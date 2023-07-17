Беспилотник ударил по Крымскому мосту на глазах игроков СКА. Автобус с футболистами чуть не провалился

Игроки СКА стали очевидцами атаки беспилотника на Крымском мосту.

Мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем, был поврежден в ночь на понедельник в результате атаки украинских беспилотников.

Свидетелями происшествия стали футболисты «СКА Ростов», возвращавшиеся с матча с «Севастополем» (1:3). На их глазах ракета попала в покрытие моста.

Очевидец рассказал, что первая ракета, которая и повредила мост, ударила по нему буквально в 300 метрах от автобуса, в котором находились игроки, – они не доехали всего 500 метров до арки. Он уточнил, что пролет был разбит, но при этом железнодорожные пути не пострадали.

Была и вторая ракета или беспилотник, которую российские ПВО успели сбить. Это произошло прямо на глазах у футболистов. По словам очевидца, звук от сбитого снаряда был очень мощным: «Бахнуло так, что трухануло». Сбили снаряд как раз вовремя – в тот момент по мосту проходил товарный поезд с цистернами.

«Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А легковушка, которая шла перед нами, не успела проскочить… Наш водитель увидел вспышку и притормозил – а там уже обрушен пролет. Пока стояли и думали, как дергать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами, и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету», – рассказал «Царьграду Ростов-на-Дону» очевидец.

В итоге команда не доехала до Краснодарского края всего 3 километра и застряла на полуострове.

После ЧП на мосту автобусу пришлось 15 километров сдавать назад – из-за больших габаритов у него не было возможности развернуться. Более мобильные легковые автомобили смогли это сделать и уехать. А автобус с футболистами покидал мост в числе последних.

Теперь команда решает, как возвращаться домой.