Иван Федотов высказался о возможной роли ЦСКА в его отправке в армию.

Вратарь, отслуживший на Северном флоте, ответил на вопрос о том, причастен ли клуб к ситуации, сложившейся летом прошлого года.

– Вы не считаете, что ЦСКА приложил руку, чтобы отправить вас в армию?

– Я лично как человек, который отслужил, не могу прокомментировать домыслы и разговоры. Это не имеет значения – кто приложил руку, кто нет. Двигаемся дальше.

Время прошло, будем возвращаться и делать определенные шаги, – сказал Федотов.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»