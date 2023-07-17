«Геи боятся раскрывать ориентацию. Невозможно представить, что на 20 клубов Серии А один гомосексуалист, Янкто». Экс-хавбек «Юве» Тарделли про каминг-аут
Экс-хавбек «Ювентуса» Марко Тарделли уверен, что в Серии А больше одного гея.
На данный момент единственным футболистом высшей итальянской лиги, совершившим каминг-аут, является Якуб Янкто из «Кальяри».
«Футболисты-геи боятся раскрывать свою ориентацию.
Невозможно представить, что среди игроков 20 клубов Серии А только один гомосексуалист, Янкто. Преобладает страх», – сказал Тарделли в интервью RAI Sport.
Министр спорта Италии о каминг-ауте Янкто: «Я не люблю показуху, но личный выбор следует уважать»
Даже ты называешь гомосексуализм извращением. Ну вряд ли же ты так к сексу в принципе относишься. Но в этом и проблема. Пока одни люди будут неравнодушны к ориентации других, об этом будут говорить, что будет раздражать первых.
И в реальности темой это быть перестанет не тогда, когда люди перестанут говорить о своей гомосексуальности, а когда на это перестанут реагировать и раздражаться на подобные заявления. И тогда это станет в порядке вещей и уже не будет приковывать внимание.
Это можно отчасти( только отчасти) сравнить с какими то крашенными волосами. Для людей выросших в 60-тые это было чем то из ряда вон. Но со временем все больше и больше футболистов начали красить волосы, полное недоумение от этого пропало, но появилось раздражение. Даже я застал помню все эти раздраженные разговоры по поводу метросексуальности Бэкхэма, который волосы мелировал и рассуждения, что раньше было лучше. Потом сменилось поколение и всем стало пофиг. Сейчас, чтобы тема прически вызвала какую то жаркую дискуссию, нужно реально футболисту член выбрить, или что-то в роде этого.
Но вот началась тема с гомосексуализмом. И как всегда в ближайшие 5-10 лет это ещё будет актуально, будут и камингауты и споры, но потом сменится поколение и следующему уже будет реально пофиг на это и тогда вот эта история перестанет быть актуальной, как сейчас перестало быть актуальным предъявлять за крашенные волосы, или искать попугаев у футболистов с проколотыми ушами.
https://www.youtube.com/watch?v=gLv2FDtl_28
Ну нравятся тебе парни - твоё дело.
Кому-то бдсм нравится, кому-то другие извращения.
Почему именно о гействе нужно кричать вслух?