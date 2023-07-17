Марио Фернандес заявил, что поддерживал «Зенит» в матче за Суперкубок России.

Клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем трофея, одержав победу над (0:0, пен. 5:4).

– Переход из ЦСКА в «Зенит» – не самая привычная история, и все же ряд игроков с армейским прошлым уже написали и все еще пишут яркую победную историю в Петербурге. Марио Фернандес продолжит эту традицию?

– Да, конечно, я очень на это надеюсь! Я здесь для того, чтобы прилагать все усилия, приносить команде пользу, брать с ней новые титулы и кубки и вместе творить историю.

– С какими чувствами и эмоциями смотрели матч за Суперкубок России между вашими бывшей и нынешней командами?

– Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло, – сказал Фернандес.

Марио официально стал игроком «Зенита» сегодня. Ранее он 10 лет играл за ЦСКА.

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«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?