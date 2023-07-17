Ультрас «ПСЖ» пообещали отрезать Влаховичу три пальца. Это отсылка к сербскому приветствию и фото Душана в футболке с Косово в составе Сербии

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Сборная Сербии по футболу происшествия болельщики Парк де Пренс Стефан Митрович Неманя Радонич Душан Влахович Футбол

Фанаты «ПСЖ» угрожают Душану Влаховичу.

Сообщалось, что парижский клуб заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса». За него могут заплатить 90 миллионов евро

На фоне слухов об интересе клуба к форварду группа ультрас «ПСЖ» выложила фотографию с угрозой, адресованной футболисту. Восемь человек сфотографировались возле стадиона «Парк де Пренс» с баннером, надпись на котором гласит: «Если перейдешь в «Париж», мы отрежем тебе три пальца». 

Вероятно, акция фанатов отсылает к сделанной в расположении сборной Сербии совместной фотографии Влаховича с защитником «Хетафе» Стефаном Митровичем и хавбеком «Торино» Неманей Радоничем. Влахович и Радонич были одеты в футболки с изображением карты, на которой край Косово и Метохия показан как часть Сербии. Митрович и Влахович демонстрировали жест с тремя поднятыми пальцами – большим, указательным и средним.

Фанаты «ПСЖ» могли посчитать жест нападающего «Ювентуса» нацистским.

Приветствие с тремя поднятыми пальцами распространено в Сербии со Средних веков, когда оно было «защитным знаком». Оно также используется как символ победы или радости.

Жест восходит к религии – к образу Святой Троицы, либо к трем персоналиям – сербскому архиепископу Савве, черногорскому митрополиту Петру Петровичу Негошу и Карагеоргию. Изначально было принято демонстрировать три пальца, сложенных вместе, а не растопыренных.

Во время войн на территории бывшей Югославии троеперстный салют широко использовался как сербский символ. В преддверии Боснийской войны боснийских сербов поощряли голосовать на референдуме 1991 года с помощью плакатов с изображением трех пальцев. В ходе конфликтов сербские солдаты поднимали три пальца в знак победы.

Некоторыми сербами приветствие тремя перстами используется как форма выражения национальной гордости. В частности, оно распространено в среде сербских националистов, неочетников, а также среди спортсменов и политиков.

В некоторых странах бывшей Югославии сербское троеперстное приветствие воспринимается как провокационное и оскорбительное. Так, после победы «Црвены Звезды» в розыгрыше Кубка европейских чемпионов в 1991 году, была сделана фотография, на которой восемь футболистов используют сербское приветствие, а хорват Роберт Просинечки – нет. В 2001 году игрок австралийского клуба «Перт Глори» Слободан Деспотовски продемонстрировал три пальца болельщикам «Мельбурн Найтс», среди которых было много этнических хорватов, и после этого фанаты напали на форварда. Выступавший за «Бешикташ» защитник сборной Сербии Душко Тошич в ходе квалификации Евро-2016 использовал жест с тремя пальцами после матча с Албанией. В связи с этим ему угрожали фанаты стамбульского клуба.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия этого не признает. Большую часть населения региона составляют албанцы-косовары.

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152 комментария

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Phantom1289
А когда швейцарские косовцы разные жесты показывают, всех все устраивает.
+368
-52
+316
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Тухель
Ответ Phantom1289
А когда швейцарские косовцы разные жесты показывают, всех все устраивает.
Так их наказали денежным штрафом вообще то и запретили это показывать, еще раз и дисквалификация.
+149
-24
+125
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Золотая бутса
Как же демократично переживают за Косово
+145
-23
+122
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ZarvuR2020
А почему парижских волнует отношения Сербии и Косово? Или у них албанцы братушки, как сербы у наших?
+104
-9
+95
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Slava Vestiaz
Вообще-то это троеперстие, символизирующее православную Святую Троицу.

Использовалось как приветствие когда сербы воевали против турецкого ига. Сейчас отражает гордость за свою свободную страну, это сербское приветствие.

