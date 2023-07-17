Граффити с Фернандесом требуют убрать с «ВЭБ Арены». Фанаты ЦСКА запустили петицию после перехода игрока в «Зенит»
Болельщики ЦСКА потребовали убрать граффити с Марио Фернандесом с «ВЭБ Арены».
Ранее «Зенит» официально объявил о переходе Фернандеса. Бразильский защитник, имеющий российский паспорт, выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
После объявления транфера фанаты московского клуба запустили петицию на портале Change.org с требованием убрать граффити с изображением Марио с «ВЭБ Арены».
«17 июля Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА.
Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона ВЭБ Арена», – говорится в описании петиции.
К этой минуте петицию подписали около 500 человек.
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Однозначно, да!
точно, и ведет ее сам фернандес каждым новым своим высказыванием
Через пару часов закрасят.
2. Уверены, что дело лишь просто в смене работодателя?
С чего вдруг, если клуб пошёл навстречу и разорвал контракт, а агент хочет на этом наварить полляма?