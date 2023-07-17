Матыцин о допуске россиян к ОИ-2024: «Какие-то шансы есть. Единственно неприемлемое условие – подписание деклараций с критикой политики нашего государства»

Олег Матыцин заявил, что у российских спортсменов есть шансы выступить на Олимпиаде-2024.

«Какие-то шансы есть. Мы в диалоге с Международным олимпийским комитетом ( ), Олимпийский комитет России и федерации со своими партнерами – с международными федерациями.

Часть международных федераций, как вы знаете, приняла решение о приглашении наших спортсменов для участия в международных соревнованиях, к великому сожалению, под нейтральным флагом без исполнения национального гимна, что мы всегда комментировали как дискриминационный элемент. Но тем не менее они участвуют.

Что касается допуска на Олимпийские игры – это прерогатива МОК. Для нас единственно неприемлемым условием является подписание неких деклараций, которые бы позиционировали как критику специальной военной операции, политики нашего государства. Наши спортсмены, тренеры никогда на это не пойдут», – сказал министр спорта РФ.

Олимпийские игры в пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?