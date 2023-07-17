Федотов о том, причастен ли ЦСКА к его отправке в армию: «Это не имеет значения – кто приложил руку, кто нет»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов высказался о возможной роли ЦСКА в его отправке в армию.

Вратарь, отслуживший на Северном флоте, ответил на вопрос о том, причастен ли клуб к ситуации, сложившейся летом прошлого года.

– Вы не считаете, что ЦСКА приложил руку, чтобы отправить вас в армию?

– Я лично как человек, который отслужил, не могу прокомментировать домыслы и разговоры. Это не имеет значения – кто приложил руку, кто нет. Двигаемся дальше.

Время прошло, будем возвращаться и делать определенные шаги, – сказал Федотов.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»

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13 комментариев

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Фанат Сан-Марино
Понятно, его семью держут в заложниках
+44
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Cruel Snake
Да сейчас время такое, лишнее лучше не болтать
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Streetbor
Взяли в заложники.
+15
-2
+13
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АРХАТ
Могильный: "Ванёк, надо было прошлой весной просто бежать в НХЛ и всё"
+5
0
+5
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Beriya
а другие цсковцы когда пойдут служить или там у всех плоскостопие
+2
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Dszubov
50 лямов в год,чтобы не думал.мало кто бы отказался.
+1
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John Doe
Ну да, очень откровенно лукавит. Просто не может правду сказать.
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Иван Шуткин
А что он должен сказать?) Доказательств нет и это значит не приложил руку, хотя скорее да
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Evgeni Makarov
Ответ Фанат Сан-Марино
Понятно, его семью держут в заложниках
т св

у пистолет у виска
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