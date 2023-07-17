Джокович об Алькарасе: «У Федерера и Надаля есть свои сильные и слабые стороны, а Карлос – совершенный игрок»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович рассказал, в чем главные сильные стороны Карлоса Алькараса.

«Последний год все говорят о том, что различные элементы своей игры он взял у Роджера, Рафы и меня. Соглашусь. По сути, он взял у нас троих все лучшее.

В 20 лет он психологически устойчивый и зрелый игрок. Это очень впечатляет. У него мышление испанского быка, он стремится побеждать, показывает свой бойцовский дух и невероятную защиту – все то, что мы видели у Рафы все эти годы. А его бэкхенд в скольжении похож на мой. Двуручный бэкхенд, защита, умение адаптироваться. Долгие годы это были именно мои сильные стороны. У него это тоже есть.

Если честно, я еще никогда не играл против такого теннисиста, как он. У Роджера и Рафы есть свои сильные и слабые стороны, а Карлос – совершенный игрок. Потрясающая способность адаптироваться – ключ к теннисному долголетию и успешной карьере на всех покрытиях».

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10 комментариев

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Arti22
Вобшем киборг-убийца этот ваш Карлитос
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ɔculpa
Ответ Topson_77
Джокович такое ощущение первый день в теннисе, нет игрока без слабых мест, а у этого парня они видны невооруженным взглядом. Подача средняя, прием даже не рядом с праймовым Джоковичем. Он талантлив, но это даже не 20% праймового большого трио
Да что уж там, даже не 20% от Бигов. Даже не 0.0003%.
Люблю я громкие заявления от любителей произвести впечатление. Они думают, что чем эпатажнее и категоричнее они выскажутся, тем сильнее утвердят и собственное мнение, а следовательно, самоутвердятся и сами.
Я не фанат Алькараса, но подумать только, даже не 20% он, а. И уж наверняка тебе-то виднее, чем какому-то там Новаку, он же, может, и действительно впервые теннис смотрел, а вот ты – дело другое.
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as009595@icloud.com
Ну тут согласен, Карлос практически совершенный игрок и ментально очень уверен и силен, так что по мне у него все лучшее от бигов, талант, трудолюбие и главное как сразу он сказал, после победы что это победа для него, не ассоциирует себя с некстгенами
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ɔculpa
Ответ Topson_77
Джокович на камеру может говорить что угодно, свое отношение к этим ребятам он продемонстрировал в матче с Синнером, вытирая им слезы
Ммм, правда? А Синнер тут при чём? Речь про Алькараса, ты давай с темы не съезжай. Алькарасу Новак тоже слёзы после матча вытирал?
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Topson_77
Джокович такое ощущение первый день в теннисе, нет игрока без слабых мест, а у этого парня они видны невооруженным взглядом. Подача средняя, прием даже не рядом с праймовым Джоковичем. Он талантлив, но это даже не 20% праймового большого трио
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Большой Сэми
Удивляюсь, насколько у Джоки отсутствует внутреннее эго, благодаря которму мы и можем видеть такого рода интервью с похвалами в адрес своего соперника. И не просто слова похвалы, а даже отмечая его сильные стороны, сравнивая со своими и оценивая их на одном уровне. Кто-то скажет, что это все очередная показуха от серба, чтобы нравится всем. Но, мне так не кажется.
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инок
Прекрасный спектакль от двух первых ракеток мирового тенниса. Алькарас показал более разнообразный теннис, обводки, укороченные... В общем успехов Карлосу!
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Twinozaur
Новак нагнетает ) Слабые стороны точно есть, просто пока не проявились. Время покажет.
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tanya_1111
Даже если это и показуха от Джока, он мог показательно сказать, что был не готов или устал или еще чего придумать, но нет он говорит о том что встретил противника которого раньше никогда не встречал, я не знаю как можно не уважать спортсменов способных признавать то что есть, а не придумывать небылицы.
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