Фернандес о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес заявил, что поддерживал «Зенит» в матче за Суперкубок России.

Клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем трофея, одержав победу над ЦСКА (0:0, пен. 5:4). 

– Переход из ЦСКА в «Зенит» – не самая привычная история, и все же ряд игроков с армейским прошлым уже написали и все еще пишут яркую победную историю в Петербурге. Марио Фернандес продолжит эту традицию? 

– Да, конечно, я очень на это надеюсь! Я здесь для того, чтобы прилагать все усилия, приносить команде пользу, брать с ней новые титулы и кубки и вместе творить историю. 

– С какими чувствами и эмоциями смотрели матч за Суперкубок России между вашими бывшей и нынешней командами? 

– Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло, – сказал Фернандес. 

Марио официально стал игроком «Зенита» сегодня. Ранее он 10 лет играл за ЦСКА. 

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

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179 комментариев

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Кирилл
Нет, после таких слов твое граффити на ВЭБ Арене нужно убирать.

Нужно хотя бы капельку уважения иметь к своему бывшему клубу, который, по факту, дал тебе все в твоей карьере и вытащил из такой ямы.
+212
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Петросня
Хорошо набросил.
+129
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+121
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Stepan_Dog
Господа, таких крыс в нашем футболе ещё не было.
+108
-5
+103
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Spartakus1984
Ну ведь мог бы просто не говорить лишнего,зачем?Просто плюнул в болел ЦСКА.Он тупой? Или мы чего то не знаем и у него какая то обида на ЦСКА?
+87
-5
+82
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Никита Королёв
Может у Марио проблемы с головой?Ну нельзя же же настолько сильно вытирать ноги о клуб ,который дал тебе путевку в жизнь.
+53
-5
+48
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Кирилл.С-Пб
Вот это он зряяяя.....
+49
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Отец Абду
Он болел против своих, которые ему и деньги и славу принесли, а болел за команду врагов, которые на протяжении всей карьеры унижали его за то, что он русский не выучил...

Это чистой воды предательство:)
+56
-13
+43
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GadyaCSKA
Ответ Кирилл
Нет, после таких слов твое граффити на ВЭБ Арене нужно убирать. Нужно хотя бы капельку уважения иметь к своему бывшему клубу, который, по факту, дал тебе все в твоей карьере и вытащил из такой ямы.
давно про это писала , граффити Жоры Щенникова должно быть !!!
+42
-2
+40
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psycho
- Марио, когда вы играли за цска, у вас...
- Стоп,подождите, какой ещё цска?
+35
-5
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myacsess
болела красно-белых и даже мне от всей этой ситуации и этих слов иуды захотелось помыться ... даже не представляю чувства заклятых
+25
-1
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СуперКонь
Ответ Spartakus1984
Ну ведь мог бы просто не говорить лишнего,зачем?Просто плюнул в болел ЦСКА.Он тупой? Или мы чего то не знаем и у него какая то обида на ЦСКА?
Не знаю насчет обиды, но насчет низкого уровня интеллекта - 100%)))
+18
0
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MReus11
Хахахаха, ###### (с ума сойти)
+14
-1
+13
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Максим Фомин
мне кажется даже фаны зенита от такого могут быть в шоке)
+12
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OkkynaHT
Как ЦСКА удавалось на протяжении стольких лет скрывать тот факт, что Марио просто глупый человек, который мыслит на уровне 13 летнего школьника? WOW

Все те, кто хейтит его, в целом то правы, но чувствуется, что факт изложенный выше, просто не учитывается.

Ребята, мы все стали свидетелями очень увлекательной ситуации, на которую нужно смотреть с улыбкой и глубоким сочувствием, к недалекому русскому парню, Марио Фернандесу.
+10
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Stepan_Dog
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Быстрова ещё жёстче хейтили в свое время
Но заслужил он меньше)
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Brennet
Интересно, он во время медосмотра психиатра проходил? Просто растоптал своё имя.
+11
-1
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Mihei4
Ля ты крыса..
+13
-4
+9
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Кеша
Ох и гнилушка!
+11
-3
+8
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S. A.
Ответ Кирилл
Нет, после таких слов твое граффити на ВЭБ Арене нужно убирать. Нужно хотя бы капельку уважения иметь к своему бывшему клубу, который, по факту, дал тебе все в твоей карьере и вытащил из такой ямы.
Я бы перед тем, как его убрать, устроил бы публичное глумление над этим граффити. Пусть болельщики делают с ним, что хотят, этот недоносок заслужил
+18
-11
+7
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Spartakus1984
Такого конечно никому не пожелаешь,ибо понимаешь,что может и с нами произойти,был у нас похожий дзюба,но Марио и его переплюнул.
+9
-2
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S. A.
Хуже, чем просто предатель
+7
0
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Arthur Nowack
Ответ S. A.
Я бы перед тем, как его убрать, устроил бы публичное глумление над этим граффити. Пусть болельщики делают с ним, что хотят, этот недоносок заслужил
Зачем опускаться до такого уровня?
+7
0
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Mr. Fett
Ответ Ivan Petrov
Какой клуб,таких и игроков подбирает
А какой такого игрока воспитывал много лет?))
+10
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neolag
Жаль фанатов нет на стадионах, жаркий бы прием ему устроили бы. Нехороший человек, этот ваш Фернандес
+10
-4
+6
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d_kdc
Джордж Мартин может обзавидоваться. Настолько мерзкого персонажа, как Фернандес он бы не смог придумать.
+5
-1
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