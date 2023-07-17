ЦСКА о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Мы не прощались с Марио прошлым летом, а говорили «До свидания». Теперь же время сказать «Прощай»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

ЦСКА выступил с заявлением относительно перехода Марио Фернандеса в «Зенит».

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о заключении контракта с 32-летним защитником. 

«ПФК ЦСКА никогда не отказывался от идеи возращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.

Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.

Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентельменские соглашения были нарушены.

Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении армейцев. 

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58 комментариев

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Ебздрогыч
Из интервью Марио Фернандеса:

"Знаю ли я, кто главный соперник Зенита? Конечно, мне уже рассказали, что это Спартак. С нетерпением жду, когда смогу поучаствовать в главном дерби России. Ещё у Ростова хорошая крепкая команда. Локомотив и Динамо могут удивить. Остальные соперники уровнем явно ниже.

Перед переходом в Зенит я звонил Малкому и Дугласу Сантосу, они рассказали, что Зенит - самый сильный и самый популярный клуб страны с самыми лучшими болельщиками, а Санкт-Петербург - самый лучший город Европы. Так что сомнений при выборе новой команды у меня не было".

Подлец редкостный, конечно
+47
-8
+39
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lavrusha87
Ответ Ебздрогыч
Из интервью Марио Фернандеса: "Знаю ли я, кто главный соперник Зенита? Конечно, мне уже рассказали, что это Спартак. С нетерпением жду, когда смогу поучаствовать в главном дерби России. Ещё у Ростова хорошая крепкая команда. Локомотив и Динамо могут удивить. Остальные соперники уровнем явно ниже. Перед переходом в Зенит я звонил Малкому и Дугласу Сантосу, они рассказали, что Зенит - самый сильный и самый популярный клуб страны с самыми лучшими болельщиками, а Санкт-Петербург - самый лучший город Европы. Так что сомнений при выборе новой команды у меня не было". Подлец редкостный, конечно
Он как будто в другую лигу перешёл)
+17
-3
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Ебздрогыч
Футбольный бог все видит и не сделает Фернандеса счастливым за такой поступок
+16
-9
+7
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Bob_Kolomb
Удачи желать не стоило. Таких крыс в нашем клубе давно не было. Медина не так долго в клубе пробыл, да и денег хоть получили с его продажи, а этот... Переплюнул и Хонду и Еременко
+8
-3
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Los Galácticos
Ответ Ебздрогыч
Футбольный бог все видит и не сделает Фернандеса счастливым за такой поступок
Бразильцы это про деньги. За 2 года заработает 4 млн евро вернется в Бразилию и будет жить припеваюче, а вы тут и дальше будете обсирать его в комментах :)
+11
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+5
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flypx
Да, этот поступок еще долго будут вспоминать в нашем футболе и приводить в пример как образец максимальной подлости.
+8
-4
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Кирилл
Ответ Ебздрогыч
Из интервью Марио Фернандеса: "Знаю ли я, кто главный соперник Зенита? Конечно, мне уже рассказали, что это Спартак. С нетерпением жду, когда смогу поучаствовать в главном дерби России. Ещё у Ростова хорошая крепкая команда. Локомотив и Динамо могут удивить. Остальные соперники уровнем явно ниже. Перед переходом в Зенит я звонил Малкому и Дугласу Сантосу, они рассказали, что Зенит - самый сильный и самый популярный клуб страны с самыми лучшими болельщиками, а Санкт-Петербург - самый лучший город Европы. Так что сомнений при выборе новой команды у меня не было". Подлец редкостный, конечно
ЦСКА не дали денег ему и агенту - вот и забыл Марио кто вытащил его из той ямы и состояния, в котором он был.
+7
-4
+3
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евГений
"Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.
Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентельменские соглашения были нарушены."

