😂😂
+10
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munhin
Ответ PsichoEscape
Спартачок в себя поверил что ли😂😂😂
встает с колен к чемпионству пятого тура ))
+5
-1
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munhin
Ответ Rundatgame
Очередное доказательство заговоров против Спартака. Уже на европейском уровне! Доколе!!
у нас тут с жирным Марио еще не разобрались, а тут еще Страхиня ... скандалы, интриги, расследования от алкоКарпа ))
+6
-2
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Ричард Чейз
Ответ luckystar
а что за приоритетное право? откуда оно взялось, когда? что-то не нашла информации, когда эти успели застолбить парня
>что-то не нашла информации

плохо искали

https://www.sports.ru/football/1110155398-u-zenita-budet-prioritet-v-peregovorax-po-erakovichu-esli-klub-sdelaet.html
+3
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San9
Читал новости, что Зенит выкупит и отдаст его в аренду Звезде. У Црвены ЛЧ, и он там может повысить стоимость.
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Dr. Heisenberg
Смотрим на название титульного спонсора Цервены Звезды и все становится понятно.
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pyritanza
Ответ Егор Егор
Болельщики из Эстонии умудряются одновременно и болеть за газпром и выступать против действий РФ (и россиян) - интересно на двух стульях продолжаешь сидеть, молодчина
Ну конечно, ведь болельщики Зенита болеют на самом деле не за Зенит, а за Газпром и переживают исключительно за него, следят за курсом его акций, какие месторождения освоил, сколько газа продал и кому, переживают за его отношения больше, чем за свои, и вот это вот всё, ага...
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Дмитрий9779
Ответ Пикачу82
Объясняю по приоритетному праву, это не то что Спартак покупает и тут Зенит раз захотел и типа ему должны продать. Приоритетное право это если Спартак дает 7 и Зенит 7 то продают Зениту. Зачем Зенит туда подез и начал перебивать? Ну кто еще не понял сущность клуба... Спартак молодцы что не стали увеличивать, так дела не делаются когда уже все оговорено и у игрока контракт на коленках....
Зачем полез Спартак,зная,что его ведёт Зенит 1,5 года и имеет такую опцию?Поводили вам поделом.
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Камбоджа Иванов
Ответ svft
судя по матчу в рамках товарняков девчушка оказалась со страпоном
Судя по 20 последним сезонам, Спартак лишь раз смог достать страпон
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pyritanza
Ответ Пикачу82
Объясняю по приоритетному праву, это не то что Спартак покупает и тут Зенит раз захотел и типа ему должны продать. Приоритетное право это если Спартак дает 7 и Зенит 7 то продают Зениту. Зачем Зенит туда подез и начал перебивать? Ну кто еще не понял сущность клуба... Спартак молодцы что не стали увеличивать, так дела не делаются когда уже все оговорено и у игрока контракт на коленках....
А вопрос "зачем Спартак туда полез" прозвучит?)
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Karl Franz F. Brandt
Нет никакого заговора, что с Марио, что с Эраковичем.
Приоритетное право выкупа = повторить предложение другого клуба (не перебить). И тебе обязаны продать игрока, если тот согласен на переход. Иногда даже другой клуб не нужен (Педро и ’Коринтианс’).
Мы интересовались сербом ещё полтора года назад. ’Црвена’ наш клуб-побратим.
Недавно Эракович с командой играли на ’Газпром-Арене’. Он всё увидел своими глазами.
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Камбоджа Иванов
Меня удивляют болельщики Спартака, которые сейчас кричат о чести и как болельщики Зенита все оправдывают.

- А как болельщики Спартака оправдывали трансфер Жиго, которого увели у Краснодара на подписании?
- Или покупку Зобнина из Динамо, вылетевшего в ФНЛ?
- Или подписание Еременко, который имел "джентльменские договоренности" с ЦСКА после отбытия дисквалификации?
- Или как оправдывали трансфер Медины на прошлой неделе?
- Или оправдывали загубленного на скамейке Тигиева, по сути, не получившего и шанса?
- Или Ташаева, которого закидали баблом и убили, как Зенит Соловьева?
- Или как оправдывают контрольный закуп игроков КС (читать Андреева) - Соболев, Чернов, Пруцев, Зиньковский?
- Или как покупали Умярова и Глушенкова у Чертаново в обход кассы Чертаново, потому что они юридически не могли продавать игроков в клубы РПЛ, ибо в их Уставе не было прописано такой возможности (а когда косяк прознали, то побежали изменения в Устав вносить)?

Продолжать?
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munhin
Ответ Dr. Heisenberg
Смотрим на название титульного спонсора Цервены Звезды и все становится понятно.
заговор! заговор! заговор! Как убивали спартак 43 ))
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munhin
Ответ Камбоджа Иванов
Так понимаю, утром ждем в ленте Зарему с очередным тезисом "о размытии всех принципов футбольного противостояния", когда она вновь забудет напомнить о Жиго, Еременко, Медине, и, например, Зобнине?
или Промесе )
+2
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