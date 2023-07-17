Федотов о том, причастен ли ЦСКА к его отправке в армию: «Это не имеет значения – кто приложил руку, кто нет»
Иван Федотов высказался о возможной роли ЦСКА в его отправке в армию.
Вратарь, отслуживший на Северном флоте, ответил на вопрос о том, причастен ли клуб к ситуации, сложившейся летом прошлого года.
– Вы не считаете, что ЦСКА приложил руку, чтобы отправить вас в армию?
– Я лично как человек, который отслужил, не могу прокомментировать домыслы и разговоры. Это не имеет значения – кто приложил руку, кто нет. Двигаемся дальше.
Время прошло, будем возвращаться и делать определенные шаги, – сказал Федотов.
1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.
Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»
у пистолет у виска