Получается, все таки зенит завалил деньгами игрока, когда ЦСКА сохранял шанс вернуть Марио. А как же все вопли газпиромовцев о том что они поступали честно?!
+4
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adamxx
Ответ Jim Beam
Не осмелятся
Такие вопросы пресс служба не согласует :-)
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adamxx
Ответ munhin
"Рыба ищет где глубже, человек где лучше" народная мудрость, вряд ли футболисты переходят ради "подлости, мерзости и предательства", может в своих глазах поискать бревна? )))
Из-за таких игроков теряется весь смысл командных видов спорта.
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Andrew Chepaylo
Ответ Ебздрогыч
Из интервью Марио Фернандеса: "Знаю ли я, кто главный соперник Зенита? Конечно, мне уже рассказали, что это Спартак. С нетерпением жду, когда смогу поучаствовать в главном дерби России. Ещё у Ростова хорошая крепкая команда. Локомотив и Динамо могут удивить. Остальные соперники уровнем явно ниже. Перед переходом в Зенит я звонил Малкому и Дугласу Сантосу, они рассказали, что Зенит - самый сильный и самый популярный клуб страны с самыми лучшими болельщиками, а Санкт-Петербург - самый лучший город Европы. Так что сомнений при выборе новой команды у меня не было". Подлец редкостный, конечно
Вот это жесть конечно🤦
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Ебздрогыч
Из интервью Марио Фернандеса: "Знаю ли я, кто главный соперник Зенита? Конечно, мне уже рассказали, что это Спартак. С нетерпением жду, когда смогу поучаствовать в главном дерби России. Ещё у Ростова хорошая крепкая команда. Локомотив и Динамо могут удивить. Остальные соперники уровнем явно ниже. Перед переходом в Зенит я звонил Малкому и Дугласу Сантосу, они рассказали, что Зенит - самый сильный и самый популярный клуб страны с самыми лучшими болельщиками, а Санкт-Петербург - самый лучший город Европы. Так что сомнений при выборе новой команды у меня не было". Подлец редкостный, конечно
Это реально его вью?))))
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noti22
Ответ Ебздрогыч
Футбольный бог все видит и не сделает Фернандеса счастливым за такой поступок
Главное что ты счастлив, собирая плюсики на популистских комментариях
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adamxx
Ответ Deca
Может ещё чего не знаем, но сейчас вся эта ситуация мягко говоря не красит Марио. Я бы со стыда сгорел.
А он не читает и не понимает. Может ему агент говорит, что все счастливы и в цска не хотели его возвращения?
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Денис Ширинов
Пришло время сказать: «иди на …»
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S. A.
Ответ Ебздрогыч
Из интервью Марио Фернандеса: "Знаю ли я, кто главный соперник Зенита? Конечно, мне уже рассказали, что это Спартак. С нетерпением жду, когда смогу поучаствовать в главном дерби России. Ещё у Ростова хорошая крепкая команда. Локомотив и Динамо могут удивить. Остальные соперники уровнем явно ниже. Перед переходом в Зенит я звонил Малкому и Дугласу Сантосу, они рассказали, что Зенит - самый сильный и самый популярный клуб страны с самыми лучшими болельщиками, а Санкт-Петербург - самый лучший город Европы. Так что сомнений при выборе новой команды у меня не было". Подлец редкостный, конечно
Звучит, как редкостный бред
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Egor Aleksandrovich
«Нет предела человеческой мерзости» (с)
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Александр Ерохин
Нет, историю, конечно не переписать.. Но сотрите вы уже наконец граффити.
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Jim Beam
Ответ Илья Сутурин
Интересно журналисты осмелятся спросить у Марио, мол правда что вы перешли в Зенит, а не в ЦСКА потому что клуб из Санкт-Петербурга предложил вам и вашему агенту лучшее условия!
Не осмелятся
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adamxx
Не прощай, а ### ## ###!
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Взвешенный вомбат Китая
Вообще интересно конечно насколько разнится предложение клубов, Зенит вроде 2,5 в год положил.
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Сергей Шмырёв
Когда только появилась новость,о том ,что Марио переходит,я просто не поверил ,что такое может быть.Ну уже после его слов в интервью стало просто противно
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Deca
Ответ adamxx
Потому что судя по тому, как он стал люто отказываться от связи с ЦСКА - все очень прямо странно. Либо крышняк окончательно съехал..."Мне рассказали, что главный конкурент зенита - спартак"... Он 10 лет с ними играл и в таблицу не смотрел что ли?
ощущение что это не его слова...
ведь 10 лет в лиге, это можно все наизусть выучить..
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adamxx
Ответ евГений
"Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом. Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентельменские соглашения были нарушены." Получается, все таки зенит завалил деньгами игрока, когда ЦСКА сохранял шанс вернуть Марио. А как же все вопли газпиромовцев о том что они поступали честно?!
С их точки зрения предложить деньги - это честно. Так же делает ПСЖ Бавария, Реал... Они считают, что это нормально. Если человек повелся на деньги - он сам виноват.
С одной стороны будет много денег, с другой - будет ли он счастлив с ними... Ему еще два раза встречаться глаза в глаза с игроками ЦСКА. Наверное он будет считать, что он крутой, раз зарабатывает в такой форме больше любого игрока ЦСКА...
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Ответ munhin
не только девизы на бомберы воруете, но и песни из раздевалки Зенита ))
для данного игрока, вполне годна дорожная!
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