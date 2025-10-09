Австрия разгромила Сан-Марино 10:0 – это крупнешая победа австрийцев в истории. Арнаутович сделал покер

Сборная Австрии одержала крупнейшую победу в своей истории – 10:0 над Сан-Марино.

Команда Ральфа Рангника дома разгромила сборную Сан-Марино в квалификации ЧМ со счетом 10:0.

Покер сделал нападающий «Црвены Звезды » Марко Арнаутович . Марсель Забитцер («Боруссия » Дортмунд) сделал два голевых паса, у Штефана Поша из «Комо » – дубль и ассист, у Романо Шмида из «Вердера » – гол и пас.

Австрийцы побили свой предыдущий рекорд, установленный в 1977 году – 9:0 с Мальтой.

Для Сан-Марино сегодняшнее поражение не стало самым разгромным. В 2006 команда уступила Германии со счетом 0:13.