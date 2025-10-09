  • Спортс
  • «Милан» собирается расторгнуть контракт с Ориги, получающим больше Модрича и Рабьо. Форвард не играл за клуб с 2023-го
«Милан» собирается расторгнуть контракт с Ориги, получающим больше Модрича и Рабьо. Форвард не играл за клуб с 2023-го

«Милан» работает над расторжением контракта Дивока Ориги.

После ухода из «Ливерпуля» нападающий заключил четырехлетний контракт с «россонери» в 2022 году с зарплатой в 4 миллиона евро чистыми за сезон. Это больше, чем получают в клубе Лука Модрич и Адриен Рабьо (по 3,5 млн).

Последняя официальная игра Ориги за «Милан» была 28 мая 2023 года в Серии А против «Ювентуса», где он отыграл 4 минуты.

Как передает La Gazzetta dello Sport, клуб не планирует дожидаться окончания контракта 30-летнего футболиста следующим летом и еще в июне обсуждал с ним расторжение контракта. Тогда стороны не пришли к соглашению.

В последние время процесс ускорился, и, как сообщается, остаются последние юридические детали перед аннулированием договора, которое должно произойти до января 2026 года.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