Никогда троеперстие не имело связи с Косово и точно не "символизирует превосходство Сербии над Косово". Объяснение жеста какой-то наркоман писал.
+66
-5
+61
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Очки Дани Алвеса
Какие-то нереальные отморозки. То им уроженец Марселя в клуб не переходи, то Месси тянет на дно, то Неймара напугать у дома, то Влаховича вот за никак не относящуюся к Парижу тему кроют.
Кого подписывать-то?
+57
-5
+52
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lovkac
Ответ зак
просто сербов нигде не любят в Европе, после того что они ученили с Хорватами, Боснийцами и Албанцами..
Что ж тогда французы вернулись в НАТО в 2009, после бомбардировок мирного сербского населения? Или это не военные преступления и вообще другое?
+62
-16
+46
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Заяцволк
Ааааха, наш отважный пользователь HI MARS написал "Идёшь на провокацию - будь готов ответить" )) Клянусь, это самое лицемерное, что можно только найти на Спортсе, даже лицемернее Новикова )) Блин, он сам написал провокацию, но возможность ответа заблокировал, типа в ЧС добавил, получается, сам он не готов ответить на свою чушь, вот это угар ))
+51
-6
+45
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м м
Ответ Magico!
запад: Косово организовать референдум и объявить о независимовсти - всегда пожалуйста. Крым - не-не-не
никакого референдума по Косово не было. Вообще.
+22
-1
+21
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Magico!
Ответ Золотая бутса
Как же демократично переживают за Косово
запад:
Косово организовать референдум и объявить о независимовсти - всегда пожалуйста.
Крым - не-не-не
+36
-16
+20
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ɔculpa
Ответ Тухель
Так их наказали денежным штрафом вообще то и запретили это показывать, еще раз и дисквалификация.
Да какая разница, чего там оштрафовали и чего там запретили? Не о том вообще разговор. Чел, которому ты отвечаешь, невпопад говорит по другой причине: заявление болел сформировалась исключительно на фоне слухов о переходе Влаховича в их команду. Вот когда швейцарский косовец будет переходить в ПСЖ, тогда и можно будет судить, каковы политические взгляды той или иной группировки, преобладают ли у них двойные стандарты и прочее. Если бы Влаховича не связывали с переходом в Париж, никакой реакции на него и не было бы от группировок ПСЖ, и их по-прежнему нет на швейцарских косовцев как минимум потому, что они к ним пока не переходят.
+32
-12
+20
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Spartakus1984
Ответ Заяцволк
Ааааха, наш отважный пользователь HI MARS написал "Идёшь на провокацию - будь готов ответить" )) Клянусь, это самое лицемерное, что можно только найти на Спортсе, даже лицемернее Новикова )) Блин, он сам написал провокацию, но возможность ответа заблокировал, типа в ЧС добавил, получается, сам он не готов ответить на свою чушь, вот это угар ))
Он многих в ЧС добавил.Трусс обыкновенный,которому тяжело читать хейт в свою сторону,после его бредовых комментариев.
+20
-3
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Александр Кузичкин
Ответ ZarvuR2020
А почему парижских волнует отношения Сербии и Косово? Или у них албанцы братушки, как сербы у наших?
Угрожают сто процентов мусульмане. Их во Франции счас же навалом. Они понятное дело, что сочувствуют Косово. Те тоже мусульмане
+20
-4
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Kelevra1989
Ответ ZarvuR2020
А почему парижских волнует отношения Сербии и Косово? Или у них албанцы братушки, как сербы у наших?
Видимо, из албанцев состоит конкретно эта группа фанатов
+14
0
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Peter Parker
Ультрас ПСЖ делают все, чтобы их имя стало нарицательным
+20
-6
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d_kdc
Фанаты ПСЖ поддерживают албанских террористов из Косово?

А они вообще этнически франзуцы хоть?
+16
-5
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mootoo
Ответ зак
просто сербов нигде не любят в Европе, после того что они ученили с Хорватами, Боснийцами и Албанцами..
вообщето сербы защищались от геноцида, устроенного как раз теми кого ты упомяянуло
+19
-8
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Зверёк
Идиоты
+15
-4
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Kemal Gul
Ответ заблокированному пользователю
Идёшь на провокацию - будь готов ответить.Хорошо Тарасову в майке с его президентом что-нибудь не отрезали тогда
Это абсолютно дикарская логика. Люди, которые в ответ на провокации готовы отрезать конечности, должны быть изолированы от общетсва
+11
-1
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Arti22
А теперь внимание. Какое отношение Париж имеет к конфликту Сербии и Косово???
+11
-1
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Игорь Климов
Ответ Заяцволк
Ааааха, наш отважный пользователь HI MARS написал "Идёшь на провокацию - будь готов ответить" )) Клянусь, это самое лицемерное, что можно только найти на Спортсе, даже лицемернее Новикова )) Блин, он сам написал провокацию, но возможность ответа заблокировал, типа в ЧС добавил, получается, сам он не готов ответить на свою чушь, вот это угар ))
Этого персонажа "HI MARS" уже заблокировали, отвечать не кому)
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svolota84
Ответ зак
просто сербов нигде не любят в Европе, после того что они ученили с Хорватами, Боснийцами и Албанцами..
А хорваты что творили во времена второй мировой с сербами? не в курсе? просто таких умников, как ты, никто нигде не любит
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cektor
дикари
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CoMoBo3
Ответ mootoo
вообщето сербы защищались от геноцида, устроенного как раз теми кого ты упомяянуло
Ага, и резня в Сребренице это фейк. Не выставляй сербов белыми и пушистыми. Ничем не лучше и не хуже хорватов, боснийцев или албанцев.
+8
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Игорь Климов
Всё что нужно знать об ультрас ПСЖ, а ещё удивлялись что они в адрес Месси и Неймара свистели, у них адекватности ноль.
+10
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