Джокович об Алькарасе: «У Федерера и Надаля есть свои сильные и слабые стороны, а Карлос – совершенный игрок»

Новак Джокович рассказал, в чем главные сильные стороны Карлоса Алькараса.

«Последний год все говорят о том, что различные элементы своей игры он взял у Роджера, Рафы и меня. Соглашусь. По сути, он взял у нас троих все лучшее.

В 20 лет он психологически устойчивый и зрелый игрок. Это очень впечатляет. У него мышление испанского быка, он стремится побеждать, показывает свой бойцовский дух и невероятную защиту – все то, что мы видели у Рафы все эти годы. А его бэкхенд в скольжении похож на мой. Двуручный бэкхенд, защита, умение адаптироваться. Долгие годы это были именно мои сильные стороны. У него это тоже есть.

Если честно, я еще никогда не играл против такого теннисиста, как он. У Роджера и Рафы есть свои сильные и слабые стороны, а Карлос – совершенный игрок. Потрясающая способность адаптироваться – ключ к теннисному долголетию и успешной карьере на всех покрытиях».

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