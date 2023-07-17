Фанаты «ПСЖ» угрожают Душану Влаховичу.

Сообщалось, что парижский клуб заинтересован в приобретении нападающего « ». За него могут заплатить 90 миллионов евро.

На фоне слухов об интересе клуба к форварду группа ультрас « » выложила фотографию с угрозой, адресованной футболисту. Восемь человек сфотографировались возле стадиона «Парк де Пренс» с баннером, надпись на котором гласит: «Если перейдешь в «Париж», мы отрежем тебе три пальца».

Вероятно, акция фанатов отсылает к сделанной в расположении сборной Сербии совместной фотографии Влаховича с защитником «Хетафе» Стефаном Митровичем и хавбеком «Торино» Неманей Радоничем. Влахович и Радонич были одеты в футболки с изображением карты, на которой край Косово и Метохия показан как часть Сербии. Митрович и Влахович демонстрировали жест с тремя поднятыми пальцами – большим, указательным и средним.

Фанаты «ПСЖ» могли посчитать жест нападающего «Ювентуса» нацистским.

Приветствие с тремя поднятыми пальцами распространено в Сербии со Средних веков, когда оно было «защитным знаком». Оно также используется как символ победы или радости.

Жест восходит к религии – к образу Святой Троицы, либо к трем персоналиям – сербскому архиепископу Савве, черногорскому митрополиту Петру Петровичу Негошу и Карагеоргию. Изначально было принято демонстрировать три пальца, сложенных вместе, а не растопыренных.

Во время войн на территории бывшей Югославии троеперстный салют широко использовался как сербский символ. В преддверии Боснийской войны боснийских сербов поощряли голосовать на референдуме 1991 года с помощью плакатов с изображением трех пальцев. В ходе конфликтов сербские солдаты поднимали три пальца в знак победы.

Некоторыми сербами приветствие тремя перстами используется как форма выражения национальной гордости. В частности, оно распространено в среде сербских националистов, неочетников, а также среди спортсменов и политиков.

В некоторых странах бывшей Югославии сербское троеперстное приветствие воспринимается как провокационное и оскорбительное. Так, после победы «Црвены Звезды» в розыгрыше Кубка европейских чемпионов в 1991 году, была сделана фотография, на которой восемь футболистов используют сербское приветствие, а хорват Роберт Просинечки – нет. В 2001 году игрок австралийского клуба «Перт Глори» Слободан Деспотовски продемонстрировал три пальца болельщикам «Мельбурн Найтс», среди которых было много этнических хорватов, и после этого фанаты напали на форварда. Выступавший за «Бешикташ» защитник сборной Сербии Душко Тошич в ходе квалификации Евро-2016 использовал жест с тремя пальцами после матча с Албанией. В связи с этим ему угрожали фанаты стамбульского клуба.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия этого не признает. Большую часть населения региона составляют албанцы-косовары.