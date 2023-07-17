Беспилотник ударил по Крымскому мосту на глазах игроков СКА. Автобус с футболистами чуть не провалился

Теги происшествия СКА Ростов Вторая лига ФК Севастополь Футбол

Игроки СКА стали очевидцами атаки беспилотника на Крымском мосту.

Мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем, был поврежден в ночь на понедельник в результате атаки украинских беспилотников.

Свидетелями происшествия стали футболисты «СКА Ростов», возвращавшиеся с матча с «Севастополем» (1:3). На их глазах ракета попала в покрытие моста.

Очевидец рассказал, что первая ракета, которая и повредила мост, ударила по нему буквально в 300 метрах от автобуса, в котором находились игроки, – они не доехали всего 500 метров до арки. Он уточнил, что пролет был разбит, но при этом железнодорожные пути не пострадали.

Была и вторая ракета или беспилотник, которую российские ПВО успели сбить. Это произошло прямо на глазах у футболистов. По словам очевидца, звук от сбитого снаряда был очень мощным: «Бахнуло так, что трухануло». Сбили снаряд как раз вовремя – в тот момент по мосту проходил товарный поезд с цистернами.

«Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А легковушка, которая шла перед нами, не успела проскочить… Наш водитель увидел вспышку и притормозил – а там уже обрушен пролет. Пока стояли и думали, как дергать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами, и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету», – рассказал «Царьграду Ростов-на-Дону» очевидец.

В итоге команда не доехала до Краснодарского края всего 3 километра и застряла на полуострове.

После ЧП на мосту автобусу пришлось 15 километров сдавать назад – из-за больших габаритов у него не было возможности развернуться. Более мобильные легковые автомобили смогли это сделать и уехать. А автобус с футболистами покидал мост в числе последних.

Теперь команда решает, как возвращаться домой.

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295 комментариев

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TheItalian204
СВО идет по плану.
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Гуго Капет
Автобус, сдающий 15 км назад на Крымском мосту, конечно дополняет картину! Символизм всего этого просто зашкаливает.
+182
-21
+161
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Мистер Уайт
Ответ Очки Дани Алвеса
Чалый, ты как там? На кубок чего не заявились-то?
Опасно на Кубок ездить, там фан-айди нет.
+98
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*MVP*
Ответ Гуго Капет
Автобус, сдающий 15 км назад на Крымском мосту, конечно дополняет картину! Символизм всего этого просто зашкаливает.
у нас вся страна сдает назад, и дай бог, если только на 15 лет. а ты про автобус...
+135
-47
+88
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pelod
так все душевно, по-домашнему (c)
+65
-20
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nnn4404
Ответ TheItalian204
СВО идет по плану.
так а какие планы то?
+53
-12
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Igor Pivovarov
Ответ TheItalian204
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Вооружить Украину, молниеносно приблизить ее к стандартам, практикам и оборудованию НАТО (чего бы она сама и за 20 лет не добилась бы), настроить русскоязычных и русских в ней против себя, разгромить пророссийскую оппозицию. Пока все отлично идет.
+46
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Эзотерический Фундаменталист
Можно вернуться через Бердянск, или Мелитополь)
+35
-6
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rtr_return
Ещё один клуб в Крыму появился
+30
-1
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Tun
Ответ *MVP*
у нас вся страна сдает назад, и дай бог, если только на 15 лет. а ты про автобус...
я бы не прочь на 15 лет назад, лето 2008 одно из лучших - Евро, доллар по 23, никаких тебе санкций, открытая для всего мира страна, у людей средняя зп выше продуктовой корзины
+31
-7
+24
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alexmixer9
Ответ riverman1980
Украинские террористы целенаправленно били по мосту, по которому ездит только пассажирский транспорт. В общем то к ним особых вопросов нет, их надо просто уничтожить на что в Кремле должны уже давно найти политическую волю.
Дмитрий Анатольевич, не знал что вы на спортсе сидите
+28
-7
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Очки Дани Алвеса
Чалый, ты как там? На кубок чего не заявились-то?
+47
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VintDV
Повезло парням конечно.
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гилберт
Теперь СКА будет играть в чемпионате Крыма.
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Фил_Айви
Ответ nnn4404
так а какие планы то?
Какие планы? Вот именно такие. Наблюдай за ходом СВО
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KaPZeN43
Уливительно, что о том, что именно произошло, что были ракеты, я узнал на Спортс.ру от игроков СКА. В других местах пишут про ЧП без конкретики.
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kolobok-lp8
Ответ Spartakovec navsegda
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пиковая загрузка в 3 ночи?
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Пользователь заблокирован
Ответ Andrey Ashhabadskiy
это исконно русские земли, понимаешь коспаров
ага ща монголы повылазят и расскажут вам про исконность русских земель
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Павел Светлов
Ответ Александр Чидакин
Разгромить НАТО
и как разгром продвигается? дождемся зимы пусть замерзнут?
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гилберт
Так получается всё, для крымчан чемпионат закончен?
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Стальной Цуккини 5х5
Ответ заблокированному пользователю
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...у Давида мозгов.
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Лимит Лимитович
вплавь
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Alex
Ответ Maxhoh
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мосты это военные цели. РФ вообще целенаправленно по гражданским объектам бьет
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Железный Манк
Что в головах у людей, которые в разгар ВОЙНЫ едут на оккупированную территорию другой страны на отдых, и детей берут? Величие вместо мозга, или "я политикой не интересуюсь?" Какой еще футбол? Ну не нойте тогда, если идиоты по жизни
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Криштиану Роналду
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Эти никогда не упустят возможность.
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