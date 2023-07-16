«Зенит» взял Суперкубок России, Вондроушова выиграла «Уимблдон», «Арсенал» купил Райса за 100+5 млн фунтов, «Интер Майами» объявил о переходе Месси и другие новости

1. «Зенит» выиграл OLIMPBET Суперкубок России, победив ЦСКА в серии пенальти – 5:4. Вратарь петербуржцев Михаил Кержаков стал главным героем, отразив два пенальти. «Зенит» взял Суперкубок в рекордный восьмой раз, а еще установил рекорд России, выиграв 22-й национальный трофей. А для Семака это 10-й трофей во главе клуба за 5 лет.

Игру без Fan ID посетили 40 876 зрителей. Фанаты обоих клубов скандировали заряды «Русские, вперед!» и «Слава России!» во время переклички, а болельщики «Зенита» устроили акцию в память о фанатах, погибших в результате боевых действий. Перед матчем 35 болельщиков были задержаны полицией за то, что жгли файеры и громко пели песни в электричке.

2. 42-я ракетка мира Маркета Вондроушова стала чемпионкой «Уимблдона», обыграв в финале Онс Жабер. Это первый «Большой шлем» чешки, она дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.

3. Деклан Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» за 100+5 млн фунтов. Это рекордная покупка «канониров». Англичанин тепло попрощался с бывшим клубом, а новый назвал великим.

4. «Интер Майами» наконец-то объявил о переходе Месси. Контракт Лео – до 2025 года, он будет играть под 10-м номером. Аргентинец рад новому этапу карьеры, а глава МЛС назвал его величайшим в мире.

5. Сборная России может сыграть с Бразилией в 2024 году. По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, переговоры идут.

6. УЕФА уведомил «Реал» и «Барсу», что деньги от продажи будущих доходов не считаются прибылью по ФФП. У «блауграны» могут быть проблемы с нормативами через год.

7. Остальные трансферные новости. «Зенит» представит Фернандеса 17 июля, защитник подписал контракт на 2 года. Семак сообщил, что Вендел хочет уйти из «Зенита». «Спартак» близок к покупке левого защитника «Сассуоло» Рожерио за 8 млн евро и может заплатить столько же за защитника «Црвены Звезды» Эраковича.

Бернарду хочет в «Барселону» и отложил предложения других клубов, каталонцы могут арендовать хавбека «Сити» с обязательным выкупом. «Интер» отказался от Лукаку из-за переговоров форварда с «Ювентусом», туринцы могут подписать Ромелу в случае продажи Влаховича. «Аль-Иттихад» предложил «Ливерпулю» 40 млн фунтов за Фабиньо и согласовал с хавбеком контракт на 3 года. Ему на замену мерсисайдцы могут взять Филлипса, Гравенберха и Амрабата.

8. Стали известны детали задержания экс-форварда «Аризоны» Алекса Гальченюка. Хоккеист, которого обвиняют в аварии и хулиганстве, угрожал убить полицейского.

9. Министерство спорта России лишили полномочий устанавливать антидопинговые правила.

10. «КАМАЗ» впервые с 2011-го проиграл «Шелковый путь». Победителем ралли-рейда стал пилот команды «МАЗ» Сергей Вязович.

11. Летняя лига НБА. 32 очка Киноньеса не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче против «Торонто» и другие результаты.

Цитаты дня.

Шнуров о победах «Зенита»: «Это как приходишь в клуб, и там много телок. Ты не качок, у тебя живот, но денег ## ###. И все телки твои. Кайф!»

Роднина о том, как Путин помог найти спонсора для ФФКР: «Был позван руководитель «Ростелекома»: «Все, ты теперь отвечаешь за фигурное катание»

Роман Ротенберг: «Зенит» – флагман нашего футбола. Поздравляю болельщиков, Миллера и «Газпром» с 27-м трофеем»

Глава РПЛ Алаев о Fan ID: «Есть закон, надо выполнять. Хочу, чтобы мы нашли варианты, при которых откажемся от бойкотов»

Гендиректор «Зенита» о лишнем весе у Фернандеса: «Глупости не комментируем. Он худее меня в три раза»

Ари: «В месте, где мы живем, у нас один президент – Путин. Все бразильцы говорят хорошо о нем, он сильный и уверенный в себе мужик»