  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фарерские острова разгромили Черногорию (4:0) в отборе ЧМ – это повторение крупнейшей победы сборной в официальных матчах. У команды 3 победы в 4 последних играх и 3-е место в группе
2

Фарерские острова разгромили Черногорию (4:0) в отборе ЧМ – это повторение крупнейшей победы сборной в официальных матчах. У команды 3 победы в 4 последних играх и 3-е место в группе

У Фарерских островов три победы в 4 матчах.

В 7-м туре отбора ЧМ-2026 команда разгромила сборную Черногории (4:0).  33-летний полузащитник «КИ Клаксвик» Орни Фредериксберг забил два гола и сделал два ассиста, а 24-летний хавбек «Целе» Ханус Соренсен сделал дубль.

Команда повторила крупнейший для себя счет в официальных матчах – было 5:1 и 4:0 с Лихтенштейном в июне 2021-го и марте 2024-го соответственно.

В трех предыдущих матчах Фарерские острова дважды обыграли Гибралтар (2:1 и 1:0) и проиграли Хорватии (0:1) в квалификации чемпионата мира.

Команда занимает третье место в группе L с 9 очками после 6 матчей. Ее опережают Чехия и Хорватия (13), у чехов игра в запасе. 

Квалификация ЧМ. 7 тур
9 октября 18:45, Торсвеллур
Фарерские о-ва
Завершен
4 - 0
Черногория
Матч окончен
Даниэльсен   Беньяминсен
82’
82’
Осмайич   Костич
Соренсен   Юстинуссен
77’
Фредериксберг   Кнудсен
76’
  Фредериксберг
72’
Ольсен   Эдмундссон
68’
Ольсен   Тури
68’
66’
Роганович   Цамай
66’
Аджич   Байович
65’
Вукчевич
59’
Перович   Джуканович
  Соренсен
55’
52’
Шимун
2тайм
Перерыв
  Фредериксберг
36’
  Соренсен
16’
Фарерские о-ва
Ламхауге, Агнарссон, Даниэльсен, Эдмундссон, Ватнхамар, Фэре, Соренсен, Андреасен, Ольсен, Фредериксберг, Ольсен
Запасные: Мерк, Свенссон, Тури, Беньяминсен, Бьярталуйд, Юстинуссен, о Рейнатред, Давидсен, Эдмундссон, Ханссон, Клеттскар, Кнудсен
1тайм
Черногория:
Никич, Вукчевич, Савич, Шипчич, Роганович, Перович, Шимун, Бакич, Аджич, Крстович, Осмайич
Запасные: Байович, Куч, Цамай, Петкович, Тучи, Вукчевич, Попович, Милич, Брнович, Костич, Джуканович
Подробнее
Как вам дерби?21138 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Фарерские острова
logoсборная Черногории по футболу
logoсборная Фарерских островов по футболу
logoКвалификация ЧМ
рекорды
logoвысшая лига Словения
Ханус Соренсен
logoЦеле
Орни Фредериксберг
logoКИ Клаксвик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды победили Мальту, Беларусь пропустила 6 голов от Дании, Австрия разгромила Сан-Марино 10:0, Чехия и Хорватия не забили
65сегодня, 20:43
Главные новости
Жезуш о Роналду: «Он второй по скорости в «Аль-Насре» и третий по количеству спринтов. Криштиану – очень умный человек со знаниями, которые выходят далеко за рамки футбола»
257 минут назад
Кин хотел бы видеть Симеоне в «МЮ»: «Он создал бы хороший хаос, встряхнул бы клуб. Мне нравится характер Диего. «Атлетико» – бойцы»
12сегодня, 21:45
Тухель о 3:0 и болельщиках Англии: «На «Уэмбли» стояла тишина, мы не получили никакой энергии. В течение получаса слышно было только фанатов Уэльса – это печально»
7сегодня, 21:23
У жены Семака украли золотые часы Cartier: «Не первый эпизод в этом месяце. Кто дернул? ######## какие-то»
64сегодня, 21:15
Австрия разгромила Сан-Марино 10:0 – это крупнешая победа австрийцев в истории. Арнаутович сделал покер
27сегодня, 20:48
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды победили Мальту, Беларусь пропустила 6 голов от Дании, Австрия разгромила Сан-Марино 10:0, Чехия и Хорватия не забили
65сегодня, 20:43
Товарищеские матчи. Англия разгромила Уэльс, Польша обыграла Новую Зеландию, Румыния победила Молдову
3сегодня, 20:40
Жорже Жезуш: «Роналду – символ Португалии. Где бы он ни был, сотни людей собираются, чтобы просто посмотреть, как он проходит мимо»
7сегодня, 20:28
Инфантино о перемирии Израиля и Палестины: «Все должны быть рады этому и поддержать процесс. Это касается не только футбола, но и его в том числе»
10сегодня, 20:09
Винисиус предлагал секс втроем бразильской модели с ее подругой, но та не смогла приехать в Мадрид. Анна Силва предложила взять с собой друга – вингер «Реала» отказался
134сегодня, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Каннаваро выиграл первый матч с Узбекистаном – 2:0 у Кувейта в товарищеской игре
1сегодня, 22:01
Колосков про уайлд-кард на ЧМ-2026 для России: «Глупости. Раньше окончания СВО наше возвращение в футболе не произойдет»
3сегодня, 21:25
Пикфорд отыграл на ноль 8 матчей подряд по 90 минут – он первый вратарь в истории сборной Англии с таким достижением
1сегодня, 21:07
«Милан» собирается расторгнуть контракт с Ориги, получающим больше Модрича и Рабьо. Форвард не играл за клуб с 2023-го
6сегодня, 20:56
Англия выиграла 3 матча подряд с общим счетом 10:0. У сборной 6 побед в 7 играх при Тухеле
сегодня, 20:56
Сборная Беларуси проиграла 4 матча подряд с общим счетом 2:17 и идет последней в группе квалификации ЧМ-2026
7сегодня, 20:45
Нидерланды разгромили Мальту – 4:0, Гакпо сделал дубль с пенальти и ассистировал Рейндерсу, Депай тоже забил. Команда Кумана лидирует в группе
5сегодня, 20:44
Тренер Ирана Галенои: «Состав России оценивается в 200 млн евро – в 6 раз больше, чем наш. Они были бы в топ-20 команд ФИФА, если бы не несправедливые обстоятельства»
9сегодня, 20:21
Игроки Англии и Уэльса вышли на матч с болельщиками с болезнью Альцгеймера. Во 2-м тайме футболисты играют без фамилий на спине, чтобы привлечь внимание к потере памяти
1сегодня, 20:05
Сафонов об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»: «Не воспринимаю это как свою личную неудачу, просто как показатель того, что нужно продолжать работать. Во всем нужно находить плюсы»
12сегодня, 19:49