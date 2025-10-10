Фарерские острова разгромили Черногорию (4:0) в отборе ЧМ – это повторение крупнейшей победы сборной в официальных матчах. У команды 3 победы в 4 последних играх и 3-е место в группе

У Фарерских островов три победы в 4 матчах.

В 7-м туре отбора ЧМ-2026 команда разгромила сборную Черногории (4:0). 33-летний полузащитник «КИ Клаксвик » Орни Фредериксберг забил два гола и сделал два ассиста, а 24-летний хавбек «Целе » Ханус Соренсен сделал дубль.

Команда повторила крупнейший для себя счет в официальных матчах – было 5:1 и 4:0 с Лихтенштейном в июне 2021-го и марте 2024-го соответственно.

В трех предыдущих матчах Фарерские острова дважды обыграли Гибралтар (2:1 и 1:0) и проиграли Хорватии (0:1) в квалификации чемпионата мира.

Команда занимает третье место в группе L с 9 очками после 6 матчей. Ее опережают Чехия и Хорватия (13), у чехов игра в запасе.