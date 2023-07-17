Джокович об Алькарасе: «У Федерера и Надаля есть свои сильные и слабые стороны, а Карлос – совершенный игрок»
Новак Джокович рассказал, в чем главные сильные стороны Карлоса Алькараса.
«Последний год все говорят о том, что различные элементы своей игры он взял у Роджера, Рафы и меня. Соглашусь. По сути, он взял у нас троих все лучшее.
В 20 лет он психологически устойчивый и зрелый игрок. Это очень впечатляет. У него мышление испанского быка, он стремится побеждать, показывает свой бойцовский дух и невероятную защиту – все то, что мы видели у Рафы все эти годы. А его бэкхенд в скольжении похож на мой. Двуручный бэкхенд, защита, умение адаптироваться. Долгие годы это были именно мои сильные стороны. У него это тоже есть.
Если честно, я еще никогда не играл против такого теннисиста, как он. У Роджера и Рафы есть свои сильные и слабые стороны, а Карлос – совершенный игрок. Потрясающая способность адаптироваться – ключ к теннисному долголетию и успешной карьере на всех покрытиях».
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Люблю я громкие заявления от любителей произвести впечатление. Они думают, что чем эпатажнее и категоричнее они выскажутся, тем сильнее утвердят и собственное мнение, а следовательно, самоутвердятся и сами.
Я не фанат Алькараса, но подумать только, даже не 20% он, а. И уж наверняка тебе-то виднее, чем какому-то там Новаку, он же, может, и действительно впервые теннис смотрел, а вот ты – дело другое.