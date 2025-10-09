Матч окончен
Австрия разгромила Сан-Марино 10:0 – это крупнешая победа австрийцев в истории. Арнаутович сделал покер
Сборная Австрии одержала крупнейшую победу в своей истории – 10:0 над Сан-Марино.
Команда Ральфа Рангника дома разгромила сборную Сан-Марино в квалификации ЧМ со счетом 10:0.
Покер сделал нападающий «Црвены Звезды» Марко Арнаутович. Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд) сделал два голевых паса, у Штефана Поша из «Комо» – дубль и ассист, у Романо Шмида из «Вердера» – гол и пас.
Австрийцы побили свой предыдущий рекорд, установленный в 1977 году – 9:0 с Мальтой.
Для Сан-Марино сегодняшнее поражение не стало самым разгромным. В 2006 команда уступила Германии со счетом 0:13.
Квалификация ЧМ. 7 тур
9 октября 18:45, Эрнст Хаппель
Завершен
10 - 0
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
