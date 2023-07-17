Трусова и Кондратюк сходили в зооприют. Саша сфотографировалась с медвежонком на руках

Теги сборная России фото мужское катание женское катание Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Александра Трусова и Марк Кондратюк побывали в зооприюте.

«Это зооприют, здесь вход бесплатный, и тут спасают животных. У мишки умерла мама, поэтому он живет здесь, ему пять месяцев», – сказала Трусова.

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52 комментария

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Ритт
медвежонок на тяжелой цепи. Бедный малыш. Там у Саши ещё кружок с олененком, и он тоже на цепи. И кормят их хлебом. И тискают целыми днями. Может это и "спасение" животных, но больше похоже на жестокое обращение.
Саша наверное этого не понимает, как и многие люди, поощряющие такие зоопарки, цирки и т.п. Животных она любит на уровне ути пути какой милыш. Но в этом нет сострадания и милосердия.
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Лека-Лека
Анечка животных из приюта берет. А Саша только себя пиарит.
Ждем информацию о том, что Саша взяла кого-то из приюта себе домой или, на худой конец, помогла чем-то этомуприюту.
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Лека-Лека
Ответ Ира Полубоярова
А что Трусова должна медвежонка домой к себе забрать?
Ну как минимум не мучить медвежонка. Представляете каково ему психологически? Страшно, наверное. Он еще совсем маленький. А взять из приюта можно и очередную болонку или кошечку..
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Ирина Иванова
Ни у кого нет живых медвежат, а у меня есть!)
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Идеальный шторм
Марк, купи Саше штаны без дырок!
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EmperorNazer
Не понимаю, как можно со смехом наблюдать за тем, как медвежонок на цепи «дерется» с ребенком. Учитывая, что предварительно этому медвежонку наверняка вырвали клыки и когти. Подобные «приюты» лично у меня вызывают только отвращение, потому что под видом спасения животных они выставляют их на потеху публике в качестве живых игрушек, чтобы рубить на этом бабки. А Саша - уж не знаю, осознанно или нет - публикуя такие фото и видео на большую аудиторию, популяризует жестокое обращение с животными.
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Лека-Лека
Ответ Е...С
У Анечки еще получается "случайно" породистых щенят брать и настоящий фильм об этом делать.
А Трусова вообще кому-то помогала? Что-то для кого-то бесплатно делала?
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Ира Полубоярова
Ответ Лека-Лека
Ну как минимум не мучить медвежонка. Представляете каково ему психологически? Страшно, наверное. Он еще совсем маленький. А взять из приюта можно и очередную болонку или кошечку..
Кружочек ужасный, согласна. Так нельзя вести себя с животными ни в коем случае, а уж тем более выставлять это на показ широкой аудитории. На Сашу же много детей подписано. Посмотрят, так же будут делать.

У Саши и так пять собак (вроде). Куда еще)) Животных она любит, возможно, помогает им.

