Фернандес о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло»
Марио Фернандес заявил, что поддерживал «Зенит» в матче за Суперкубок России.
Клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем трофея, одержав победу над ЦСКА (0:0, пен. 5:4).
– Переход из ЦСКА в «Зенит» – не самая привычная история, и все же ряд игроков с армейским прошлым уже написали и все еще пишут яркую победную историю в Петербурге. Марио Фернандес продолжит эту традицию?
– Да, конечно, я очень на это надеюсь! Я здесь для того, чтобы прилагать все усилия, приносить команде пользу, брать с ней новые титулы и кубки и вместе творить историю.
– С какими чувствами и эмоциями смотрели матч за Суперкубок России между вашими бывшей и нынешней командами?
– Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло, – сказал Фернандес.
Марио официально стал игроком «Зенита» сегодня. Ранее он 10 лет играл за ЦСКА.
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«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?
Нужно хотя бы капельку уважения иметь к своему бывшему клубу, который, по факту, дал тебе все в твоей карьере и вытащил из такой ямы.
Это чистой воды предательство:)
- Стоп,подождите, какой ещё цска?
Все те, кто хейтит его, в целом то правы, но чувствуется, что факт изложенный выше, просто не учитывается.
Ребята, мы все стали свидетелями очень увлекательной ситуации, на которую нужно смотреть с улыбкой и глубоким сочувствием, к недалекому русскому парню, Марио Фернандесу.