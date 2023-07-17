ЦСКА о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Мы не прощались с Марио прошлым летом, а говорили «До свидания». Теперь же время сказать «Прощай»

ЦСКА выступил с заявлением относительно перехода Марио Фернандеса в «Зенит».

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о заключении контракта с 32-летним защитником.

« никогда не отказывался от идеи возращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.



Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.



Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентельменские соглашения были нарушены.



Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении армейцев.

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