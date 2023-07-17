Федотов о контактах с «Филадельфией»: «После дембеля – один раз. Цель остается целью и мечтой»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов рассказал о своих контактах с «Филадельфией».

26-летний вратарь, заключивший контракт с ЦСКА после службы на Северном флоте, ответил на вопросы о взаимоотношениях с пенсильванским клубом.

– Контактов с «Филадельфией» не было?

– С того момента, как был дембель, один раз.

– То, что случилось в прошлом году, поменяло ваши планы на ближайшие пять лет?

– Философия большого спортсмена не должна меняться глобально. Да, есть определенные моменты, но каждый большой спортсмен должен ставить самые большие цели и к ним двигаться.

Сейчас мы знаем ситуацию. Что будет через два‑три‑четыре‑пять лет? Цель остается целью и мечтой. Ты двигаешься к ней, адаптируешься к условиям, – сказал Федотов.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Если есть мечта поиграть в НХЛ, то зачем он подписал контракт с ЦСКА? Тут либо какая-то каша в голове, либо ЦСКА так парня припугнул дальнейшими проблемами, что от мечты пришлось отказаться, чтобы целым остаться.
+13
0
+13
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Роман
Ответ Ебздрогыч
Если есть мечта поиграть в НХЛ, то зачем он подписал контракт с ЦСКА? Тут либо какая-то каша в голове, либо ЦСКА так парня припугнул дальнейшими проблемами, что от мечты пришлось отказаться, чтобы целым остаться.
После того как насильно забирают в армию под сомнительным предлогом есть чего опасаться)
+7
0
+7
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TR31HK
Рождённый ползать летать не может. Понятно что семья в заложниках, но всё же...
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Кеша
Пусть вам снится дом у речки , баба голая на печке , пива море , водки таз и командующего приказ . Это о дембеле.
+1
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АРХАТ
Сечин: "За Филадельфию ты только на приставке играть будешь"
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Bobby Clarke
Ответ Ебздрогыч
Если есть мечта поиграть в НХЛ, то зачем он подписал контракт с ЦСКА? Тут либо какая-то каша в голове, либо ЦСКА так парня припугнул дальнейшими проблемами, что от мечты пришлось отказаться, чтобы целым остаться.
Просто он полюбил Большого Брата.
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