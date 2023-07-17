Летняя лига НБА. «Кливленд» встретится с «Хьюстоном» в матче за титул
Сегодня в Лас-Вегасе определится победитель Летней лиги НБА-2023.
«Кливленд» встретится с «Хьюстоном» в решающем противостоянии.
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Кливленд – Хьюстон
18 июля. 04:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать
Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов
1 комментарий