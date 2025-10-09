  • Спортс
  • Австрия разгромила Сан-Марино 10:0 – это крупнешая победа австрийцев в истории. Арнаутович сделал покер
Сборная Австрии одержала крупнейшую победу в своей истории – 10:0 над Сан-Марино.

Команда Ральфа Рангника дома разгромила сборную Сан-Марино в квалификации ЧМ со счетом 10:0.

Покер сделал нападающий «Црвены Звезды» Марко Арнаутович. Марсель ЗабитцерБоруссия» Дортмунд) сделал два голевых паса, у Штефана Поша из «Комо» – дубль и ассист, у Романо Шмида из «Вердера» – гол и пас.

Австрийцы побили свой предыдущий рекорд, установленный в 1977 году – 9:0 с Мальтой. 

Для Сан-Марино сегодняшнее поражение не стало самым разгромным. В 2006 команда уступила Германии со счетом 0:13. 

Квалификация ЧМ. 7 тур
9 октября 18:45, Эрнст Хаппель
Австрия
Завершен
10 - 0
Сан-Марино
Матч окончен
Алаба
86’
  Арнаутович
84’
  Арнаутович
83’
81’
Маттеони   Саммаритани
Зайвальд   Шопф
77’
  Вурмбранд
76’
74’
Контадини   Капикьони
Забитцер   Гриллич
72’
Пош   Вурмбранд
72’
67’
Дзаннони   Муларони
67’
Берарди   Витайоли
65’
Маттеони
Алаба   Фридль
63’
Грегорич   Флоруч
63’
  Арнаутович
47’
46’
Ладзари   Касадеи
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Валентини
  Лаймер
45’
  Пош
42’
36’
Берарди
  Пош
30’
  Грегорич
24’
  Арнаутович
8’
  Шмид
7’
Австрия
Пентц, Прасс, Алаба, Данзо, Пош, Зайвальд, Лаймер, Забитцер, Шмид, Грегорич, Арнаутович
Запасные: Линхарт, Кверфельд, Шопф, Флоруч, Грюлль, Фридль, Вурмбранд, Гриллич, Польстер, Баумгартнер, Шлагер, Мвене
1тайм
Сан-Марино:
Коломбо, Този, Чеволи, Маттеони, Валентини, Берарди, Ладзари, Капиккьони, Дзаннони, Контадини, Нанни
Запасные: Риккарди, Сенсоли, Росси, Муларони, Джакопетти, Амичи, Пазолини, Капикьони, Дзаволи, Касадеи, Саммаритани, Витайоли
