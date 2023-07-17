«Геи боятся раскрывать ориентацию. Невозможно представить, что на 20 клубов Серии А один гомосексуалист, Янкто». Экс-хавбек «Юве» Тарделли про каминг-аут

Экс-хавбек «Ювентуса» Марко Тарделли уверен, что в Серии А больше одного гея.

На данный момент единственным футболистом высшей итальянской лиги, совершившим каминг-аут, является из « ».

«Футболисты-геи боятся раскрывать свою ориентацию.

Невозможно представить, что среди игроков 20 клубов Серии А только один гомосексуалист, Янкто. Преобладает страх», – сказал в интервью RAI Sport.

Министр спорта Италии о каминг-ауте Янкто: «Я не люблю показуху, но личный выбор следует уважать»