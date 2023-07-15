Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале «Уимблдона», Менди признан невиновным в изнасиловании, зарплата Кузяева в «Гавре», лишний вес Марио Фернандеса и другие новости

1. Карлос Алькарас победил Даниила Медведева в полуфинале «Уимблдона». Испанец второй раз сыграет в финале «Большого шлема». Его соперником станет действующий чемпион Новак Джокович, прошедший Янника Синнера. Для серба это пятый подряд финал «Уимблдона», четыре предыдущих он выиграл.

2. Менди признан невиновным по двум оставшимся случаям сексуального насилия: изнасилованию и попытке изнасилования. Экс-игрок «Ман Сити» заплакал после вердикта. Адвокат Бенжамена от лица клиента поблагодарил присяжных и попросил оставить футболиста в покое. А Мемфис Депай задается вопросом, кто ответит за нанесенный Менди ущерб.

3. Фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи из-за Fan ID. В своем заявлении они отметили: «Стадион – наш дом. Домой по паспорту не ходят».

4. Далер Кузяев пошел на серьезное понижение зарплаты ради игры в Европе: он будет зарабатывать в «Гавре» около 350 тысяч евро в год. В «Зените» он получал 1,8 млн евро в год без учета бонусов. Не только петербуржцы платят такие деньги в РПЛ: Тео Бонгонда будет получать 1,8 млн евро в «Спартаке», утверждает Иван Карпов. В «Кадисе» он якобы зарабатывал 2 млн.

5. Марио Фернандес прошел медосмотр для «Зенита» и согласовывает последние детали контракта. Однако есть информация, что петербуржцы не объявляют о переходе из-за лишнего веса экс-игрока ЦСКА. Впрочем, агент Марио все опровергает.

6. УЕФА оштрафовал «Барсу» на 500 тысяч евро за ошибки в отчетности, «МЮ» на 300 тысяч – за «незначительный дефицит безубыточности». В случае с каталонцами дело касается уже легендарных рычагов. «Барса» намерена оспорить штраф.

7. Гендиректор «Зенита» Медведев стал главой СКА вместо Тимченко. Юрзинов вошел в совет директоров.

8. Международный союз велосипедистов запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях.

9. Крымские клубы отказались играть в Фонбет Кубке России, решив сконцентрироваться на выступлении во Второй лиге.

10. НХЛ не считает действия ЦСКА по Ивану Федотову нарушением Меморандума с КХЛ. Об этом заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

11. Трансферные новости. «Арсенал» объявил о переходе Тимбера из «Аякса». «Аякс» расторг контракт с Тадичем, последним из полуфиналистов ЛЧ-2018/19. Капитан «Аякса» был недоволен составом. Лучший бомбардир «Ланса» Опенда перешел в «Лейпциг» за 43-46 млн евро. Защитник «Краснодара» Рамирес перешел в «Ференцварош» Черчесова. «Челси» готов купить Неймара, если он решит уйти из «ПСЖ», Боули хочет звезду в команду. «Ювентус» готов купить Лукаку за 37,5+2,5 млн евро после продажи Влаховича, «Интер» дает 35+5. Форвард общался с туринцами, миланцы этим недовольны.

12. Роналду внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023-го. Криштиану заработал 136 млн долларов за год.

13. У Ванды Нары лейкемия, она в аргентинской больнице, утверждают в Аргентине. Мауро Икарди хочет перевезти возлюбленную в Италию.

14. У Гринвуда и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.

15. Летняя лига НБА. «Вашингтон» обыграл «Оклахому», «Нью-Йорк» победил «Бостон» и другие результаты.

Цитаты дня.

Депутат Свищев: «В нашем комитете рассматривается законопроект о компенсации государству за атлетов, которые меняют спортивное гражданство»

Карасев о жесте Соболева в адрес Роши: «Он сказал мне чуть раньше: «Серега, все нормально!», а через 7-8 минут случился эпизод с удалением»

Есипов о жизни в Белгороде: «Знаем, когда спрятаться, уже стали специалистами. Иногда бывает громко»

Ирина Роднина: «Что случилось с Валиевой на Олимпиаде – честно никто не говорит. За девочку отвечают тренер и врач. Давайте быть честными»

Третьяк о помощи странам БРИКС: «Будем работать. Хоккея там мало, но в Индии есть хоккей на траве. Готовы со всеми сотрудничать»

Александр Усик: «После завершения карьеры буду баллотироваться в президенты»