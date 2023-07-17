«Геи боятся раскрывать ориентацию. Невозможно представить, что на 20 клубов Серии А один гомосексуалист, Янкто». Экс-хавбек «Юве» Тарделли про каминг-аут

Теги Кальяри Ювентус серия А Италия Марко Тарделли ЛГБТ Якуб Янкто дискриминация Футбол

Экс-хавбек «Ювентуса» Марко Тарделли уверен, что в Серии А больше одного гея.

На данный момент единственным футболистом высшей итальянской лиги, совершившим каминг-аут, является Якуб Янкто из «Кальяри».

«Футболисты-геи боятся раскрывать свою ориентацию.

Невозможно представить, что среди игроков 20 клубов Серии А только один гомосексуалист, Янкто. Преобладает страх», – сказал Тарделли в интервью RAI Sport.

Министр спорта Италии о каминг-ауте Янкто: «Я не люблю показуху, но личный выбор следует уважать»

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66 комментариев

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Человек1991
Геи боятся раскрывать ориентацию, невозможно представить что из 30 судей РПЛ нет гомосексуалистов . Экс хавбек Зенита Быстров о каминг аутах. ))
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d.xoxlov
Преобладает здравый смысл и воспитание. Кому вообще интересно, кто и с кем в койку ходит?
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Marcus-light
Ответ d.xoxlov
Преобладает здравый смысл и воспитание. Кому вообще интересно, кто и с кем в койку ходит?
Если почитать возбуждение под каждой такой новостью, то становится понятно, что многим интересно. А если какой-то итальянец скажет, что гетеросексуал и любит пасту - в комментариях будет перекати поле
+15
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Георгий Большаков
Кто-нибудь может объяснить, зачем нужно раскрывать свою ориентацию?
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fedorbazaykin
Да какая разница, главное чтобы футболист был хороший
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Собиратель хаоса
Гетеро вроде тоже не особо спешат афишировать. Вон, Терри с Гиггзом всем доказали, что они не геи, а кому от этого легче?
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Forza
Ответ Ola BP
А зачем вообще говорить о своей ориентации? Ну нравятся тебе парни - твоё дело. Кому-то бдсм нравится, кому-то другие извращения. Почему именно о гействе нужно кричать вслух?
В моем представлении каждый человек может говорить или не говорить о своей ориентации по своему выбору. Ты вот утверждаешь, что всем все равно, но в реальности это же просто не так.

Даже ты называешь гомосексуализм извращением. Ну вряд ли же ты так к сексу в принципе относишься. Но в этом и проблема. Пока одни люди будут неравнодушны к ориентации других, об этом будут говорить, что будет раздражать первых.

И в реальности темой это быть перестанет не тогда, когда люди перестанут говорить о своей гомосексуальности, а когда на это перестанут реагировать и раздражаться на подобные заявления. И тогда это станет в порядке вещей и уже не будет приковывать внимание.

Это можно отчасти( только отчасти) сравнить с какими то крашенными волосами. Для людей выросших в 60-тые это было чем то из ряда вон. Но со временем все больше и больше футболистов начали красить волосы, полное недоумение от этого пропало, но появилось раздражение. Даже я застал помню все эти раздраженные разговоры по поводу метросексуальности Бэкхэма, который волосы мелировал и рассуждения, что раньше было лучше. Потом сменилось поколение и всем стало пофиг. Сейчас, чтобы тема прически вызвала какую то жаркую дискуссию, нужно реально футболисту член выбрить, или что-то в роде этого.

Но вот началась тема с гомосексуализмом. И как всегда в ближайшие 5-10 лет это ещё будет актуально, будут и камингауты и споры, но потом сменится поколение и следующему уже будет реально пофиг на это и тогда вот эта история перестанет быть актуальной, как сейчас перестало быть актуальным предъявлять за крашенные волосы, или искать попугаев у футболистов с проколотыми ушами.
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Трусики Бочкаревой
Раньше было двое, но криштианус ушел из Ювентуса
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dreamstep
Янкто просто умом недалёк, все-таки в мужском коллективе вряд ли все в раздевалке рады раздеваться перед геем.
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whereissuso
Ответ dreamstep
Янкто просто умом недалёк, все-таки в мужском коллективе вряд ли все в раздевалке рады раздеваться перед геем.
насколько надо быть неуверенным в себе, чтобы боятся оголиться, потому что у одного из 20 человек в одной комнате с тобой может встать?
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filippa
нужно ввести прновые правила из 11 игроков 2 гея. 2 черных 2 желтых 2 эскимоса2 азиата 2 индейца 2 индийца 2 тансгендеоа 2 небинарных и еще 2 какихнибудь. и 2 футболиста.
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dudufufu
Ответ Человек1991
Геи боятся раскрывать ориентацию, невозможно представить что из 30 судей РПЛ нет гомосексуалистов . Экс хавбек Зенита Быстров о каминг аутах. ))
Невозможно представить, что из 30 судей в РПЛ нет ни одного скандинава
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d.xoxlov
Ответ Marcus-light
Если почитать возбуждение под каждой такой новостью, то становится понятно, что многим интересно. А если какой-то итальянец скажет, что гетеросексуал и любит пасту - в комментариях будет перекати поле
Откуда знать, может отторжение вызывает не конкретная ориентация, а необходимость публичного её обсуждения.
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Миндовг
Бред какой-то. У нас тут по телевизору показывают, что в Европе они в почете
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Итачи Учиха
А зачем оно надо. Пусть играют. И так нефутбольных новостей с каждым днём всё больше и больше, чем о самой игре
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Дмитрий Мухортов
Ответ Человек1991
Геи боятся раскрывать ориентацию, невозможно представить что из 30 судей РПЛ нет гомосексуалистов . Экс хавбек Зенита Быстров о каминг аутах. ))
Просто всё итак знают, что абсолютно каждый в судейском корпусе... Ну вы поняли🤣
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Marcus-light
Ответ Spartakus1984
Капец,гетеросексуалы не раскрывают же специально свою ориентацию,не кричат на каждом углу о ней, не устраивают парады,спокойно живут,находят себе вторую половинку,занимаются дома чем хотят,а зачем этим нужно,что бы о них все знали???
Гетеросуксалы не раскрывают свою ориентацию? Серьёзно? То есть стрип клубы, пенные вечеринки, карнавалы - это всё так, условно, никто и не обратит внимание, если вместо танцовщиц будут танцоры?)
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Пенс
Согласен. При существовании картона одним точно не обойдётся.
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Алексей Гусев
а может просто многим геям лучше чтоб не лезли к ним в постель?
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Вован Азаров
Тарделли то когда продуплился?
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Direct free kick
Ответ Пенс
Согласен. При существовании картона одним точно не обойдётся.
Хакан Чатлахоглы первый кандидат. Хотя возможно он "страдает проблемой династии габсургов" так сказать у турков это почти норма
https://www.youtube.com/watch?v=gLv2FDtl_28
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Lionel Andres Messi 10
Янкто – так бы представился Полифему чешский Одиссей.
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Бродяга-симпатяга
Пусть уж лучше молчат
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Ola BP
А зачем вообще говорить о своей ориентации?
Ну нравятся тебе парни - твоё дело.
Кому-то бдсм нравится, кому-то другие извращения.
Почему именно о гействе нужно кричать вслух?
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Direct free kick
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он Карл II Испанский что-ли? Для несведующих, он яркий пример генетических заболеваний
Внешне может и нет, по повадкам - безусловно
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