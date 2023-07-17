Трусова и Кондратюк сходили в зооприют. Саша сфотографировалась с медвежонком на руках
Александра Трусова и Марк Кондратюк побывали в зооприюте.
«Это зооприют, здесь вход бесплатный, и тут спасают животных. У мишки умерла мама, поэтому он живет здесь, ему пять месяцев», – сказала Трусова.
Саша наверное этого не понимает, как и многие люди, поощряющие такие зоопарки, цирки и т.п. Животных она любит на уровне ути пути какой милыш. Но в этом нет сострадания и милосердия.
Ждем информацию о том, что Саша взяла кого-то из приюта себе домой или, на худой конец, помогла чем-то этомуприюту.
У Саши и так пять собак (вроде). Куда еще)) Животных она любит, возможно, помогает им.
Аня действительно заботиться о животных, умничка. Большое уважение ей в том числе и за это.
То есть все благотворители только себя пиарят?
Искреннее желание помощь и реальную помощь Вы в расчет не принимаете? Извращение у Вас какое-то.
PS: есть фото с Сашей, выгуливающей пятерых собак? Очень трогательно могло бы быть, и по пиару нажористо.
А кто мешал Саше перечислить деньги в приют? Или провести акцию по привлечению внимания к приюту? Вдруг кто-то взял бы животных?
Аня же это делает регулярно.
Однажды видела, как обезьяна, которую на выставке давали посетителям держать на руках и фоткаться, просто плакала. У животного реально от стресса были слезы.