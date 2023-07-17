Граффити с Фернандесом требуют убрать с «ВЭБ Арены». Фанаты ЦСКА запустили петицию после перехода игрока в «Зенит»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики ВЭБ Арена стадионы Марио Фернандес Футбол

Болельщики ЦСКА потребовали убрать граффити с Марио Фернандесом с «ВЭБ Арены».

Ранее «Зенит» официально объявил о переходе Фернандеса. Бразильский защитник, имеющий российский паспорт, выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

После объявления транфера фанаты московского клуба запустили петицию на портале Change.org с требованием убрать граффити с изображением Марио с «ВЭБ Арены».

«17 июля Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА.

Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона ВЭБ Арена», – говорится в описании петиции.

К этой минуте петицию подписали около 500 человек.

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Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

113 комментариев

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Ебздрогыч
Очень правильное и понятное требование
+123
-16
+107
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IlyaGrain
Его из без петиции уберут 100%
+83
-3
+80
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</c/>
правильно, ни одного фото этого человека после подобного быть не должно!
+53
-8
+45
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mallowan
Ответ Prokuror Prokurorov
непонятно зачем негатив нагонять, чел дарил им и так кучу эмоций положительных, щас не сложилось, не понимаю все равно зачем так делать. По сути, тоже самое, когда РВП переходил в мю, у адекватных канониров к челу ваще негатива не было, а наоборот полное понимание, что РВП задолбался в соло тащить команду в лч, не имея никаких шансов на трофеи. Вот тут тоже самое.
Наверное, если бы он просто перешел туда и рот не открывал то реакция была бы более мягкая, но болельщикам зенита этого не понять.
+37
-10
+27
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2vdhrvmmzf
Ответ Зелёный гопник
Неблагодарные, он за Вас 10 лет бился!!!
От питерских комментов воняет, как раз такие как Фернандес там как родные
+31
-9
+22
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леннорыч-абрамович
Надо заменить его на Рахимича или Набабкина
+21
-2
+19
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Влад Безруков
Были сомнения насчёт этого просто после трансфера, но после его слов, другого представить не возможно
Однозначно, да!
+18
0
+18
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Давид Кочинян
Сейчас зайду подпишу. Долой иуду! 🐀
+18
-3
+15
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angry horse
Ответ Злодей Спб
Предлагаю вырезать кусок стены с граффити и забрать в Питер :) Организуем самовывоз.
В Питере художников нет?😁
+15
-3
+12
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S. A.
Правильно
+10
-1
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Андрей
Ответ Зелёный гопник
В Зените лучше и больше платят. Почему он должен отказывать и ехать в клуб где хотят, чтобы он играл за гроши ?
Потому - что нефиг было рот открывать, что мол, мой дом ЦСКА, и я не буду играть в другой команде РПЛ
+9
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Snafu
Жаль, что из-за бойкота фануйди на дерби с Зенитом не будет фанатов. Уверен, заряды про Марио были бы красивые и в течение всего матча.
+9
-2
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velosipedin
Ответ 3a_3eHuT
Клуб семья так сказать. Только вот крайним выставляют Фернандеса, почему семья за своего не хотела чутка доплатить, не совсем и свой выходит. з.ы. А те кто орет о предательстве и прочее, думаю не имеют семьи или маловаты. Челу много лет, есть возможность заработать в последний раз, семья ЦСКА особо энтузиазма не проявляет, зато после перехода в Зенит запущена умелая кампания по негативу... з.з.ы. До сих пор не понимаю зачем он нам
> зато после перехода в Зенит запущена умелая кампания по негативу...

