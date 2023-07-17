ЦСКА о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Мы не прощались с Марио прошлым летом, а говорили «До свидания». Теперь же время сказать «Прощай»
ЦСКА выступил с заявлением относительно перехода Марио Фернандеса в «Зенит».
Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о заключении контракта с 32-летним защитником.
«ПФК ЦСКА никогда не отказывался от идеи возращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.
Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.
Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентельменские соглашения были нарушены.
Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении армейцев.
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"Знаю ли я, кто главный соперник Зенита? Конечно, мне уже рассказали, что это Спартак. С нетерпением жду, когда смогу поучаствовать в главном дерби России. Ещё у Ростова хорошая крепкая команда. Локомотив и Динамо могут удивить. Остальные соперники уровнем явно ниже.
Перед переходом в Зенит я звонил Малкому и Дугласу Сантосу, они рассказали, что Зенит - самый сильный и самый популярный клуб страны с самыми лучшими болельщиками, а Санкт-Петербург - самый лучший город Европы. Так что сомнений при выборе новой команды у меня не было".
Подлец редкостный, конечно
Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентельменские соглашения были нарушены."
Получается, все таки зенит завалил деньгами игрока, когда ЦСКА сохранял шанс вернуть Марио. А как же все вопли газпиромовцев о том что они поступали честно?!
ведь 10 лет в лиге, это можно все наизусть выучить..
С одной стороны будет много денег, с другой - будет ли он счастлив с ними... Ему еще два раза встречаться глаза в глаза с игроками ЦСКА. Наверное он будет считать, что он крутой, раз зарабатывает в такой форме больше любого игрока ЦСКА...