Матыцин о допуске россиян к ОИ-2024: «Какие-то шансы есть. Единственно неприемлемое условие – подписание деклараций с критикой политики нашего государства»

Теги МОК Олег Матыцин Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Олег Матыцин заявил, что у российских спортсменов есть шансы выступить на Олимпиаде-2024.

«Какие-то шансы есть. Мы в диалоге с Международным олимпийским комитетом (МОК), Олимпийский комитет России и федерации со своими партнерами – с международными федерациями.

Часть международных федераций, как вы знаете, приняла решение о приглашении наших спортсменов для участия в международных соревнованиях, к великому сожалению, под нейтральным флагом без исполнения национального гимна, что мы всегда комментировали как дискриминационный элемент. Но тем не менее они участвуют.

Что касается допуска на Олимпийские игры – это прерогатива МОК. Для нас единственно неприемлемым условием является подписание неких деклараций, которые бы позиционировали как критику специальной военной операции, политики нашего государства. Наши спортсмены, тренеры никогда на это не пойдут», – сказал министр спорта РФ. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

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10 комментариев

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A K
Он вообще слышал про выборы, Конституцию? Любой гражданин может критиковать все, что угодно, в части государственной политики, а также, страшно сказать, проголосовать на выборах и против ЕдРа, и против пыни. Раб, и мысли у него рабские.
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Francesc Fàbregas
Объясните мне пожалуйста.
Зачем вы рветесь туда, где по вашим понятиям: вокруг представители недружественных государств, коллективного запада, американские марионетки и прочие враги.
Там у всех подряд гордо на груди вражеский флаг и каждый второй не хочет вас видеть.
Зачем вы туда рвётесь, патриоты?
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Beriya
Кто у него каждый день вью берет??? лучше у бабушек бы возле подъездов спрашивали они внятней объяснят что да как
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Francesc Fàbregas
Готовы на всё, на всякого рода бесчинства, на поддержку кровавых авантюр, но на критику не готовы.
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Кавабунга Шреддоголовый
Сразу видно, что конституцию человек в глаза не видел, хотя в 2020 году ей подтерлись. Лучше бы изучил все про права граждан, а там бы уже языком чесал
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Melnikov1968
"Какие-то шансы есть. Мы в диалоге с Международным олимпийским комитетом (МОК), Олимпийский комитет России и федерации со своими партнерами – с международными федерациями." Интересно у нас получается, Матыцин, Поздняков находятся в диалоге, а такие личности, как Васильев, Тихонов, Степанова и др. кроют партнёров на чем белый свет стоит. Какой-то странный диалог получается. Или это нормальная ситуация?
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Беня_Финитас
не надо брехни . никто никаких деклараций с критикой не требует подписывать . требуют подписать , что ты публично не поддерживаешь и обязуешься и в дальнейшем публично на эту тему не высказываться . попросту говоря - заткнуться и не посещать Путинги .
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Pasha0403
без флага/гимна - норм.
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avcgloronalduMU
да ладно, если уж Исинбаева подала пример, остальным не надо и думать
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Atsuktuvas
Шансы как в анекдоте про встречу динозавра - 50 на 50. Или будем учавствовать или не будем.
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