точно, и ведет ее сам фернандес каждым новым своим высказыванием
+9
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Piterboll
Анафема)) Вот что значит делать из футбола и игроков святых кумиров и поклонятся им. А потом как еретиков на костёр))
+10
-3
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Potomok Budulaya
Ответ Prokuror Prokurorov
непонятно зачем негатив нагонять, чел дарил им и так кучу эмоций положительных, щас не сложилось, не понимаю все равно зачем так делать. По сути, тоже самое, когда РВП переходил в мю, у адекватных канониров к челу ваще негатива не было, а наоборот полное понимание, что РВП задолбался в соло тащить команду в лч, не имея никаких шансов на трофеи. Вот тут тоже самое.
когда поймёшь, дай знать, хотя не обязательно.
+10
-5
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градус ненависти
Легенда ЦСКА
+8
-3
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Идеальный шторм
Ответ Иван
А если бы в Спартак перешёл, такая же реакция была бы? Человек 10 лет отдал ЦСКА, решил работодателя сменить, и на тебе, Иуда сразу. По такой логике получается, что основное качество футбольных фанатов, это ненависть.
Вы его последнее интервью читали?
+7
-3
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Вечно в бане
Напишите поверх граффити что-нибудь про воблу. Или про пациента берлинского, и проблема решена.
Через пару часов закрасят.
+5
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angry horse
Ответ disharmony666
Травят свою же легенду , то травм пожелают ...теперь это, позор таким болельщикам. Видимо Марио правильный выбор сделал. В Зените ему будет хорошо. Вперёд, за Питер
Травм желают только неадекваты, таких людьми и нельзя назвать😎
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Thecalling1993
Ответ Иван
А если бы в Спартак перешёл, такая же реакция была бы? Человек 10 лет отдал ЦСКА, решил работодателя сменить, и на тебе, Иуда сразу. По такой логике получается, что основное качество футбольных фанатов, это ненависть.
1. Странный вопрос про Спартак. Конечно, та же.
2. Уверены, что дело лишь просто в смене работодателя?
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hammers
Ответ 3a_3eHuT
Клуб семья так сказать. Только вот крайним выставляют Фернандеса, почему семья за своего не хотела чутка доплатить, не совсем и свой выходит. з.ы. А те кто орет о предательстве и прочее, думаю не имеют семьи или маловаты. Челу много лет, есть возможность заработать в последний раз, семья ЦСКА особо энтузиазма не проявляет, зато после перехода в Зенит запущена умелая кампания по негативу... з.з.ы. До сих пор не понимаю зачем он нам
Челу был дан карт-бланш, хочешь отдохнуть - отдохни, хочешь поиграть в Бразилии - не вопрос, играй... и что? его агент замутил какую-то странную схему, в которой ЦСКА должен платить за игрока, которому при действующем контракте без всяких выплат разрешили играть в Бразилии... абсурд полнейший. полностью согласен с принципиальностью руководства, хоть и не такие уж и большие деньги, но за что??? реальное разводилово кроликов...
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Сергей Кондратьев
Ответ 3a_3eHuT
Клуб семья так сказать. Только вот крайним выставляют Фернандеса, почему семья за своего не хотела чутка доплатить, не совсем и свой выходит. з.ы. А те кто орет о предательстве и прочее, думаю не имеют семьи или маловаты. Челу много лет, есть возможность заработать в последний раз, семья ЦСКА особо энтузиазма не проявляет, зато после перехода в Зенит запущена умелая кампания по негативу... з.з.ы. До сих пор не понимаю зачем он нам
Эм...Клуб идёт на встречу, приостанавливает контракт и отпускает игрока к семье, зимой ещё раз идёт на встречу и разрывает контракт, чтобы он мог играть в Бразилии, при этом договаривается, что в России он будет играть только в ЦСКА, после этого почему-то должны платить клубу, так ещё и агентские.
С чего вдруг, если клуб пошёл навстречу и разорвал контракт, а агент хочет на этом наварить полляма?
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alex@putoff.ru
Ответ Alexandr Tarakanoff
Не особо в теме... Что он такого сказал?
Рассказал, что в Суперкубке изо всех сил болел за Зенит и очень рад этой победе. Десятки вариантов ответить на этот вопрос с хоть каким то уважением к бывшему клубу и десяти годам в нем, но выбран был самый худший.
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angry horse
Ответ Alexandr Tarakanoff
Вообще не понимаю как переход Марио в Зенит перечёркивает его былые заслуги перед клубом. Мне кажется добрее надо быть. И проще. Ну перешел и перешел.
Никто особо и не возмущался до сегодняшних слов ☝️
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Абдула Магомедсаидов
Требования фанатов понятны. Не заслужил после всего это быть частью ЦСКА
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