Аня действительно заботиться о животных, умничка. Большое уважение ей в том числе и за это.
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Лека-Лека
ДЛЯ БИЛЬМАН.
То есть все благотворители только себя пиарят?
Искреннее желание помощь и реальную помощь Вы в расчет не принимаете? Извращение у Вас какое-то.
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papadok
Ответ papadok
Пусть медведя возьмет. Или мамбу. А то кто собачку, кто куницу заводит. Будет в тренде.
Так я Трусову и имел ввиду. С животными нельзя как с людьми - подержал и свалил. Они (это если про собак), возможно, и медведи - коснулся - разбудил надежду - женись :) Или лучше не трогай, трогай Кондратюка.
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Лека-Лека
Ответ Gemma157
Да ничо переживет. Животные вообще в неволе по статистике живут гораздо дольше, чем в дикой природе
За что Вы так ненавидите животных? Я вот часто бываю в кошачьих и собачьих приютах и знаю как она ранимы и какой стресс у мелких животинок вызывают вот такие толпы любителей потискать.
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Беглый*
Шурик джинсы об гвоздь где-то зацепила. Или с медвежонком на четвереньках бегала
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Лека-Лека
Ответ Е...С
Если вы называете помощью, это пиарное приобретение породистого щенка, то такой помощи Саша не оказывала.
Нет. Помощью я называю конкретную помощь Такую примерно как Аня оказывает.
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papadok
Ответ Бильм@н
У Саши пять собак вообще то. Так что мимо.
У меня две, так что по фигу. Я знаю людей, у которых четыре, все "уличные", один без ноги. Кто сам собаками занимается, понимает, как животные реагируют на ласку, даже мимолетную.
PS: есть фото с Сашей, выгуливающей пятерых собак? Очень трогательно могло бы быть, и по пиару нажористо.
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Лека-Лека
Ответ Ира Полубоярова
Кружочек ужасный, согласна. Так нельзя вести себя с животными ни в коем случае, а уж тем более выставлять это на показ широкой аудитории. На Сашу же много детей подписано. Посмотрят, так же будут делать. У Саши и так пять собак (вроде). Куда еще)) Животных она любит, возможно, помогает им. Аня действительно заботиться о животных, умничка. Большое уважение ей в том числе и за это.
Вот и я о том.
А кто мешал Саше перечислить деньги в приют? Или провести акцию по привлечению внимания к приюту? Вдруг кто-то взял бы животных?
Аня же это делает регулярно.
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Лека-Лека
Ответ papadok
Пусть медведя возьмет. Или мамбу. А то кто собачку, кто куницу заводит. Будет в тренде.
Трусовой посоветуйте. Хотя она уже Марка завела.
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Константин Орлов
Маму медвежонка убили охотники.Больные люди, истребляющие животных ради развлечения.НЕТ спортивной охоте!
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Лека-Лека
Ответ Ира Полубоярова
Она может это сделать, но не обязана)
Не обязана, но и не может. Объяснение элементарное: у Саши нет потребности помогать кому-то. У нее золотой телец в глазах и голове. Таблеток от жадности - и побольше.
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Лучшее_враг_хорошего
Очень жаль, когда люди вот так тискают животное на руках. И все это поставлено на поток.
Однажды видела, как обезьяна, которую на выставке давали посетителям держать на руках и фоткаться, просто плакала. У животного реально от стресса были слезы.
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ретроградный меркурий
Ответ Бильм@н
Точно, Анечка вообще то тоже себя пиарит этим своим "животных из приюта берет". Но некоторые наивные принимают за чистую монету.
Аня пиарит не себя, а благотворительный фонд. И совершенно правильно делает - благие дела требуют огласки. Благодаря ее пиару фонд неоднократно привлекал финансирование для проведения выставок. У нее даже именной мерч - благотворительный от фонда. У Щербаковых в доме сплошь животные, подобранные на улице или взятые из приюта. Мафия, Шайни, Боня, Сэнди, Мед - им всем дали вторую счастливую жизнь. Даже если бы семья Щербаковых не сделала ни одного полезного дела в жизни, уже за это им можно сказать спасибо, за доброту и щедрость их сердец. А если вы сами не способны сделать ничего хорошего в этой жизни, то хоть другим черной завистью не завидуйте
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asusp527
А негатива-то сколько...А мне понравилось фото, и ничего подобного в голову не пришло...Пусть Трусова такая-то и такая-то, но выглядит здесь по-доброму...
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asusp527
Ответ Anna
Животных нельзя тискать, они потом не смогут адаптироваться к дикой среде
Так их и не выпустят в эту среду...
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Александр Шульгин
Это нам зачем
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Лека-Лека
Ответ papadok
Так я Трусову и имел ввиду. С животными нельзя как с людьми - подержал и свалил. Они (это если про собак), возможно, и медведи - коснулся - разбудил надежду - женись :) Или лучше не трогай, трогай Кондратюка.
Браво!
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Anna
Животных нельзя тискать, они потом не смогут адаптироваться к дикой среде
+1
-1
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